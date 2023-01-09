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    Nvidia yapay zekâ performansını yüzde 30 arttıracak

    Nvidia yakın dönemde Tensor çekirdekleri barındıran ekran kartlarının sürücülerine doping yapmaya hazırlanıyor. Belirli senaryolarda performans yüzde 30 artacak. 
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    Nvidia
    Oyuncu ekran kartlarına ilk kez Tensor adı verilen çekirdekleri ekleyerek grafik teknolojilerini yapay zekâ ile birleştiren Nvidia şimdi ikinci büyük adıma hazırlanıyor. Bu kez yazılım tarafında bir gelişme yaşanacak.

    Nvidia Tensor çekirdekleri coşacak

    Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, sürücülerinde yapay zekâ optimizasyonunu en üst noktaya çıkarmaya hazırlanıyor. Sürücülere yapılacak bu iyileştirme ile gelirli ekran kartlarında yüzde 30 civarında yapay zekâ performans artışı, ortalama olarak ise yüzde 10 artış elde edilecek.

    Firma daha önce sürücülerinde iyileştirmeler yapacağını belirtmişti ancak oyuncuya nasıl yansıyacağı bilinmiyordu. Başta RTX ışın izleme olmak üzere DLSS akıllı ölçeklendirme gibi hayati önem taşıyan teknolojiler bu iyileştirmelerden nasibini alacak. Haliyle oyunlarda da gerçekçilik ve kalite en üst seviyeye çıkacak.

    Nvidia bu konuda öncü olsa da AMD yavaş yavaş arayı kapatmaya çalışıyor. FSR teknolojisi yapay zekâ destekli hazırlanırken Xilinx tarafından tasarlanmış yapay zekâ yongası da ilk kez AMD 7040 APU serisinde kendisine yer buldu.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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