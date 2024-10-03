Nvidia uygulaması yenilendi: G-SYNC Kontrolleri ve daha fazlası

NVIDIA uygulamasına gelen yeni özellikler
Kaçıranlar için Nvidia App en son Ağustos ayında güncellenmiş ve RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR, yenileme hızı ve ekran yönlerini kontrol etme seçenekleri sunulmuştu. Yeni güncellemede ise bu ayarlar arasına G-SYNC kontrolleri de ekleniyor. Yakın gelecekte ise, Surround, özel çözünürlükler ve çoklu monitör seçenekleri gibi eksik özellikler de uygulamaya eklenmiş olacak.
Bu özelliklere ek olarak Nvidia, Nvidia uygulamasının yıl sonundan önce beta sürümünden çıkacağını duyurdu. Dolayısıyla GeForce Experience kullanıcılar artık bu uygulamaya taşınmış olacak. Nvidia'nın açıklaması ise şu şekilde;
"Yıl sonundan önce beta sürümünden çıktığında tüm kalan GeForce Experience kullanıcılarını yeni NVIDIA uygulamasına taşımayı planlıyoruz. Gelecek güncellemelerde, NVIDIA Kontrol Paneli ve GeForce Experience'ın temel özelliklerini tek bir uygulamada birleştirmeyi hedefleyerek kalan NVIDIA Kontrol Paneli seçeneklerini eklemeye devam edeceğiz, kullanıcılarımıza daha da iyi bir deneyim sunan yeni özellikler ve ek geliştirmeler sunacağız."
Uygulamaya göz atmak isteyenler için şu an için beta sürümü, GTX 800 serisi veya daha yeni ekran kartlı bir Windows 10/11 PC gerektiriyor. Ayrıca Nvidia GeForce 551.52 veya daha yeni sürücülerin kurulmuş olması gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.