Nvidia, 2023’te 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sattı: Pazarın yüzde 98’ini kapattı!

Nvidia, veri merkezlerinde rakipsiz
Nvidia’nın 2023’te 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sevkiyatı tek başına etkileyici olmakla birlikte bir önceki yıla göre de 1,1 milyon adetlik bir artış anlamına da geliyor. Nvidia, 2022'deki pazar payı rakamlarına benzer şekilde, 2023'teki veri merkezi GPU sevkiyatlarında yüzde 98'lik baskın bir pazar payına ulaştı. AMD ve Intel dahil edildiğinde 2023'teki toplam veri merkezi GPU sevkiyatı 3,85 milyon adet oldu.
Ancak Nvidia için daha serti bir rekabet yaklaşıyor. AMD, yakın bir zamanda Nvidia’nın H100/H200 rakibi MI300 satışlarının 1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Firma bu yıl için hedefi 4 milyar dolara koyuyor. AMD aynı zamanda bu yıl için planlanan MI325X, 2025'te MI350 ve 2026'da MI400 ile yıllık bir döngüde yeni GPU'lar çıkaracağını da söyledi. Nvidia da aynı şekilde bu Blackwell B200/B100, 2025’te bunların yenilemesi ve 2026 yeni Rubin ailesini piyasaya sürecek.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/nvidia-shipped-376m-data-center-gpus-in-2023-dominates-business-with-98-revenue-share https://www.hpcwire.com/2024/06/10/nvidia-shipped-3-76-million-data-center-gpus-in-2023-according-to-study/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.