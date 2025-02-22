Nvidia, DLSS 3.0 ve 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

Nvidia, DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu
Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.
Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre Delta Force: Black Hawk Down, Indiana Jones and the Great Circle ve Marvel Rivals DLSS 4.0 kütüphanesine eklenen son oyunlar oldu. Daha önce ise DLSS 4.0, Awowed, Star Wars Outlaws, Kingdom Come Deliverance II, Alan Wake 2, Cybeprounk 2077 ve Hogwarts Legacy için kullanıma sunulmuştu.
- Delta Force: Black Hawk Down - DLSS 4.0
- Indiana Jones and the Great Circle - DLSS 4.0
- Marvel Rivals - DLSS 4.0
- Legend of Ymir - DLSS 3.0
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - DLSS 3.0
- Lost Records: Bloom & Rage - DLSS 3.0
Son olarak DLSS ve DLSS 3.0 ise, Legend of Ymir, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ve Lost Records: Bloom & Rage'de kullanılabilir olacak. Üstelik bu listenin her hafta güncelleneceğini hatırlatalım.
Daha önce belirttiğimiz gibi Nvidia, RTX 50 serisi ekran kartlarıyla birlikte DLSS 4.0'ı duyurdu. DLSS 4.0, RTX 40 serisi GPU'larla çalışacak olsa da, çoklu kare oluşturma özelliğini almayacak. Ancak yeni DLSS sürümünün RTX 20, 30 ve 40 serileri için küçük çaplı FPS artışı, daha düşük VRAM tüketimi ve daha düşük gecikme süreleri sunduğunu söyleyelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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