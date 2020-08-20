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    Nvidia artık en büyük geliri veri merkezlerinden elde ediyor

    Uzun yıllardır sunucu sistemlerine büyük yatırımlar yapan Nvidia bunun karşılığını almaya başladı. Artk gelirlerin en büyük kısmını veri merkezleri bölümü oluşturuyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia artık en büyük geliri veri merkezlerinden elde ediyor
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    Hayatına oyunculara yönelik ekran kartları geliştirerek başlayan ve uzun bir süre önemli gelirler elde eden Nvidia, sunucu sistemlerinin öne çıkması ile birlikte bu alana da yatırımlarına başlamıştı. Bugün veri merkezi gelirleri oyun dünyası gelirlerini geride bıraktı.

    Büyük değişim

    Nvidia tarafından açıklanan yılın ikinci çeyrek mali tablolarına göre; elde edilen gelir 3.87 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yıl bazında yüzde 50, çeyrek bazda yüzde 26 artış görüldü. Faaliyet karı 651 milyon dolar, net kar ise 622 milyon dolar oldu. Mellanox satın alımı sebebiyle karda düşüş yaşandı.

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    Veri merkezleri bu çeyrekte 1.75 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 54 artış yaşadı. Mellanox da bu bölüme dahil olduğu için artışa katkısı oldu. Şimdiye kadar Ampere tabanlı 50 adet A100 sisteminin müşterilere teslim edildiği belirtiliyor. Bir sistemin 200 bin dolara kadar çıktığını düşünürsek Nvidia’nın gelecek dönemde karını katlayacağını söyleyebiliriz.

    Oyun tarafında elde edilen gelir 1.65 milyar dolar oldu ve yüzde 25 civarı artış gösterdi. Özellikle mobil GeForce kartlarının çok satıldığı ifade ediliyor. Bununla birlikte sürücüsüz araç bölümünün 111 milyon dolar ile düşüş gösterdiği görülüyor.

    Nvidia’nın yılın üçüncü çeyrekteki gelir beklentisi 4.4 milyar dolar gibi rekor bir seviyeye çıkmış durumda. Bunda yine veri merkezlerinde yaşanacak büyük siparişlerin etkisi var. Ampere tabanlı ekran kartlarının ise dördüncü çeyreğe yetişmesi bekleniyor.



    https://www.techpowerup.com/271178/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-2021#g271178 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Zero Limit 1 gün
    o zaman 700$ a 3080 ti versinpeynir ekmek gibi satar sürümden götürürsünüz 🤪
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    Statistik (halit suleyman) 1 gün
    Nvidianin açıkladığı rakamlara herzaman şüpheyle bakmak lazim. Madenciligin iyi döneminde büyük oranda artan gelirini diğer segmentlerden arttığını iddia etmişti iki sene önce sonra yalan olduğu ortaya çıkmıştı.
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    Yoizhik (Fatih U.) 1 gün
    karşımızda tok bir satıcı var yani.
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    Omisis046 (Cem Özdemir) 1 gün
    O zaman açgözlülüğü bırakıp fiyatları düşürsün.
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    Statistik (halit suleyman) 1 gün Omisis046
    Daha da arttirmazsa şaşırmayın
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