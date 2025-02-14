Nvidia’nın 12VHPWR kabloları neden erimeye devam ediyor?

- Şönt dirençler kaldırılıyor, güvenlik tehlikeye giriyor
- Bağlantı pinleri kapasitelerini zorluyor
- Tüm sorunun kaynağı bu mu?
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Bununla birlikte ortaya çok daha endişe verici iddialar atılmış durumda. YouTube teknoloji kanalı BuildZoid ve bir Intel mühendisi tarafından yapılan açıklamalar, Nvidia’nın 12VHPWR güç bağlantı standardında güvenlik sınırlarını zorladığını gösteriyor.
Şönt dirençler kaldırılıyor, güvenlik tehlikeye giriyor
Ekran kartlarındaki şönt dirençler, güç kablosundan gelen akımı izleyerek aşırı yüklenmeyi önlemek için kullanılıyor. Önceki nesil Nvidia kartlarında, güç bağlantıları arasında yükü dengeli şekilde dağıtmak için birden fazla şönt direnci bulunuyordu. Ancak RTX 40 ve 50 serilerinde, Nvidia bu güvenlik mekanizmasını iki şönt dirence kadar düşürdü ve her ikisini de aynı giriş noktasında birleştirdi. Bu durum, GPU’nun bağlantı noktalarındaki akım akışını doğru bir şekilde ölçememesine neden oluyor. Daha da önemlisi, bağlantı kablosundaki altı telden beşi kopsa bile kart bunu fark edemiyor.
ASUS ROG Matrix 4090 ve Astral 5090 gibi bazı özel tasarım kartlar, şönt dirençlerini güç bağlantılarının birleştirilmesinden önce ekleyerek ek bir güvenlik katmanı sağlıyor. Ancak bu bile tam anlamıyla bir çözüm değil. Çünkü güç dengesizliği hala oluşabiliyor ve kartın güç akışını düzenlemesi mümkün olmuyor. Tek avantajı, kartın kullanıcılara bir uyarı gönderebilmesi ve böylece büyük bir felaket yaşanmadan önce önlem alınabilmesi.
Bağlantı pinleri kapasitelerini zorluyor
Reddit’te Affectionate-Memory4 kullanıcı adlı bir Intel elektrik mühendisi, 12VHPWR bağlantısındaki tüm pinlerin sınır değerlerinde çalıştığını ve herhangi bir küçük değişikliğin bile büyük sorunlara yol açabileceğini iddia ediyor.
Geleneksel 8-pin ve 6-pin güç bağlantıları, nominal değerlerinin oldukça üzerinde yük taşıyabilecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin 8 pinli güç bağlantısı, tüm pinler boyunca 12,5A akım taşıyacak şekilde tasarlanmış olup, her bir pinin minimum 9A taşıması gerekir.
12VHPWR standardına göre, sistem açılışında maksimum 375W güç çekilmesine izin veriliyor ve ancak yazılım üzerinden yapılan konfigürasyonlarla 600W’a çıkılabiliyor. 375W sınırı, güvenlik açısından daha geniş bir tolerans sunarken, Nvidia’nın tek kabloyla 600W tüketen kartlar üretmesi, bu toleransı tamamen ortadan kaldırıyor.
Bu sorunu çözmek için çift 12VHPWR kablosu kullanan bir ekran kartı modeli üretilirse, güvenlik riski önemli ölçüde azaltılabilir.
Tüm sorunun kaynağı bu mu?
Nvidia ekran kartlarının güç kablolarının erimesine neyin sebep olduğu konusunda kesin bir sonuca ulaşmak mevcut örneklem hacmiyle şimdilik mümkün değil. Daha fazla verinin ve daha fazla bağımsız araştırmanın buradaki sorunun tam olarak kaynağını bulabilmesi için biraz daha zaman gerek var.
Bu arada yaşanan sorunlar hakkında farklı iddialar da var. Örneğin, bazı 12VHPWR ve 12V2x6 bağlantılarında düşük kaliteli metallerin kullanılması gibi teoriler bulunuyor. Ayrıca, Nvidia’nın yeni nesil kartlarda güç yönetimini VRM’ler üzerinden daha iyi optimize etmiş olması, haliyle de şönt dirençlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmış olması da mümkün.
Ek olarak henüz Nvidia, eriyen güç kabloları konusunda resmi bir açıklama yapmış değil. Hatırlanacağı üzere firma, geçmişte yaşanan erime vakalarını "kullanıcı hatası" olarak nitelendirmişti. Firma bunu yaparken aynı zamanda 12V2x6 kablo revizyonunu tanıtmıştı. Bu yeni versiyon, pin uzunluklarını artırarak kablo tam olarak yerine oturmasa bile bağlantının güvenli kalmasını sağlamayı amaçlıyordu. Daha önce söylediğimizi tekrarlayalım; 12VHPWR ile 12V2x6 esasında aynı kablo ve aynı standart; sadece bağlantı yerinde değişiklikler bulunuyor.Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidias-rtx-5090-power-cables-may-be-doomed-to-burn https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/comments/1io4a67/an_electrical_engineers_take_on_12vhpwr_and/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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