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    Nvidia uygulaması yenilendi: G-SYNC Kontrolleri ve daha fazlası

    Nvidia Denetim Masası ve GeForce Experience'ı birleştiren Nvidia App uygulaması yepyeni özelliklerle güncellendi. İşte uygulamaya eklenen özellikler ve daha fazlası...
    Nvidia uygulaması yenilendi: G-SYNC Kontrolleri ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Nvidia, bildiğiniz gibi yakın tarihte tanıttığı "Nvidia App" uygulaması ile birçok özelliği tek bir çatıda toplanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise uygulama için büyük bir güncelleme paylaşıldı. Nvidia Denetim Masası ve GeForce Experience'ın yerini alacak uygulama artık G-SYNC Kontrolleri ve daha fazlasını sunuyor. Üstelik Beta sürümünden çıkacağı tarih de belli oldu. 

    NVIDIA uygulamasına gelen yeni özellikler

    Kaçıranlar için Nvidia App en son Ağustos ayında güncellenmiş ve RTX Video Super ResolutionRTX Video HDR, yenileme hızı ve ekran yönlerini kontrol etme seçenekleri sunulmuştu. Yeni güncellemede ise bu ayarlar arasına G-SYNC kontrolleri de ekleniyor. Yakın gelecekte ise, Surround, özel çözünürlükler ve çoklu monitör seçenekleri gibi eksik özellikler de uygulamaya eklenmiş olacak. 

    Nvidia uygulaması yenilendi: G-SYNC Kontrolleri ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Yeni güncelleme ile kullanıma sunulan bir diğer özellikse RTX HDR Çoklu Monitör Desteği. Bunun için DirectX 9, 11, 12 ve Vulkan API'lerinde çalışan oyunlara dinamik HDR ekleyen yapay zeka destekli bir araç diyebiliriz. Ancak bu özellikteki bir sorun, çoklu ekran veya çoklu monitör kurulumlarında çalışmamasıydı, ancak artık çalışıyor.

    Bu özelliklere ek olarak Nvidia, Nvidia uygulamasının yıl sonundan önce beta sürümünden çıkacağını duyurdu. Dolayısıyla GeForce Experience kullanıcılar artık bu uygulamaya taşınmış olacak. Nvidia'nın açıklaması ise şu şekilde;

    "Yıl sonundan önce beta sürümünden çıktığında tüm kalan GeForce Experience kullanıcılarını yeni NVIDIA uygulamasına taşımayı planlıyoruz. Gelecek güncellemelerde, NVIDIA Kontrol Paneli ve GeForce Experience'ın temel özelliklerini tek bir uygulamada birleştirmeyi hedefleyerek kalan NVIDIA Kontrol Paneli seçeneklerini eklemeye devam edeceğiz, kullanıcılarımıza daha da iyi bir deneyim sunan yeni özellikler ve ek geliştirmeler sunacağız."

    Uygulamaya göz atmak isteyenler için şu an için beta sürümü, GTX 800 serisi veya daha yeni ekran kartlı bir Windows 10/11 PC gerektiriyor. Ayrıca Nvidia GeForce 551.52 veya daha yeni sürücülerin kurulmuş olması gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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