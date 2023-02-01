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    Anlık Bildirim

    Cyberpunk 2077, DLSS 3.0 desteği kazandı: İşte sonuçlar

    Cyberpunk 2077, uzun bir bekleyişin ardından nihayet DLSS 3.0 desteği kazandı. An itibariyle erişime açılan güncelleme, Ada Lovelace mimarili kartlar için Çerçeve Oluşturma teknolojisi ile geliyor.
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    Cyberpunk 2077, DLSS 3.0 desteği kazandı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Çıkışından bu yana büyük güncellemeler alan ve son yılların en popüler oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, uzun süredir beklenen DLSS 3.0 güncellemesine kavuştu. Yeni sürüm Ada Lovelace mimarisiyle tanıtılan Çerçeve Oluşturma teknolojisini beraberinde getiriyor.

    Cyberpunk 2077 için DLSS 3.0 güncellemesi çıktı

    RTX 4090 duyurusunda Nvidia, Cyberpunk 2077 üzerinde DLSS 3’ün yeteneklerini bizlere göstermişti. Ancak resmi DLSS 3.0 güncellemesinin bu kadar uzun süreceğini muhtemelen kimse beklemiyordu. 

    Cyberpunk 2077, DLSS 3.0 desteği kazandı: İşte sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte popüler yapım için paylaşılan 6GB boyutlarındaki yeni güncelleme, ADA mimarisinde desteklenen Çerçeve Oluşturma teknolojisi ile yüzde 50'ye kadar performans artışı sağlıyor.

    Nvidia ayrıca, Dying Light 2 Stay Human, HITMAN 3, Dakar Desert Rally, Deliver Us Mars, Marvel's Midnight Suns ve PERISH dahil olmak üzere altı yeni oyunun, önümüzdeki haftalarda DLSS 3.0 desteği kazanacağını duyurdu. Ek olarak DLSS3'ün Atomic Heart, ILL SPACE, THRONE AND LIBERTY, The Day Before, Tower of Fantasy, Warhaven ve Witchfire gibi oyunlara da ekleneceğini doğrulandı.

    Kaynakça https://videocardz.com/newz/cyberpunk-2077-finally-gets-nvidia-dlss3-support https://www.youtube.com/watch?v=quACRga5FnA
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 4 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 5 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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