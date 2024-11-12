Nvidia App uygulaması resmen kullanıma sunuldu: Her şey tek uygulamada!

Nvidia App indirmek için: https://www.nvidia.com/tr-tr/software/nvidia-app/
Nvidia App ile ekran kartınızı Game Ready ve Studio sürücüleri ile güncelleştirebilir, ekran kartınıza tek tıkla overclock yapabilir, oyunlara özel grafik ayarlarını seçebilir, G-Sync, RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR ve Düşük Gecikme Modu gibi özellikleri etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca oyunlarınıza AI filtreler ile görsel düzenlemeler yapabilirsiniz.
Nvidia App, ücretsiz oyun kayıt özelliği Nvidia ShadowPlay ile geliyor. Oyunu kaydedebilir ve Instant Replay özelliği ile en iyi anlarınızı otomatik olarak yakalayabilirsiniz. RTX 40 serisi ekran kartları için AV1 codec ile kayıt özelliğini de destekliyor.
Nvidia Reflex Analyzer özelliği ile oyunlardaki FPS, ekran kartı kullanımı, CPU kullanımı gibi verileri ekranınızın köşesinden anlık olarak takip edebilmeniz mümkün.
Uygulamanın “Sistem” sekmesi altında voltaj, güç, sıcaklık ve fan hızı ayarlamalar yaparak ekran kartınızın gücünü artırabilmeniz mümkün.
Uygulamadaki tüm sekmeler şu şekilde:
- Ana Sayfa: NVIDIA uygulamasının her öğesine birkaç tıklama ile erişin, en son kullanılan programlarınızı yükleyin ve yapılandırın, en son NVIDIA duyurularını görüntüleyin ve diğer NVIDIA uygulamalarını indirin
- NVIDIA Arayüzü: Yeniden tasarlanmış ve geliştirilmiş olan bu arayüz, artık 4K 120 FPS AV1 video yakalama, yapay zeka destekli RTX oyun filtreleri, videolarınızı ve ekran görüntülerinizi sıralayabileceğiniz ve görüntüleyebileceğiniz yeni bir Galeri ve masaüstünde ve oyun sırasında donanım istatistiklerini görüntülemek için son derece özelleştirilebilir bir istatistik arayüzü sunuyor.
- Sürücüler: “Yenilikleri” ve “düzeltmeleri duyurmak için madde işaretleri ile yeniden tasarlandı; oyunlara ve teknolojilere ilişkin sürücülerle ilgili makalelere erişmek için tek döner menü ve eski sürücüleri geri yükleme olanağı
- Grafikler: Optimum Oyun Ayarları ve ilgili NVIDIA Kontrol Paneli seçeneklerine artık birleşik tek bir arayüzden erişilebilir.
- Sistem: Ekranlarınızı yapılandırın, G-SYNC'i etkinleştirin, yapay zeka destekli Video Süper Çözünürlüğü ve Yüksek Dinamik Aralık özelliklerimizle yerel ve veri akışı ile oynatılan videolarınızı geliştirin, daha yüksek kare hızları için GPU'nuzun performansını ayarlayın ve tüm donanım ayrıntılarını görüntüleyin
- Ödül Kullanma: THRONE AND LIBERTY oyunu için yeni kullanıma sunulan GeForve oyunumuz dahil olmak üzere, en sevdiğiniz oyunlar ve uygulamalar için GeForce Ödüllerinizi kullanın
- Ayarlar: NVIDIA uygulamasının dilini değiştirin, uygulama seçeneklerini ayarlayın, bildirimleri yapılandırın ve daha fazlasını yapın.
Nvidia App indirmek için: https://www.nvidia.com/tr-tr/software/nvidia-app/Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kanser oldum aynı şeyi izlemekten. Destek konusuna destek olun: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir