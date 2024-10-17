Nvidia şokta: Elon Musk 1 yılda kurulacak sistemi sadece 19 günde kurdu

Nvidia patronu halen inanamıyor
Nvidia patronu Jen Sen Huang’ın bir süre önce verdiği röportaj, Elon Musk şirketlerinin ne derece pratik ve sistemli çalıştığını gösteriyor. Geçmiş dönemde X platformunda kullanılmak üzere 100 bin adet Nvidia H200 hızlandırıcısı satın alan Elon Musk, sistemi sadece 19 günde çalışır hale getirmiş.
Huang böyle bir çalışmanın yaklaşık 4 yıllık bir süreç alacağını belirtiyor ve şaşkınlığını gizleyemiyor. 3 yıl planlama aşamasının ardından 1 yıl içerisinde de hızlandırıcıların yerleştirildiğini ve sistemin yapay zekâ işlemlerine hazır hale getirildiğini vurguluyor. Huang böyle bir şeyin daha önce denenmediğini ve Elon Musk’ın dünyanın en hızlı kurulan süper bilgisayarına sahip hale geldiğini dile getiriyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...