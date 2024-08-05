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    Nvidia'nın yeni yapay zeka çipi Blackwell ertelendi; Teknoloji devleri etkilenecek

    Nvidia’nın yakında piyasaya çıkması beklenen Blackwell çiplerinin tasarımının kusurlu olduğu ve ertelendiği belirtildi. Bununla birlikte bu erteleme diğer teknoloji devlerini de etkileyebilir.
    Yapay zeka için merakla beklenen Nvidia Blackwell ertelendi Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Blackwell yapay zeka çipleri için ciddi bir sorunla karşı karşıya. Aktarılanlara göre Blackwell çiplerinin tasarımında yaşanan ciddi sorunlar Blackwell B100 ve B200 çiplerinin ertelenmesine neden olacak ve bu durum sadece Nvidia’nın değil, tüm dünya için ciddi bir baş ağrısına neden olabilir.

    Nvidia’nın çiplerinde tasarım sorunu

    Blackwell yapay zeka çipleri için çeşitli kaynaklara dayandırılan “tasarım sorunu” iddiası ve çiplerin ertelendiği yönündeki bilgi büyük bir sürpriz. Zira geçtiğimiz hafta Nvidia, mühendislik örneklerini göndermeye başlamış ve 2024’ün sonlarında çipleri piyasaya sürmeyi bekliyordu.

    Nvidia için Blackwell çiplerinde bir sorun yaşamak ve bunu geç fark etmek en basit tabirle facia ile sonuçlanabilirdi. Firmanın -eğer tasarım sorunu iddiaları doğruysa- çipleri sorunu çözmek adına ertelemesi önemli zira bunlar çok pahalı donanımlar. Özellikle AI Superchip'lerinin her biri 70.000 dolara kadar mal olabiliyor ve komple bir sunucu rafının maliyeti 3.000.000 doları bulabiliyor. Nvidia’nın 60.000 ila 70.000 AI sunucusu satmayı beklediğini düşünürsek zarar çok büyük olabilirdi.

    Yapay zeka için merakla beklenen Nvidia Blackwell ertelendi Tam Boyutta Gör
    SemiAnalysis tarafından yayınlanan yeni raporda, Blackwell kalıbında olası bir yeniden tasarıma ihtiyaç duyulduğu veya TSMC'nin yeni CoWoS-L gelişmiş paketleme teknolojisinin içindeki köprü kalıplarının yeniden tasarlanması gerektiği belirtiliyor. Anlaşılacağı üzere sorun çok temelde yatıyor ve kaynaklar, müşterilerin bu çipleri alması için en iyi ihtimalle 2025’in ikinci çeyreğine veya 2025’in ikinci yarısına kadar beklemesi gerekebileceğini söylüyor. Ayrıca Nvidia'nın Blackwell B200A adında yeni bir varyan geliştirdiğinin de altı çiziliyor. Bu yeni çip 2025'in ikinci yarısında çıkacak.

     

    Yapay zeka için merakla beklenen Nvidia Blackwell ertelendi Tam Boyutta Gör
    Bu çiplerin ertelenmesi Meta, Google ve Microsoft gibi toplu olarak on milyarlarca dolar değerinde çip siparişi veren müşterileri de olumsuz yönde etkileyebilir. Nvidia, Blackwell çiplerini bu yılın mart ayında tanıtmıştı. Bu çipler bugün birçok yapay zeka sistemi tarafından kullanılan H100 çipini kıyasla 30 kata kadar bir performans artışı ve enerji tüketiminde ise 25 kata kadar azalma vadediyordu.

    Nvidia ise tasarım sorunu raporlarının ardından yaptığı açıklamada "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Hopper talebi çok güçlü, geniş Blackwell örneklemesi başladı ve üretim ikinci yarıda artma yolunda ilerliyor" dedi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/delay-nvidias-new-ai-chip-could-affect-microsoft-google-meta-information-says-2024-08-03/ https://www.semianalysis.com/p/nvidias-blackwell-reworked-shipment
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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