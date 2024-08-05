Nvidia'nın yeni yapay zeka çipi Blackwell ertelendi; Teknoloji devleri etkilenecek

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Tam Boyutta Gör Nvidia, yakında piyasaya sürülmesi beklenen Blackwell yapay zeka çipleri için ciddi bir sorunla karşı karşıya. Aktarılanlara göre Blackwell çiplerinin tasarımında yaşanan ciddi sorunlar Blackwell B100 ve B200 çiplerinin ertelenmesine neden olacak ve bu durum sadece Nvidia’nın değil, tüm dünya için ciddi bir baş ağrısına neden olabilir.

Nvidia’nın çiplerinde tasarım sorunu

Blackwell yapay zeka çipleri için çeşitli kaynaklara dayandırılan “tasarım sorunu” iddiası ve çiplerin ertelendiği yönündeki bilgi büyük bir sürpriz. Zira geçtiğimiz hafta Nvidia, mühendislik örneklerini göndermeye başlamış ve 2024’ün sonlarında çipleri piyasaya sürmeyi bekliyordu.

Nvidia için Blackwell çiplerinde bir sorun yaşamak ve bunu geç fark etmek en basit tabirle facia ile sonuçlanabilirdi. Firmanın -eğer tasarım sorunu iddiaları doğruysa- çipleri sorunu çözmek adına ertelemesi önemli zira bunlar çok pahalı donanımlar. Özellikle AI Superchip'lerinin her biri 70.000 dolara kadar mal olabiliyor ve komple bir sunucu rafının maliyeti 3.000.000 doları bulabiliyor. Nvidia’nın 60.000 ila 70.000 AI sunucusu satmayı beklediğini düşünürsek zarar çok büyük olabilirdi.

Tam Boyutta Gör SemiAnalysis tarafından yayınlanan yeni raporda, Blackwell kalıbında olası bir yeniden tasarıma ihtiyaç duyulduğu veya TSMC'nin yeni CoWoS-L gelişmiş paketleme teknolojisinin içindeki köprü kalıplarının yeniden tasarlanması gerektiği belirtiliyor. Anlaşılacağı üzere sorun çok temelde yatıyor ve kaynaklar, müşterilerin bu çipleri alması için en iyi ihtimalle 2025’in ikinci çeyreğine veya 2025’in ikinci yarısına kadar beklemesi gerekebileceğini söylüyor. Ayrıca Nvidia'nın Blackwell B200A adında yeni bir varyan geliştirdiğinin de altı çiziliyor. Bu yeni çip 2025'in ikinci yarısında çıkacak.

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Tam Boyutta Gör Bu çiplerin ertelenmesi Meta, Google ve Microsoft gibi toplu olarak on milyarlarca dolar değerinde çip siparişi veren müşterileri de olumsuz yönde etkileyebilir. Nvidia, Blackwell çiplerini bu yılın mart ayında tanıtmıştı. Bu çipler bugün birçok yapay zeka sistemi tarafından kullanılan H100 çipini kıyasla 30 kata kadar bir performans artışı ve enerji tüketiminde ise 25 kata kadar azalma vadediyordu.

Nvidia ise tasarım sorunu raporlarının ardından yaptığı açıklamada "Daha önce de belirttiğimiz gibi, Hopper talebi çok güçlü, geniş Blackwell örneklemesi başladı ve üretim ikinci yarıda artma yolunda ilerliyor" dedi.

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Yapay zeka için merakla beklenen Nvidia Blackwell ertelendi