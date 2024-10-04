Nvidia Blackwell "tam güç" üretimde: Yıl bitmeden geliyor

Nvidia Blackwell artık üretimde: Yıl bitmeden geliyor
Günümüzde Nvidia'yı ekran kartı üreticisi olarak tanıyor olsak da, aslında bundan çok daha fazlasını yapıyor. Bildiğiniz üzere teknoloji devi, uzun süredir yapay zeka üzerinde çalışıyor ve bu alanda kullanılacak teknolojiler geliştiriyor. Keza RTX GPU'larda bulunan DLSS özelliği bunun en basit örneklerinden biri. Sonuç olarak OpenAI dahil olmak üzere birçok şirket, Nvidia teknolojilerini kendi AI modellerinin beyni olarak kullanıyor.
Daha önce Nvidia’nın tasarım hatlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle GB100 hızlandırıcısını tamamen iptal ettiği ve GB200 yongası ile yola devam edeceği gündeme gelmişti. Dolayısıyla tahminler mimarinin 2025 yılının ortalarında sektörde yaygın bir kullanıma ulaşacağı yönünde. CNBC’ye yaptığı açıklamada Nvidia CEO'su Jensen Huang, ilk örneklerin 2024'ün 4. çeyreğinde gönderileceğini, tam güç üretimde olduğunu açıkladı.
Ming-Chi Kuo’nun raporuna göre, Nvidia, çift raflı GB200 tabanlı NVL36×2'nin geliştirilmesini durdurdu ve yalnızca NVL36 ve NVL72 sunucularını sunmayı planlıyor. Başlangıçta ise, Blackwell GPU'larına dayalı üç GB200 modeli geliştirmeyi planlamıştı. Bunlar NVL36, NVL72 ve NVL36×2. Bu durum, Blackwell’in geleceğiyle ilgili herhangi bir risk oluşturmasa da, şirketin üretim ve tedarik sürecinde zorluklar yaşadığını kanıtlıyor. Keza önceki raporlar, çift raflı NVL36×2'nin Nvidia'nın müşterileri arasında en popüler seçim olacağını gösteriyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.