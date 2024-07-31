Sektör beklemede: Nvidia, yapay zeka için Blackwell GPU’larını örneklemeye başladı

Seri üretim yolda
Blackwell B200 ve B100 temelli çözümlerin mühendislik örneklerinin gönderilmeye başlanması iyiye haber. Bu, Nvidia’nın Blackwell özelinde seri üretime çok yakın olduğuna işaret ediyor. Öte yandan sektör, firmanın Blackwell donanımlarını da merakla bekliyor.
Google, Meta, Microsoft, Amazon ve daha birçok şirket mümkün olduğunca çok sayıda Blackwell temelli sunucular inşa etmek istiyor. Zira bu GPU’lar üretken yapay zekanın eğitiminde kullanılıyor. Sunucular ne kadar güçlü ve hızlıysa eğitim de bir o kadar hızlı tamamlanıyor. Tüm dev şirketlerin yapay zekada geri kalmak istemediği düşünülürse Blackwell için daha şimdiden talep üst seviyede olacak diyebiliriz.
Nvidia’nın GB200 özelinde NVL72 ve NVL36 gibi farklı konfigürasyonlar sunması bekleniyor. NVL72 kabinin 3 milyon dolara mal olması bekleniyor. Nvidia ise bu konfigürasyonlardan 60.000 ile 70.000 adet sevk etmeyi bekliyor. Dolayısıyla firmanın sadece 2025 yılında Blackwell’den 210 milyar dolar gelir üreteceği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.