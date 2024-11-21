Nvidia beklentileri aştı, gelirini ikiye katladı

Nvidia rekorlara devam ediyor
Yılın üçüncü çeyrek raporlarına göre Nvidia’nın elde ettiği gelir 35.1 milyar dolar oldu. Analiz beklentilerinin yüzde 6 üzerine çıkan firmanın geçen yıl aynı döneme göre yüzde 94 artış yaşadığı belirtildi.
Firma en fazla geliri veri merkezlerinde elde etti. Yüzde 112 artış yaşayan Nvidia, 30.8 milyar dolar gibi rekor bir rakama ulaştı. Oyun gelirleri ise bu dönemde 3.3 milyar dolar olarak yüzde 15 artış gösterdi.
Firmanın elde ettiği kâr ise 19.31 milyar dolar ile yeni bir rekor kırarken yıl bazında iki kattan fazla artış gerçekleşti. Yılın son çeyreğinde Blackwell satışları ile firmanın gelirlerinin 37.5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.