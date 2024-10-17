Nvidia şokta: Elon Musk 1 yılda kurulacak sistemi sadece 19 günde kurdu

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Nvidia’nın en büyük müşterileri arasında yer alan Elon Musk, yıllardır firmanın en iyi hızlandırıcılarını satın alarak kendi şirketlerinde kullanıyor. Tesla’nın otonom sürüş süper bilgisayarı, xAI platformunun Grok robotu gibi bileşenler Nvidia hızlandırıcıları temelinde yükseliyor. Elon Musk kendi geliştirdiği yongalarla sunucuları desteklese de ağırlık halen Nvidia’da.

Nvidia patronu halen inanamıyor

Nvidia patronu Jen Sen Huang’ın bir süre önce verdiği röportaj, Elon Musk şirketlerinin ne derece pratik ve sistemli çalıştığını gösteriyor. Geçmiş dönemde X platformunda kullanılmak üzere 100 bin adet Nvidia H200 hızlandırıcısı satın alan Elon Musk, sistemi sadece 19 günde çalışır hale getirmiş.

Roket yakalama rüyası gerçek oldu 3 gün önce eklendi

Huang böyle bir çalışmanın yaklaşık 4 yıllık bir süreç alacağını belirtiyor ve şaşkınlığını gizleyemiyor. 3 yıl planlama aşamasının ardından 1 yıl içerisinde de hızlandırıcıların yerleştirildiğini ve sistemin yapay zekâ işlemlerine hazır hale getirildiğini vurguluyor. Huang böyle bir şeyin daha önce denenmediğini ve Elon Musk’ın dünyanın en hızlı kurulan süper bilgisayarına sahip hale geldiğini dile getiriyor.

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Elon Musk dünyanın en hızlı kurulan süper bilgisayarına sahip