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    Nvidia, DLSS ve Reflex desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Frame Generation başta olmak üzere DLSS teknolojisine olan yatırımlarını sürdüren Nvidia, DLSS desteği kazanan güncel yeni oyunları duyurdu. İşte o oyunlar...  
    Nvidia, DLSS ve Reflex desteği kazanan yeni oyunları duyurdu Tam Boyutta Gör
    DLSS destekli oyun kütüphanesini genişletmeyi sürdüren Nvidia, bugün DLSS desteğine kavuşan yeni oyunları ve platform gelişmelerini paylaştı. Halihazırda 600'ün üzerinde oyun ve uygulamaya destek sunan teknoloji, şimdi War Thunder ve daha fazlası için hazır.

    Nvidia, DLSS ve Reflex desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Kaçıranlar için Nvidia DLSS ve Reflex için, oyun performansını artırmaya yönelik yapay zeka teknolojileri diyebiliriz. Derin öğrenme destekli süper-örnekleme (DLSS) ile birlikte, oyunu düşük bir çözünürlükte oynasanız dahi, yapay zeka destekli DLSS teknolojisiyle birlikte kareler önceden oluşturuluyor ve çözünürlük farkını hissetmemeniz sağlanıyor.

    Bu sayede kullanıcılar, her sene yeni ekran kartı almadan bile sevdiği oyunları oynayabiliyor. Hatırlayanlar olacaktır, Kasım ayının başında DLSS, DLAA ve Reflex desteği kazanan oyunlar Planet Coaster 2, Empire of the Ants, DUCKSIDE, Silent Hill 2 ve Kristala oldu. Şimdi yeni paylaşılan listeye göre bu oyunlar arasına Void Crew Out, War Thunder ve Towers of Aghasba dahil 3 yeni yapım dahaekleniyor.

    • Void Crew Out DLSS Super Resolution
    • War Thunder Ray Tracing & DLAA
    • Towers of Aghasba DLSS Super Resolution
    • Planet Coaster 2 DLSS 3, DLAA & Reflex
    • Empire of the Ants DLSS 3 & Reflex
    • DUCKSIDE DLSS 3, DLAA & Reflex
    • SILENT HILL 2 DLSS 3 Frame Generation
    • Kristala DLSS 3 & Reflex

    Hatırlatmakta fayda var ki söz konusu teknolojiler neredeyse her hafta yeni ve piyasada olan oyunlara ekleniyor. Dolayısıyla listenin sürekli olarak güncellendiğini belirtelim. 

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