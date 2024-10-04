Nvidia Blackwell "tam güç" üretimde: Yıl bitmeden geliyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında sektörün önde gelen üreticilerinden Nvidia, Hopper ve Ada Lovelace mikro mimarilerinin devamı olarak geliştirilen Blackwell AI çipleri için geri sayım başladı. Daha önce "tasarım sorunları" nedeniyle ertelenen yongalar, artık "Tam Güç" üretimde. Firma yıl bitmeden ilk paketleri teslim etmeye başlayacak.

Nvidia Blackwell artık üretimde: Yıl bitmeden geliyor

Günümüzde Nvidia'yı ekran kartı üreticisi olarak tanıyor olsak da, aslında bundan çok daha fazlasını yapıyor. Bildiğiniz üzere teknoloji devi, uzun süredir yapay zeka üzerinde çalışıyor ve bu alanda kullanılacak teknolojiler geliştiriyor. Keza RTX GPU'larda bulunan DLSS özelliği bunun en basit örneklerinden biri. Sonuç olarak OpenAI dahil olmak üzere birçok şirket, Nvidia teknolojilerini kendi AI modellerinin beyni olarak kullanıyor.

Daha önce Nvidia’nın tasarım hatlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle GB100 hızlandırıcısını tamamen iptal ettiği ve GB200 yongası ile yola devam edeceği gündeme gelmişti. Dolayısıyla tahminler mimarinin 2025 yılının ortalarında sektörde yaygın bir kullanıma ulaşacağı yönünde. CNBC’ye yaptığı açıklamada Nvidia CEO'su Jensen Huang, ilk örneklerin 2024'ün 4. çeyreğinde gönderileceğini, tam güç üretimde olduğunu açıkladı.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Huang, Hopper’dan Blackwell’e geçişle birlikte performansın yıllık olarak 2-3 kat arttığını ve bunun da müşteri gelirleri ve verimliliğininde benzer bir orana sahip olacağını söylüyor. Bu nedenle platformun her yıl güncellenmesi muhtemel. Nvidia'nın röportajda duyurduğu bir diğer ilginç nokta ise AI ürünlerinin enerji tüketimini azaltmak için çalışıyor olması. Ancak sektörden gelen raporlar bazı sorunlara işaret ediyor.

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Ming-Chi Kuo’nun raporuna göre, Nvidia, çift raflı GB200 tabanlı NVL36×2'nin geliştirilmesini durdurdu ve yalnızca NVL36 ve NVL72 sunucularını sunmayı planlıyor. Başlangıçta ise, Blackwell GPU'larına dayalı üç GB200 modeli geliştirmeyi planlamıştı. Bunlar NVL36, NVL72 ve NVL36×2. Bu durum, Blackwell’in geleceğiyle ilgili herhangi bir risk oluşturmasa da, şirketin üretim ve tedarik sürecinde zorluklar yaşadığını kanıtlıyor. Keza önceki raporlar, çift raflı NVL36×2'nin Nvidia'nın müşterileri arasında en popüler seçim olacağını gösteriyordu.

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Nvidia Blackwell artık üretimde: Yıl bitmeden geliyor