Nvidia App uygulaması resmen kullanıma sunuldu: Her şey tek uygulamada!

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni Nvidia App uygulaması için Beta dönemi sona erdi ve genel kullanıma sunuldu. Nvidia App uygulaması; Nvidia Denetim Masası ve GeForce Experience uygulamalarını birleştiriyor. Oyuncular ve içerik üreticiler için gerekli araçları tek uygulamada birleştiriyor.

Nvidia App indirmek için: https://www.nvidia.com/tr-tr/software/nvidia-app/

Nvidia App ile ekran kartınızı Game Ready ve Studio sürücüleri ile güncelleştirebilir, ekran kartınıza tek tıkla overclock yapabilir, oyunlara özel grafik ayarlarını seçebilir, G-Sync, RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR ve Düşük Gecikme Modu gibi özellikleri etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca oyunlarınıza AI filtreler ile görsel düzenlemeler yapabilirsiniz.

Nvidia App, ücretsiz oyun kayıt özelliği Nvidia ShadowPlay ile geliyor. Oyunu kaydedebilir ve Instant Replay özelliği ile en iyi anlarınızı otomatik olarak yakalayabilirsiniz. RTX 40 serisi ekran kartları için AV1 codec ile kayıt özelliğini de destekliyor.

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Nvidia Reflex Analyzer özelliği ile oyunlardaki FPS, ekran kartı kullanımı, CPU kullanımı gibi verileri ekranınızın köşesinden anlık olarak takip edebilmeniz mümkün.

Uygulamanın “Sistem” sekmesi altında voltaj, güç, sıcaklık ve fan hızı ayarlamalar yaparak ekran kartınızın gücünü artırabilmeniz mümkün.

Uygulamadaki tüm sekmeler şu şekilde:

Ana Sayfa : NVIDIA uygulamasının her öğesine birkaç tıklama ile erişin, en son kullanılan programlarınızı yükleyin ve yapılandırın, en son NVIDIA duyurularını görüntüleyin ve diğer NVIDIA uygulamalarını indirin

: NVIDIA uygulamasının her öğesine birkaç tıklama ile erişin, en son kullanılan programlarınızı yükleyin ve yapılandırın, en son NVIDIA duyurularını görüntüleyin ve diğer NVIDIA uygulamalarını indirin NVIDIA Arayüzü : Yeniden tasarlanmış ve geliştirilmiş olan bu arayüz, artık 4K 120 FPS AV1 video yakalama, yapay zeka destekli RTX oyun filtreleri, videolarınızı ve ekran görüntülerinizi sıralayabileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz yeni bir Galeri ve masaüstünde ve oyun sırasında donanım istatistiklerini görüntülemek için son derece özelleştirilebilir bir istatistik arayüzü sunuyor.

: Yeniden tasarlanmış ve geliştirilmiş olan bu arayüz, artık 4K 120 FPS AV1 video yakalama, yapay zeka destekli RTX oyun filtreleri, videolarınızı ve ekran görüntülerinizi sıralayabileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz yeni bir Galeri ve masaüstünde ve oyun sırasında donanım istatistiklerini görüntülemek için son derece özelleştirilebilir bir istatistik arayüzü sunuyor. Sürücüler : “Yenilikleri” ve “düzeltmeleri duyurmak için madde işaretleri ile yeniden tasarlandı; oyunlara ve teknolojilere ilişkin sürücülerle ilgili makalelere erişmek için tek döner menü ve eski sürücüleri geri yükleme olanağı

: “Yenilikleri” ve “düzeltmeleri duyurmak için madde işaretleri ile yeniden tasarlandı; oyunlara ve teknolojilere ilişkin sürücülerle ilgili makalelere erişmek için tek döner menü ve eski sürücüleri geri yükleme olanağı Grafikler : Optimum Oyun Ayarları ve ilgili NVIDIA Kontrol Paneli seçeneklerine artık birleşik tek bir arayüzden erişilebilir.

: Optimum Oyun Ayarları ve ilgili NVIDIA Kontrol Paneli seçeneklerine artık birleşik tek bir arayüzden erişilebilir. Sistem : Ekranlarınızı yapılandırın, G-SYNC'i etkinleştirin, yapay zeka destekli Video Süper Çözünürlüğü ve Yüksek Dinamik Aralık özelliklerimizle yerel ve veri akışı ile oynatılan videolarınızı geliştirin, daha yüksek kare hızları için GPU'nuzun performansını ayarlayın ve tüm donanım ayrıntılarını görüntüleyin

: Ekranlarınızı yapılandırın, G-SYNC'i etkinleştirin, yapay zeka destekli Video Süper Çözünürlüğü ve Yüksek Dinamik Aralık özelliklerimizle yerel ve veri akışı ile oynatılan videolarınızı geliştirin, daha yüksek kare hızları için GPU'nuzun performansını ayarlayın ve tüm donanım ayrıntılarını görüntüleyin Ödül Kullanma : THRONE AND LIBERTY oyunu için yeni kullanıma sunulan GeForve oyunumuz dahil olmak üzere, en sevdiğiniz oyunlar ve uygulamalar için GeForce Ödüllerinizi kullanın

: THRONE AND LIBERTY oyunu için yeni kullanıma sunulan GeForve oyunumuz dahil olmak üzere, en sevdiğiniz oyunlar ve uygulamalar için GeForce Ödüllerinizi kullanın Ayarlar: NVIDIA uygulamasının dilini değiştirin, uygulama seçeneklerini ayarlayın, bildirimleri yapılandırın ve daha fazlasını yapın.

Nvidia App indirmek için: https://www.nvidia.com/tr-tr/software/nvidia-app/

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Nvidia App uygulaması resmen kullanıma sunuldu: Her şey tek uygul