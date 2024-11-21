Nvidia beklentileri aştı, gelirini ikiye katladı

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ furyasının başlaması ile birlikte her üç aylık dönemde finansal tabloları en çok merak edilen firma Nvidia haline geldi. Her dönem acaba Nvidia nasıl bir rekor açıklayacak diye beklenir oldu. Yılın üçüncü çeyreği de bundan farklı değil.

Nvidia rekorlara devam ediyor

Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Nvidia’nın elde ettiği gelir 35.1 milyar dolar oldu. Analiz beklentilerinin yüzde 6 üzerine çıkan firmanın geçen yıl aynı döneme göre yüzde 94 artış yaşadığı belirtildi.

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Firma en fazla geliri veri merkezlerinde elde etti. Yüzde 112 artış yaşayan Nvidia, 30.8 milyar dolar gibi rekor bir rakama ulaştı. Oyun gelirleri ise bu dönemde 3.3 milyar dolar olarak yüzde 15 artış gösterdi.

Firmanın elde ettiği kâr ise 19.31 milyar dolar ile yeni bir rekor kırarken yıl bazında iki kattan fazla artış gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde Blackwell satışları ile firmanın gelirlerinin 37.5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

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