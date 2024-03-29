Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı çöktü, CS2 yarışmacısı elendi

Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı çöktü
PGL tarafından düzenlenen CS2 büyük turnuvasının resmi donanım seçimi AMD Ryzen 7 7800X3D işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartı olmuştu. Sürücüleri de bu oyuna göre en iyi şekilde optimize edilmişti.
Ne var ki Virtus Pro ve G2 arasında devam eden mücadelenin en kritik anlarında James’in bilgisayarındaki ekran kartı hata verdi ve sistem çöktü. Bu talihsiz olay sonrasında Virtus Go milyon dolarlık turnuvaya veda etti.
PGL ve Nvidia sorunun nereden kaynaklandığını anlamak için çalışmalara başladı. PGL optimizasyon konusunda şüphe duymuyor ancak James’in bilgisayarının turnuva öncesinde son kontrolünün yapılmamış olduğu tahmin ediliyor. James ise bu tür olayların normal olduğunu ve önündeki maçlara bakacağını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...