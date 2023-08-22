Nvidia DLSS 3.5 resmen tanıtıldı! İşte yenilikler

Nvidia DLSS 3.5 resmi olarak tanıtıldı
Nvidia'ya göre DLSS 3.5, esasen ışın izleme deneyimini geliştirmeye odaklanacak. Bu noktada GPU devi, DLSS 3.5 için Ray Reconstruction (RR) isimli yeni bir özelliği duyurdu. Bu özelliği, oyun ve yazılım motoru verilerini birleştirmek, çeşitli ışın izlemeli efektleri tanımak, iyi ve kötü zamansal ve uzaysal pikselleri ayırt etmek ve yükseltme için yüksek frekanslı verileri korumak üzere eğitilen bir algoritma olarak tanımlayabiliriz.
Bu noktada mevcut DLSS sürümlerinin "eksik" ışınları yeniden oluşturmak için yapay zekadan destek aldığını belirtelim. Ancak işlevsel olarak sektördeki diğer gürültü giderme tekniklerinden farklı değil. Ray Reconstruction'da ise durum böyle olmayacak.
Hatırlayacak olursak DLSS 1.0 Mart 2020, DLSS 2.3 Kasım 2021, DLSS 3.0 Ekim 2022 ve DLSS 3.1 Ocak 2023'te tanıtılmıştı. DLSS 3.5 içinse net bir tarih henüz paylaşmadı. Ancak Nvidia, bu sonbaharda Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal with RTX ve Alan Wake 2 gibi oyunlarda kullanılabilir olacağını söylüyor.. Ayrıca NVIDIA Omniverse Platformu, Chaos Vantage ve D5 Render gibi uygulamalarda için de erişilebilir olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.