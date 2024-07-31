Sektör beklemede: Nvidia, yapay zeka için Blackwell GPU’larını örneklemeye başladı

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Tam Boyutta Gör Nvidia, bu yılın mark ayında “dünyanın en güçlü yapay çipi” unvanıyla tanıttığı Blackwell tabanlı yeni nesil yapay zeka GPU’larında ilerleyemeye devam ediyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, profesyonellere yönelik SIGGRAPH etkinliğinde Blackwell yapay zeka GPU’larının mühendislik örneklerinin bu hafta itibariyle tüm dünyaya gönderileceğini doğruladı.

Seri üretim yolda

Blackwell B200 ve B100 temelli çözümlerin mühendislik örneklerinin gönderilmeye başlanması iyiye haber. Bu, Nvidia’nın Blackwell özelinde seri üretime çok yakın olduğuna işaret ediyor. Öte yandan sektör, firmanın Blackwell donanımlarını da merakla bekliyor.

Google, Meta, Microsoft, Amazon ve daha birçok şirket mümkün olduğunca çok sayıda Blackwell temelli sunucular inşa etmek istiyor. Zira bu GPU’lar üretken yapay zekanın eğitiminde kullanılıyor. Sunucular ne kadar güçlü ve hızlıysa eğitim de bir o kadar hızlı tamamlanıyor. Tüm dev şirketlerin yapay zekada geri kalmak istemediği düşünülürse Blackwell için daha şimdiden talep üst seviyede olacak diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Talep şimdiden o kadar büyük ki Nvidia, yeni nesil Blackwell AI GPU'ları için TSMC'ye verdiği siparişleri yüzde 25 oranında artırdı. Ayrıca firmanın TSMC'den bu GPU’lar için özel bir paketleme üretim hattı talep ettiği bile fısıltı gazetelerinde dolaşıyor. Süreç sorunsuz ilerlerse Nvidia’nın bu yılın sonlarında GB200 AI sunucu kabinlerini düşük ölçeklerde sevk etmeye başlaması bekleniyor.

Nvidia, Blackwell GB200 ile adeta darphane olacak 6 gün önce eklendi

Nvidia’nın GB200 özelinde NVL72 ve NVL36 gibi farklı konfigürasyonlar sunması bekleniyor. NVL72 kabinin 3 milyon dolara mal olması bekleniyor. Nvidia ise bu konfigürasyonlardan 60.000 ile 70.000 adet sevk etmeyi bekliyor. Dolayısıyla firmanın sadece 2025 yılında Blackwell’den 210 milyar dolar gelir üreteceği tahmin ediliyor.

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Nvidia, yapay zeka için Blackwell GPU’larını örneklemeye başladı