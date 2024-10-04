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    Nvidia Blackwell "tam güç" üretimde: Yıl bitmeden geliyor

    Nvidia’nın yakında piyasaya çıkması beklenen Blackwell çipleri artık üretimde. Nvidia CEO'su Jensen Huang, talebin "Çılgın" olduğunu söylüyor. İşte detaylar... 
    Nvidia Blackwell artık üretimde: Yıl bitmeden geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ alanında sektörün önde gelen üreticilerinden Nvidia, Hopper ve Ada Lovelace mikro mimarilerinin devamı olarak geliştirilen Blackwell AI çipleri için geri sayım başladı. Daha önce "tasarım sorunları" nedeniyle ertelenen yongalar, artık "Tam Güç" üretimde. Firma yıl bitmeden ilk paketleri teslim etmeye başlayacak.

    Nvidia Blackwell artık üretimde: Yıl bitmeden geliyor

    Günümüzde Nvidia'yı ekran kartı üreticisi olarak tanıyor olsak da, aslında bundan çok daha fazlasını yapıyor. Bildiğiniz üzere teknoloji devi, uzun süredir yapay zeka üzerinde çalışıyor ve bu alanda kullanılacak teknolojiler geliştiriyor. Keza RTX GPU'larda bulunan DLSS özelliği bunun en basit örneklerinden biri. Sonuç olarak OpenAI dahil olmak üzere birçok şirket, Nvidia teknolojilerini kendi AI modellerinin beyni olarak kullanıyor.

    Daha önce Nvidia’nın tasarım hatlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle GB100 hızlandırıcısını tamamen iptal ettiği ve GB200 yongası ile yola devam edeceği gündeme gelmişti. Dolayısıyla tahminler mimarinin 2025 yılının ortalarında sektörde yaygın bir kullanıma ulaşacağı yönünde. CNBC’ye yaptığı açıklamada Nvidia CEO'su Jensen Huang, ilk örneklerin 2024'ün 4. çeyreğinde gönderileceğini, tam güç üretimde olduğunu açıkladı.

    Nvidia Blackwell artık üretimde: Yıl bitmeden geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Huang, Hopper’dan Blackwell’e geçişle birlikte performansın yıllık olarak 2-3 kat arttığını ve bunun da müşteri gelirleri ve verimliliğininde benzer bir orana sahip olacağını söylüyor. Bu nedenle platformun her yıl güncellenmesi muhtemel. Nvidia'nın röportajda duyurduğu bir diğer ilginç nokta ise AI ürünlerinin enerji tüketimini azaltmak için çalışıyor olması. Ancak sektörden gelen raporlar bazı sorunlara işaret ediyor.

    Ming-Chi Kuo’nun raporuna göre, Nvidia, çift raflı GB200 tabanlı NVL36×2'nin geliştirilmesini durdurdu  ve yalnızca NVL36 ve NVL72 sunucularını sunmayı planlıyor. Başlangıçta ise, Blackwell GPU'larına dayalı üç GB200 modeli geliştirmeyi planlamıştı. Bunlar NVL36, NVL72 ve NVL36×2. Bu durum, Blackwell’in geleceğiyle ilgili herhangi bir risk oluşturmasa da, şirketin üretim ve tedarik sürecinde zorluklar yaşadığını kanıtlıyor. Keza önceki raporlar, çift raflı NVL36×2'nin Nvidia'nın müşterileri arasında en popüler seçim olacağını gösteriyordu. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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