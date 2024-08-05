Nvidia'nın yeni yapay zeka çipi Blackwell ertelendi; Teknoloji devleri etkilenecek

Blackwell yapay zeka çipleri için çeşitli kaynaklara dayandırılan “tasarım sorunu” iddiası ve çiplerin ertelendiği yönündeki bilgi büyük bir sürpriz. Zira geçtiğimiz hafta Nvidia, mühendislik örneklerini göndermeye başlamış ve 2024’ün sonlarında çipleri piyasaya sürmeyi bekliyordu.
Nvidia için Blackwell çiplerinde bir sorun yaşamak ve bunu geç fark etmek en basit tabirle facia ile sonuçlanabilirdi. Firmanın -eğer tasarım sorunu iddiaları doğruysa- çipleri sorunu çözmek adına ertelemesi önemli zira bunlar çok pahalı donanımlar. Özellikle AI Superchip'lerinin her biri 70.000 dolara kadar mal olabiliyor ve komple bir sunucu rafının maliyeti 3.000.000 doları bulabiliyor. Nvidia’nın 60.000 ila 70.000 AI sunucusu satmayı beklediğini düşünürsek zarar çok büyük olabilirdi.
Nvidia ise tasarım sorunu raporlarının ardından yaptığı açıklamada"Daha önce de belirttiğimiz gibi, Hopper talebi çok güçlü, geniş Blackwell örneklemesi başladı ve üretim ikinci yarıda artma yolunda ilerliyor" dedi.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.