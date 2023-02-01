Cyberpunk 2077, DLSS 3.0 desteği kazandı: İşte sonuçlar

Cyberpunk 2077 için DLSS 3.0 güncellemesi çıktı
RTX 4090 duyurusunda Nvidia, Cyberpunk 2077 üzerinde DLSS 3’ün yeteneklerini bizlere göstermişti. Ancak resmi DLSS 3.0 güncellemesinin bu kadar uzun süreceğini muhtemelen kimse beklemiyordu.
Nvidia ayrıca, Dying Light 2 Stay Human, HITMAN 3, Dakar Desert Rally, Deliver Us Mars, Marvel's Midnight Suns ve PERISH dahil olmak üzere altı yeni oyunun, önümüzdeki haftalarda DLSS 3.0 desteği kazanacağını duyurdu. Ek olarak DLSS3'ün Atomic Heart, ILL SPACE, THRONE AND LIBERTY, The Day Before, Tower of Fantasy, Warhaven ve Witchfire gibi oyunlara da ekleneceğini doğrulandı.Kaynakça https://videocardz.com/newz/cyberpunk-2077-finally-gets-nvidia-dlss3-support https://www.youtube.com/watch?v=quACRga5FnA Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?