PlayStation 5 Pro'nun PSSR özelliği FSR ve DLSS ile karşılaştırıldı

Tam Boyutta Gör Sony’nin yeni oyun konsolu Playstation 5 Pro, geliştirilmiş performansı ve üstün teknolojik özellikleri ile oyuncuların dikkatini epeyce çekmişti. Bunun en büyük nedeni ise, konsola entegre edilen PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi oldu. Peki Sony tarafından geliştirilen süper çözünürlük teknolojisi DLSS ve AMD FSR'a karşı neler sunuyor?

PlayStation 5 Pro'ya özel PSSR, FSR ve DLSS ile karşılaştırıldı

Kaçıranlar için PS5 Pro, standart PS5'e göre üç temel iyileştirme sunuyor. Öncelikle, daha güçlü bir GPU ile donatılan PS5 Pro, daha hızlı işlem gücü ve daha kısa render süreleri vadediyor. Bunun yanında, gelişmiş ray tracing teknolojisi sayesinde oyunlardaki ışıklandırmalar ve yansımalar daha gerçekçi hale geliyor. Son gelişme ise PlayStation Spectral Super Resolution yani PSSR yükseltme özelliği.

Tam Boyutta Gör Peki nedir bu PSSR? Yapay Zeka tabanlı bir görüntü işleme yöntemi olan PSSR, grafik kalitesini en az düzeyde etkileyerek kare hızlarının yükseltilmesine olanak tanıyor. PC tarafında yer alan DLSS, AMD FSR ve Intel XeSS gibi görüntü ölçekleme teknolojilerine benzer şekilde çalışıyor.

Digital Foundry'nin yaptığı testlere göre, PSSR'ın FSR 2'ye kıyasla hareket halinde biraz daha iyi bir görüntü sunduğunu görüyoruz. Ancak PSSR, FSR 2'de olmayan bazı görüntü parazitlerine sahip ve durağan görüntülerde daha az keskin görünüyor. Bu nedenle iki yükseltici de The Last of Us Part 1'de hemen hemen yakın performans sunuyor.

Okları Nvidia'ya çevirdiğimizde ise, görüntülerin büyük çoğunluğunda DLSS daha üstün. Öyle ki performans modunda bile kararlı ve hatasız görüntüler elde ediyor. Ancak PSSR'ın en önemli artısı, hareket halinde ayrıntıları NVIDIA DLSS'den daha iyi korumayı başarması. Bu da gelecek potansiyelini kanıtlar nitelikte.

DLSS ve FSR teknolojilerinin geçtiğimiz yıllarda epeyce geliştiğini ve yeni yetenekler kazandığını düşünürsek, PSSR'ın şimdiden onlara rakip olması gerçekten de kulağa etkileyici geliyor. Üstelik PlayStation 6 konsolunda işlerin daha da ileri seviyeye taşınması muhtemel.

