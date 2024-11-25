PlayStation 5 Pro'nun PSSR özelliği FSR ve DLSS ile karşılaştırıldı

PlayStation 5 Pro'ya özel PSSR, FSR ve DLSS ile karşılaştırıldı
Kaçıranlar için PS5 Pro, standart PS5'e göre üç temel iyileştirme sunuyor. Öncelikle, daha güçlü bir GPU ile donatılan PS5 Pro, daha hızlı işlem gücü ve daha kısa render süreleri vadediyor. Bunun yanında, gelişmiş ray tracing teknolojisi sayesinde oyunlardaki ışıklandırmalar ve yansımalar daha gerçekçi hale geliyor. Son gelişme ise PlayStation Spectral Super Resolution yani PSSR yükseltme özelliği.
Digital Foundry'nin yaptığı testlere göre, PSSR'ın FSR 2'ye kıyasla hareket halinde biraz daha iyi bir görüntü sunduğunu görüyoruz. Ancak PSSR, FSR 2'de olmayan bazı görüntü parazitlerine sahip ve durağan görüntülerde daha az keskin görünüyor. Bu nedenle iki yükseltici de The Last of Us Part 1'de hemen hemen yakın performans sunuyor.
Okları Nvidia'ya çevirdiğimizde ise, görüntülerin büyük çoğunluğunda DLSS daha üstün. Öyle ki performans modunda bile kararlı ve hatasız görüntüler elde ediyor. Ancak PSSR'ın en önemli artısı, hareket halinde ayrıntıları NVIDIA DLSS'den daha iyi korumayı başarması. Bu da gelecek potansiyelini kanıtlar nitelikte.
DLSS ve FSR teknolojilerinin geçtiğimiz yıllarda epeyce geliştiğini ve yeni yetenekler kazandığını düşünürsek, PSSR'ın şimdiden onlara rakip olması gerçekten de kulağa etkileyici geliyor. Üstelik PlayStation 6 konsolunda işlerin daha da ileri seviyeye taşınması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.