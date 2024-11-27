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Tam Boyutta Gör DLSS destekli oyun kütüphanesini genişletmeyi sürdüren Nvidia, bugün DLSS desteğine kavuşan yeni oyunları ve platform gelişmelerini paylaştı. Halihazırda 600'ün üzerinde oyun ve uygulamaya destek sunan teknoloji, şimdi War Thunder ve daha fazlası için hazır.

Nvidia, DLSS ve Reflex desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.

Bu sayede kullanıcılar, her sene yeni ekran kartı almadan bile sevdiği oyunları oynayabiliyor. Hatırlayanlar olacaktır, Kasım ayının başında DLSS, DLAA ve Reflex desteği kazanan oyunlar Planet Coaster 2, Empire of the Ants, DUCKSIDE, Silent Hill 2 ve Kristala oldu. Şimdi yeni paylaşılan listeye göre bu oyunlar arasına Void Crew Out, War Thunder ve Towers of Aghasba dahil 3 yeni yapım dahaekleniyor.

Void Crew Out DLSS Super Resolution

War Thunder Ray Tracing & DLAA

Towers of Aghasba DLSS Super Resolution

Planet Coaster 2 DLSS 3, DLAA & Reflex

Empire of the Ants DLSS 3 & Reflex

DUCKSIDE DLSS 3, DLAA & Reflex

SILENT HILL 2 DLSS 3 Frame Generation

Kristala DLSS 3 & Reflex

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Hatırlatmakta fayda var ki söz konusu teknolojiler neredeyse her hafta yeni ve piyasada olan oyunlara ekleniyor. Dolayısıyla listenin sürekli olarak güncellendiğini belirtelim.

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Nvidia, DLSS ve Reflex desteği kazanan yeni oyunları duyurdu