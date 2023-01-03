NVIDIA GeForce Now arabalara geliyor

Nvidia GeForce Now ile arabalarda oyun keyfi
Geçtiğimiz dönemde Tesla arabalarında PC oyunlarını oynatabilen eğlence ekranı sistemi dikkat çekmişti. Sony ve Honda’nın da bu hafta PS5 entegreli bir araç tanıtması bekleniyor. Nvidia ise sürpriz yaptı.
CES 2023 fuarında yapılan açıklamaya göre GeForce Now bulut oyun hizmetine araç içi eğlence sistemlerinden erişilebilecek. Sürücü bekleme konumundayken ya da arka koltukta oturanlar sürekli olarak oyun oynama imkânına sahip olacak.
Hyundai grubu, Polestar ve Çinli BYD yeni duyurunun ilk ortakları oldu. BYD Polestar 3 SUV modeli yıl içerisinde GeForce Now sunan ilk araç olacak. Bulut üzerinden kesintisiz oyun oynamak için haliyle iyi bir internet bağlantısı ve GeForce Now aboneliği şart.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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