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    Anlık Bildirim

    PlayStation 5 Pro'nun PSSR özelliği FSR ve DLSS ile karşılaştırıldı

    PlayStation 5 Pro'nun en önemli özelliklerinden PSSR, AMD FSR ve Nvidia DLSS teknolojileri ile karşılaştırıldı. Peki Sony'nin yeni çözünürlük ölçeklendirme teknolojisi neler sunuyor? İşte video
    PS5 Pro'nun PSSR özelliği FSR ve DLSS ile karşılaştırıldı! Tam Boyutta Gör
    Sony’nin yeni oyun konsolu Playstation 5 Pro, geliştirilmiş performansı ve üstün teknolojik özellikleri ile oyuncuların dikkatini epeyce çekmişti. Bunun en büyük nedeni ise, konsola entegre edilen PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi oldu. Peki Sony tarafından geliştirilen süper çözünürlük teknolojisi DLSS ve AMD FSR'a karşı neler sunuyor? 

    PlayStation 5 Pro'ya özel PSSR, FSR ve DLSS ile karşılaştırıldı

    Kaçıranlar için PS5 Pro, standart PS5'e göre üç temel iyileştirme sunuyor. Öncelikle, daha güçlü bir GPU ile donatılan PS5 Pro, daha hızlı işlem gücü ve daha kısa render süreleri vadediyor. Bunun yanında, gelişmiş ray tracing teknolojisi sayesinde oyunlardaki ışıklandırmalar ve yansımalar daha gerçekçi hale geliyor. Son gelişme ise PlayStation Spectral Super Resolution yani PSSR yükseltme özelliği.

    PS5 Pro'nun PSSR özelliği FSR ve DLSS ile karşılaştırıldı! Tam Boyutta Gör
    Peki nedir bu PSSR? Yapay Zeka tabanlı bir görüntü işleme yöntemi olan PSSR, grafik kalitesini en az düzeyde etkileyerek kare hızlarının yükseltilmesine olanak tanıyor. PC tarafında yer alan DLSS, AMD FSR ve Intel XeSS gibi görüntü ölçekleme teknolojilerine benzer şekilde çalışıyor.

    Digital Foundry'nin yaptığı testlere göre, PSSR'ın FSR 2'ye kıyasla hareket halinde biraz daha iyi bir görüntü sunduğunu görüyoruz. Ancak PSSR, FSR 2'de olmayan bazı görüntü parazitlerine sahip ve durağan görüntülerde daha az keskin görünüyor. Bu nedenle iki yükseltici de The Last of Us Part 1'de hemen hemen yakın performans sunuyor. 

    Okları Nvidia'ya çevirdiğimizde ise, görüntülerin büyük çoğunluğunda DLSS daha üstün. Öyle ki performans modunda bile kararlı ve hatasız görüntüler elde ediyor. Ancak PSSR'ın en önemli artısı, hareket halinde ayrıntıları NVIDIA DLSS'den daha iyi korumayı başarması. Bu da gelecek potansiyelini kanıtlar nitelikte.

    DLSS ve FSR teknolojilerinin geçtiğimiz yıllarda epeyce geliştiğini ve yeni yetenekler kazandığını düşünürsek, PSSR'ın şimdiden onlara rakip olması gerçekten de kulağa etkileyici geliyor. Üstelik PlayStation 6 konsolunda işlerin daha da ileri seviyeye taşınması muhtemel.

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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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