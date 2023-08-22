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    Nvidia DLSS 3.5 resmen tanıtıldı! İşte yenilikler

    Nvidia, DLSS'in en yeni sürümü DLSS 3.5'i resmi olarak duyurdu. Peki ne zaman kullanıma sunulacak veya desteklenen ilk oyunlar neler olacak? İşte DLSS 3.5 hakkında herşey...
    Nvidia DLSS 3.5 resmen tanıtıldı! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere ekran kartı pazarında yaşanan rekabet, yerini yapay zeka ve görüntü teknolojilerine bıraktı. Bu teknolojilerden belki de en önemlisi RTX 2000 serisi ile hayatımıza giren DLSS teknolojisi oldu diyebiliriz. Bugün ise Nvidia, DLSS'in en yeni sürümü DLSS 3.5'i duyurdu. Gelin hep birlikte bu teknoloji bizlere neler sunuyor bir göz atalım.

    Nvidia DLSS 3.5 resmi olarak tanıtıldı

    Nvidia'ya göre DLSS 3.5, esasen ışın izleme deneyimini geliştirmeye odaklanacak. Bu noktada GPU devi, DLSS 3.5 için Ray Reconstruction (RR) isimli yeni bir özelliği duyurdu. Bu özelliği, oyun ve yazılım motoru verilerini birleştirmek, çeşitli ışın izlemeli efektleri tanımak, iyi ve kötü zamansal ve uzaysal pikselleri ayırt etmek ve yükseltme için yüksek frekanslı verileri korumak üzere eğitilen bir algoritma olarak tanımlayabiliriz. 

    Nvidia DLSS 3.5 resmen tanıtıldı! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Öyle ki Nvidia, Ray Reconstruction'ın DLSS3'ten beş kat daha fazla veri ile desteklendiğini iddia ediyor. Böylece ışın izleme ve DLSS aktif hale getirildiğinde, görüntü kirliliği büyük oranda ortadan kalkacak.

    Bu noktada mevcut DLSS sürümlerinin "eksik" ışınları yeniden oluşturmak için yapay zekadan destek aldığını belirtelim. Ancak işlevsel olarak sektördeki diğer gürültü giderme tekniklerinden farklı değil. Ray Reconstruction'da ise durum böyle olmayacak.

    Nvidia DLSS 3.5 resmen tanıtıldı! İşte yenilikler Tam Boyutta Gör
    Niketim Nvidia tarafından paylaşılan örnek görüntülerde de bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Hem ışıklandırma hem de genel görüntü kalitesinde gözle görülür bir artış söz konusu. Ayrıca FPS değerlerinde de ufak bir artış yaşanağını belirtelim.

    Hatırlayacak olursak DLSS 1.0 Mart 2020, DLSS 2.3 Kasım 2021, DLSS 3.0 Ekim 2022 ve DLSS 3.1 Ocak 2023'te tanıtılmıştı. DLSS 3.5 içinse net bir tarih henüz paylaşmadı. Ancak Nvidia, bu sonbaharda Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Portal with RTX ve Alan Wake 2 gibi oyunlarda kullanılabilir olacağını söylüyor.. Ayrıca NVIDIA Omniverse Platformu, Chaos Vantage ve D5 Render gibi uygulamalarda için de erişilebilir olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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