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    Nvidia, 2023’te 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sattı: Pazarın yüzde 98’ini kapattı!

    Yarı iletken analist firması TechInsights tarafından yapılan bir araştırmaya göre Nvidia, 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sattı. Nvidia’nın pazar payı ise yüzde 98’e ulaştı!
    Nvidia, 2023’te 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sattı Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken analist firması TechInsights tarafından yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka patlamasından en iyi şekilde yararlanan Nvidia, geçtiğimiz yıl 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sattı. Nvidia bu satış başarısıyla birlikte veri merkezi GPU pazarının yüzde 98’ine hakim oldu.

    Nvidia, veri merkezlerinde rakipsiz

    Nvidia’nın 2023’te 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sevkiyatı tek başına etkileyici olmakla birlikte bir önceki yıla göre de 1,1 milyon adetlik bir artış anlamına da geliyor. Nvidia, 2022'deki pazar payı rakamlarına benzer şekilde, 2023'teki veri merkezi GPU sevkiyatlarında yüzde 98'lik baskın bir pazar payına ulaştı. AMD ve Intel dahil edildiğinde 2023'teki toplam veri merkezi GPU sevkiyatı 3,85 milyon adet oldu.

    Nvidia, 2023’te 3,76 milyon veri merkezi GPU’su sattı Tam Boyutta Gör
    Gelir bakımında ise Nvidia, 36,2 milyar dolarla yüzde 98'lik bir paya ulaştı. Bu gelir, 2022'deki 10,9 milyar dolara göre üç katlık bir atış anlamına geliyor. Nvidia sadece veri merkezi tarafında değil masaüstü GPU pazarının da yüzde 88 pay tek başına hakim durumda. tüm bunlar birleştiğinde ise Nvidia’nın gelirleri yüzde 126 artarak 2023 yılında 60,9 milyar dolara ulaştı.

    Ancak Nvidia için daha serti bir rekabet yaklaşıyor. AMD, yakın bir zamanda Nvidia’nın H100/H200 rakibi MI300 satışlarının 1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Firma bu yıl için hedefi 4 milyar dolara koyuyor. AMD aynı zamanda bu yıl için planlanan MI325X, 2025'te MI350 ve 2026'da MI400 ile yıllık bir döngüde yeni GPU'lar çıkaracağını da söyledi. Nvidia da aynı şekilde bu Blackwell B200/B100, 2025’te bunların yenilemesi ve 2026 yeni Rubin ailesini piyasaya sürecek.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/nvidia-shipped-376m-data-center-gpus-in-2023-dominates-business-with-98-revenue-share https://www.hpcwire.com/2024/06/10/nvidia-shipped-3-76-million-data-center-gpus-in-2023-according-to-study/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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