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Nvidia Detonator 3

18 yıl
218
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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   Detonator 2'nin çıktığı zamanları hatırlıyorumda ne kadar olay olmuştu. Çünkü ilk o zaman bu kadar performans artışı hiç görülmemişti ve o zamandan sonra herkes yeni driverlar ile performans artışı oluyor diye bağırmaya başlamıştı.

   Şimdide Detonator 3 çıktı. İişte size downlaod adresi versiyon 6.18 diye geçiyor ve hem Win 98 ve W2K sürücüleri mevcut. Nvidia ekran kartı olan herkese kesin yüklemeleri tavsiye ederim. Sadece bir müstesna var oda Asus Deluxe kullanıcıları eğer yüklerlerse Video in'lerinin özelliklerini kullanamıyorlar kullanların aklında olsun dedim. Kendi sayfasında %50'ye varan performans artışı diyor ama gerçek hayatta %10 falan gibi yine mükemmel birşey.

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   Aşağıdaki linklerdende kadar performanslı yada nasıl böyle performanslı olduğunu merak edenler bakabilir.

Bu arada Detonator'ın anlamı "Patlayıcı dolu bir kutu" demek. Bir tür bomba diyebilirsiniz . İlk öğrendiğimde çok hoşuma gitmişti.

Güncelleme : KT133 ve KX133 chipsetlerinde Detonator 3 ile problemler çıktığı söyleniyor. Şimdilik kaçının bence biraz bekleyin. Tabii bu kısım sadece KT133 ve KX133 chipsetlerini kullananlara.


The Damage Report: NVIDIA's Detonator 3 drivers in Windows 2000 (Tech-Report)
NVIDIA's Detonator3 Drivers - Teaching an "old" dog new tricks (Anandtech)
NVIDIA's Detonator 3 Drivers (Tom's Hardware)
NVIDIA GeForce 2 Ultra Preview and Detonator 3 Driver Report (Firingsquad)
NVIDIA GeForce2 Ultra and Detonator 3 Drivers - Review (Hot Hardware)
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