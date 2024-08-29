Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia Blackwell B200, selefine 4 kat performans farkı attı: Peki gerçekten öyle mi?

    Nvidia, Blackwell B200 grafik işlemcisinin ilk MLPerf 4.1 sonuçlarını yayınladı. Sonuçlar, Blackwell GPU'nun selefi Hopper H100’e dört kat performansı farkı attığını gösteriyor.
    Nvidia Blackwell B200, selefine 4 kat performans farkı attı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Blackwell B200 işlemcisinin ilk MLPerf 4.1 sonuçlarını yayınladı ve bu sonuçlar, yeni Blackwell GPU'nun önceki Hopper mimarili H100 modeline kıyasla dört kat daha yüksek performans sunduğunu gösteriyor. Ancak, bu sonuçlar birkaç önemli noktayı göz önünde bulundurmayı gerektiriyor.

    Nvidia'nın yayınladığı verilere göre, Blackwell tabanlı B200 GPU, bir sunucu doğrulama testinde tek bir GPU ile saniyede 10.755 token, çevrimdışı bir referans testinde ise saniyede 11.264 token işlem kapasitesine sahip. Mevcut MLPerf Llama 2 70B kıyaslama sonuçlarına baktığımızda, dört adet Hopper H100 tabanlı bir makinenin benzer sonuçlar elde ettiği görülüyor. Bu da Nvidia'nın, tek bir Blackwell işlemcisinin tek bir Hopper H100 GPU'ya kıyasla yaklaşık 3.7-4 kat daha hızlı olduğunu ortaya koyuyor.

    4 katlık hız farkı biraz aldatıcı

    Nvidia Blackwell B200, selefine 4 kat performans farkı attı Tam Boyutta Gör
    Peki bu yüzde 400’e ulaşan makine öğrenimi performans farkı nereden ve nasıl geliyor? İlk olarak, Nvidia'nın Blackwell işlemcisi, beşinci nesil Tensor Core'larıyla FP4 hassasiyetini desteklerken, Hopper tabanlı H100 yalnızca FP8 formatını destekliyor. Haliyle Blackwell'in FP4 performansı, FP8'e kıyasla iki kat daha fazla işleme kapasitesi sunuyor. Bu, dikkate alınması gereken ilk önemli nokta.

    İkinci olarak ise Nvidia’nın aslında elma ile armudu kıyaslaması. Firma, tek bir B200 ile dört adet H100’ü kıyaslıyor, bu biraz yanıltıcı. Zira genellikle GPU başına performansı ölçmek için GPU’lar tekil olarak kıyaslanır çünkü, ölçekleme çoğu zaman mükemmel değildir. Bu, CrossFire veya SLI yapıldığında iki ekran kartının performansının tek ekran kartına kıyasla 2X olmaması gibi.

    MLPerf 4.1'de tekil halde H100 GPU sonucu bulunmamakta ancak H200 için bulunuyor. Tek bir H200, saniyede 4.488 token işlem kapasitesine ulaşabiliyor, bu da B200'ün 2.5 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Bellek kapasitesi ve bant genişliği de önemli. Test edilen B200 GPU, 180 GB HBM3E belleği taşırken, H100 SXM 80 GB HBM (bazı konfigürasyonlarda 96 GB'a kadar) ve H200 96 GB HBM3 ile 144 GB'a kadar HBM3E sunmakta. Dolayısıyla "4 kata kadar" ifadesi, sayı formatı, GPU sayısı ve bellek kapasitesi gibi potansiyel farklılıklardan kaynaklanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sağ kulaktan pıt pıt ses gelmesi opengl mi directx mi diyette şinitzel yenir mi +18 sitelere giremiyorum neden iphone çalıştıkça netlerim düşüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro 5G
    Redmi Note 11 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız