Nvidia uygulaması yenilendi: G-SYNC Kontrolleri ve daha fazlası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, bildiğiniz gibi yakın tarihte tanıttığı "Nvidia App" uygulaması ile birçok özelliği tek bir çatıda toplanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise uygulama için büyük bir güncelleme paylaşıldı. Nvidia Denetim Masası ve GeForce Experience'ın yerini alacak uygulama artık G-SYNC Kontrolleri ve daha fazlasını sunuyor. Üstelik Beta sürümünden çıkacağı tarih de belli oldu.

NVIDIA uygulamasına gelen yeni özellikler

Kaçıranlar için Nvidia App en son Ağustos ayında güncellenmiş ve RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR, yenileme hızı ve ekran yönlerini kontrol etme seçenekleri sunulmuştu. Yeni güncellemede ise bu ayarlar arasına G-SYNC kontrolleri de ekleniyor. Yakın gelecekte ise, Surround, özel çözünürlükler ve çoklu monitör seçenekleri gibi eksik özellikler de uygulamaya eklenmiş olacak.

Tam Boyutta Gör Yeni güncelleme ile kullanıma sunulan bir diğer özellikse RTX HDR Çoklu Monitör Desteği. Bunun için DirectX 9, 11, 12 ve Vulkan API'lerinde çalışan oyunlara dinamik HDR ekleyen yapay zeka destekli bir araç diyebiliriz. Ancak bu özellikteki bir sorun, çoklu ekran veya çoklu monitör kurulumlarında çalışmamasıydı, ancak artık çalışıyor.

Nvidia RTX 5090 “çılgın” özelliklere sahip olacak 6 gün önce eklendi

Bu özelliklere ek olarak Nvidia, Nvidia uygulamasının yıl sonundan önce beta sürümünden çıkacağını duyurdu. Dolayısıyla GeForce Experience kullanıcılar artık bu uygulamaya taşınmış olacak. Nvidia'nın açıklaması ise şu şekilde;

"Yıl sonundan önce beta sürümünden çıktığında tüm kalan GeForce Experience kullanıcılarını yeni NVIDIA uygulamasına taşımayı planlıyoruz. Gelecek güncellemelerde, NVIDIA Kontrol Paneli ve GeForce Experience'ın temel özelliklerini tek bir uygulamada birleştirmeyi hedefleyerek kalan NVIDIA Kontrol Paneli seçeneklerini eklemeye devam edeceğiz, kullanıcılarımıza daha da iyi bir deneyim sunan yeni özellikler ve ek geliştirmeler sunacağız."

Uygulamaya göz atmak isteyenler için şu an için beta sürümü, GTX 800 serisi veya daha yeni ekran kartlı bir Windows 10/11 PC gerektiriyor. Ayrıca Nvidia GeForce 551.52 veya daha yeni sürücülerin kurulmuş olması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia uygulaması yenilendi: G-SYNC Kontrolleri ve daha fazlası