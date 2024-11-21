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    Anlık Bildirim

    Nvidia beklentileri aştı, gelirini ikiye katladı

    Mali bilançoları tüm kesimler tarafından merakla beklenen Nvidia, yine şaşırtmadı ve rekor gelir açıkladı. Geçen yılı adeta ikiye katlayan Nvidia durmaya niyetli değil.  
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ furyasının başlaması ile birlikte her üç aylık dönemde finansal tabloları en çok merak edilen firma Nvidia haline geldi. Her dönem acaba Nvidia nasıl bir rekor açıklayacak diye beklenir oldu. Yılın üçüncü çeyreği de bundan farklı değil. 

    Nvidia rekorlara devam ediyor

    Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Nvidia’nın elde ettiği gelir 35.1 milyar dolar oldu. Analiz beklentilerinin yüzde 6 üzerine çıkan firmanın geçen yıl aynı döneme göre yüzde 94 artış yaşadığı belirtildi. 

    Firma en fazla geliri veri merkezlerinde elde etti. Yüzde 112 artış yaşayan Nvidia, 30.8 milyar dolar gibi rekor bir rakama ulaştı. Oyun gelirleri ise bu dönemde 3.3 milyar dolar olarak yüzde 15 artış gösterdi. 

    Firmanın elde ettiği kâr ise 19.31 milyar dolar ile yeni bir rekor kırarken yıl bazında iki kattan fazla artış gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde Blackwell satışları ile firmanın gelirlerinin 37.5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 7 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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