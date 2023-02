Cyberpunk 2077, DLSS 3.0 desteği kazandı: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Çıkışından bu yana büyük güncellemeler alan ve son yılların en popüler oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, uzun süredir beklenen DLSS 3.0 güncellemesine kavuştu. Yeni sürüm Ada Lovelace mimarisiyle tanıtılan Çerçeve Oluşturma teknolojisini beraberinde getiriyor.

Cyberpunk 2077 için DLSS 3.0 güncellemesi çıktı

RTX 4090 duyurusunda Nvidia, Cyberpunk 2077 üzerinde DLSS 3’ün yeteneklerini bizlere göstermişti. Ancak resmi DLSS 3.0 güncellemesinin bu kadar uzun süreceğini muhtemelen kimse beklemiyordu.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte popüler yapım için paylaşılan 6GB boyutlarındaki yeni güncelleme, ADA mimarisinde desteklenen Çerçeve Oluşturma teknolojisi ile yüzde 50'ye kadar performans artışı sağlıyor.

Nvidia ayrıca, Dying Light 2 Stay Human, HITMAN 3, Dakar Desert Rally, Deliver Us Mars, Marvel's Midnight Suns ve PERISH dahil olmak üzere altı yeni oyunun, önümüzdeki haftalarda DLSS 3.0 desteği kazanacağını duyurdu. Ek olarak DLSS3'ün Atomic Heart, ILL SPACE, THRONE AND LIBERTY, The Day Before, Tower of Fantasy, Warhaven ve Witchfire gibi oyunlara da ekleneceğini doğrulandı.

