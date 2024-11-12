Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia App uygulaması resmen kullanıma sunuldu: Her şey tek uygulamada!

    Nvidia ekran kartları için gerekli özellikleri tek uygulamada toplayan Nvidia App kullanıma sunuldu. Nvidia App uygulaması GeForce Experience'ın yerini alacak.     
    Nvidia App uygulaması resmen kullanıma sunuldu: Her şey tek uygul Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni Nvidia App uygulaması için Beta dönemi sona erdi ve genel kullanıma sunuldu. Nvidia App uygulaması; Nvidia Denetim Masası ve GeForce Experience uygulamalarını birleştiriyor. Oyuncular ve içerik üreticiler için gerekli araçları tek uygulamada birleştiriyor.

    Nvidia App indirmek için: https://www.nvidia.com/tr-tr/software/nvidia-app/

    Nvidia App ile ekran kartınızı Game Ready ve Studio sürücüleri ile güncelleştirebilir, ekran kartınıza tek tıkla overclock yapabilir, oyunlara özel grafik ayarlarını seçebilir, G-Sync, RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR ve Düşük Gecikme Modu gibi özellikleri etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca oyunlarınıza AI filtreler ile görsel düzenlemeler yapabilirsiniz.

    Nvidia App, ücretsiz oyun kayıt özelliği Nvidia ShadowPlay ile geliyor. Oyunu kaydedebilir ve Instant Replay özelliği ile en iyi anlarınızı otomatik olarak yakalayabilirsiniz. RTX 40 serisi ekran kartları için AV1 codec ile kayıt özelliğini de destekliyor.

    Nvidia Reflex Analyzer özelliği ile oyunlardaki FPS, ekran kartı kullanımı, CPU kullanımı gibi verileri ekranınızın köşesinden anlık olarak takip edebilmeniz mümkün.

    Uygulamanın “Sistem” sekmesi altında voltaj, güç, sıcaklık ve fan hızı ayarlamalar yaparak ekran kartınızın gücünü artırabilmeniz mümkün.

    Uygulamadaki tüm sekmeler şu şekilde:

    • Ana Sayfa: NVIDIA uygulamasının her öğesine birkaç tıklama ile erişin, en son kullanılan programlarınızı yükleyin ve yapılandırın, en son NVIDIA duyurularını görüntüleyin ve diğer NVIDIA uygulamalarını indirin
    • NVIDIA Arayüzü: Yeniden tasarlanmış ve geliştirilmiş olan bu arayüz, artık 4K 120 FPS AV1 video yakalama, yapay zeka destekli RTX oyun filtreleri, videolarınızı ve ekran görüntülerinizi sıralayabileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz yeni bir Galeri ve masaüstünde ve oyun sırasında donanım istatistiklerini görüntülemek için son derece özelleştirilebilir bir istatistik arayüzü sunuyor.
    • Sürücüler: “Yenilikleri” ve “düzeltmeleri duyurmak için madde işaretleri ile yeniden tasarlandı; oyunlara ve teknolojilere ilişkin sürücülerle ilgili makalelere erişmek için tek döner menü ve eski sürücüleri geri yükleme olanağı
    • Grafikler: Optimum Oyun Ayarları ve ilgili NVIDIA Kontrol Paneli seçeneklerine artık birleşik tek bir arayüzden erişilebilir.
    • Sistem: Ekranlarınızı yapılandırın, G-SYNC'i etkinleştirin, yapay zeka destekli Video Süper Çözünürlüğü ve Yüksek Dinamik Aralık özelliklerimizle yerel ve veri akışı ile oynatılan videolarınızı geliştirin, daha yüksek kare hızları için GPU'nuzun performansını ayarlayın ve tüm donanım ayrıntılarını görüntüleyin
    • Ödül Kullanma: THRONE AND LIBERTY oyunu için yeni kullanıma sunulan GeForve oyunumuz dahil olmak üzere, en sevdiğiniz oyunlar ve uygulamalar için GeForce Ödüllerinizi kullanın
    • Ayarlar: NVIDIA uygulamasının dilini değiştirin, uygulama seçeneklerini ayarlayın, bildirimleri yapılandırın ve daha fazlasını yapın.

    Nvidia App indirmek için: https://www.nvidia.com/tr-tr/software/nvidia-app/

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ltb açılımı panelden adres bulma yurtdışından gelen aramaları engelleme türk telekom old takı çevirme honda civic en çok tutulan kasası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız