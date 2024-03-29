Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı çöktü, CS2 yarışmacısı elendi

Tam Boyutta Gör Espor organizasyonlarında bilindiği gibi her bilgisayar bileşeni kritik bir öneme sahip. Herhangi birisinin oyun esnasında çökmesi veya takılma yaşaması turnuvaya veda etmek anlamına geliyor. CS2 büyük turnuvasında üzücü bir olay yaşandı.

Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartı çöktü

PGL tarafından düzenlenen CS2 büyük turnuvasının resmi donanım seçimi AMD Ryzen 7 7800X3D işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4080 ekran kartı olmuştu. Sürücüleri de bu oyuna göre en iyi şekilde optimize edilmişti.

MediaTek ve Nvidia arasında dev iş birliği 1 hf. önce eklendi

Ne var ki Virtus Pro ve G2 arasında devam eden mücadelenin en kritik anlarında James’in bilgisayarındaki ekran kartı hata verdi ve sistem çöktü. Bu talihsiz olay sonrasında Virtus Go milyon dolarlık turnuvaya veda etti.

PGL ve Nvidia sorunun nereden kaynaklandığını anlamak için çalışmalara başladı. PGL optimizasyon konusunda şüphe duymuyor ancak James’in bilgisayarının turnuva öncesinde son kontrolünün yapılmamış olduğu tahmin ediliyor. James ise bu tür olayların normal olduğunu ve önündeki maçlara bakacağını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.