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    Sektör beklemede: Nvidia, yapay zeka için Blackwell GPU’larını örneklemeye başladı

    Yapay zekanın donanım açlığını gideren Nvidia, yeni nesil Blackwell mimarili yapay zeka GPU’larının dünya çapındaki müşterilere örneklendiğini, seri üretimin yolda olduğunu söyledi.
    Nvidia, yapay zeka için Blackwell GPU’larını örneklemeye başladı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bu yılın mark ayında “dünyanın en güçlü yapay çipi” unvanıyla tanıttığı Blackwell tabanlı yeni nesil yapay zeka GPU’larında ilerleyemeye devam ediyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, profesyonellere yönelik SIGGRAPH etkinliğinde Blackwell yapay zeka GPU’larının mühendislik örneklerinin bu hafta itibariyle tüm dünyaya gönderileceğini doğruladı.

    Seri üretim yolda

    Blackwell B200 ve B100 temelli çözümlerin mühendislik örneklerinin gönderilmeye başlanması iyiye haber. Bu, Nvidia’nın Blackwell özelinde seri üretime çok yakın olduğuna işaret ediyor. Öte yandan sektör, firmanın Blackwell donanımlarını da merakla bekliyor.

    Google, Meta, Microsoft, Amazon ve daha birçok şirket mümkün olduğunca çok sayıda Blackwell temelli sunucular inşa etmek istiyor. Zira bu GPU’lar üretken yapay zekanın eğitiminde kullanılıyor. Sunucular ne kadar güçlü ve hızlıysa eğitim de bir o kadar hızlı tamamlanıyor. Tüm dev şirketlerin yapay zekada geri kalmak istemediği düşünülürse Blackwell için daha şimdiden talep üst seviyede olacak diyebiliriz.

    Nvidia, yapay zeka için Blackwell GPU’larını örneklemeye başladı Tam Boyutta Gör
    Talep şimdiden o kadar büyük ki Nvidia, yeni nesil Blackwell AI GPU'ları için TSMC'ye verdiği siparişleri yüzde 25 oranında artırdı. Ayrıca firmanın TSMC'den bu GPU’lar için özel bir paketleme üretim hattı talep ettiği bile fısıltı gazetelerinde dolaşıyor. Süreç sorunsuz ilerlerse Nvidia’nın bu yılın sonlarında GB200 AI sunucu kabinlerini düşük ölçeklerde sevk etmeye başlaması bekleniyor.

    Nvidia’nın GB200 özelinde NVL72 ve NVL36 gibi farklı konfigürasyonlar sunması bekleniyor. NVL72 kabinin 3 milyon dolara mal olması bekleniyor. Nvidia ise bu konfigürasyonlardan 60.000 ile 70.000 adet sevk etmeyi bekliyor. Dolayısıyla firmanın sadece 2025 yılında Blackwell’den 210 milyar dolar gelir üreteceği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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