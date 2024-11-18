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    Nvidia, Blackwell AI çiplerinde aşırı ısınma sorunuyla karşı karşıya

    Nvidia'nın yeni nesil Blackwell işlemcileri, yüksek kapasiteli sunucu raflarına kurulduklarında aşırı ısınmayla ilgili önemli sorunlarla karşılaşıyor. Bu, müşterileri endişelendiriyor.
    Nvidia, Blackwell AI çiplerinde aşırı ısınma sorunu yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen yapay zeka ve yüksek performanslı yonga üreticisi Nvidia, yeni nesil Blackwell işlemcilerinde yaşanan aşırı ısınma sorunları nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. The Information tarafından yayımlanan bir rapora göre, bu sorunlar yalnızca tasarım değişikliklerine ve üretim gecikmelerine yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda Google, Meta ve Microsoft gibi büyük müşterilerin endişelerini artırıyor.

    Aşırı ısınma ve performansı kaybı

    Blackwell GPU’ları, özellikle 72 işlemcili yüksek kapasiteli sunucu raflarında ciddi ısınma sorunlarıyla karşılaşıyor. Bu sunucuların tek bir rafında 120 kW’a kadar enerji tüketimi olması bekleniyor. Isınma problemi, hem işlemci performansını sınırlıyor hem de bileşenlerde hasar riski yaratıyor. Nvidia’nın bu sorunların çözümü için sunucu raflarının tasarımını defalarca gözden geçirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

    Nvidia’nın, aşırı ısınmayı önlemek amacıyla tedarikçilerine birçok tasarım değişikliği talimatı verdiği bildirildi. Soğutma sistemlerinin geliştirilmesi için mühendislik revizyonları yapılırken, bu süreç aynı zamanda sevkiyat tarihlerinin de ertelenmesine yol açtı. Nvidia, bu tür değişikliklerin teknoloji dünyasında büyük ölçekli lansmanlarda normal olduğunu belirtse de, müşteriler üretim ve dağıtım takvimlerinde yaşanan aksamalardan endişeli.

    Nvidia, Blackwell AI çiplerinde aşırı ısınma sorunu yaşıyor Tam Boyutta Gör
    Blackwell işlemcilerindeki sorunlar yalnızca aşırı ısınmayla sınırlı değil. Daha önce Nvidia, Blackwell GPU’larının üretiminde karşılaşılan verimlilik problemleri nedeniyle üretimi ertelemek zorunda kalmıştı. Bu işlemcilerde kullanılan TSMC’nin CoWoS-L paketleme teknolojisi, iki yonga arasındaki bağlantıyı sağlamak için son derece hassas bir mühendislik gerektiriyor. Ancak, termal genleşme farklılıklarından kaynaklanan yapısal sorunlar, sistem arızalarına neden olmuştu. Nvidia, bu problemleri çözmek için işlemci tasarımında çeşitli düzenlemeler yaparak sorunu çözdüğünü açıklamıştı.

    Yapay zeka çalışmaları etkilenebilir

    Nvidia’nın geciken sevkiyatları Google, Meta ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketlerinin planlarını etkileyebilir. Bu şirketler, büyük dil modelleri gibi gelişmiş yapay zeka sistemlerini eğitmek için Nvidia’nın GPU’larını kullanıyor. Blackwell işlemcilerinin gecikmesi, bu sistemlerin geliştirme ve uygulama süreçlerini de aksatabilir.

    Gecikmeler ve aşırı ısınma sorunlarına yanıt olarak bir Nvidia sözcüsü Reuters'e bulut sağlayıcılarla yapılan ortak çalışmaları hatırlattı ve tasarım değişikliklerini normal geliştirme sürecinin bir parçası olarak tanımladı. Sonuç itibarıyla, Blackwell GPU'ların son revizyonu ancak Ekim ayı sonunda seri üretime girebildi; bu da Nvidia'nın bu işlemcileri Ocak ayı sonundan itibaren sevk edebileceği anlamına geliyor. Orijinal planlar ise 2024’ün ikinci çeyreğini hedefliyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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