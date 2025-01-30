Nvidia GeForce 572.16 sürücüsü yayınlandı: DLSS 4 desteği ve daha fazlası

- Nvidia GeForce 572.16 sürücüsü yayınlandı
- DLSS 4.0
- Game Ready
- Düzeltilen Sorunlar:
- Bilinen sorunlar:
- Yorumlar
Nvidia GeForce 572.16 sürücüsü yayınlandı
Güncelleme notlarına göre GeForce 572.16 Game Ready Sürücüsü, yeni nesil Blackwell tabanlı GPU'lara ek olarak ve Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws ve Indiana Jones and the Great Circle için Çoklu Kare Üretimi desteği içeriyor. Nvidia, DLSS 4.0 ile desteklenecek yapımların tam listesini henüz paylaşmadı. Ancak kısa sürede 75'ten fazla oyun ve uygulamada hazır olacağını söylüyor.
DLSS 4.0'a ek olarak, yeni sürücü CUDA 12.8 desteği, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri de içeriyor. Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 572.16 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
DLSS 4.0
- Cyberpunk 2077
- Alan Wake 2
- Hogwarts Legacy
- Star Wars Outlaws
- Indiana Jones and the Great Circle
Game Ready
- Marvel's Spider-Man 2
- Kingdom Come: Deliverance II
Düzeltilen Sorunlar:
- [Evernote/QQ/Asus Armory Crate] normalden daha yüksek CPU kullanımı gösteriyor [4730911]
- Blender Cycles'da bazı durumlarda hareket bulanıklığı hatalı şekilde işleniyor [4912221]
- [KeyShot2024] Sahneyi yüklerken TDR Kamera Anahtar Kare Animasyonu [4909719]
- Bazı G-SYNC Uyumlu monitörler, bir oyunun FPS'si 60 FPS'nin altına düştüğünde titreme gösterebilir [5003305]
- [G-SYNC] Indiana Jones ve Great Circle, Dikey Senkronizasyon devre dışı bırakıldığında mikro takılmalar gösterebilir [5015165]
- Snowdrop motorunu kullanan Ubisoft oyunları için geliştirilmiş kararlılık [4914325]
Bilinen sorunlar:
- Dizüstü bilgisayarlarda sorunlar sistemsel olabilir ve sizin dizüstü bilgisayarınızda görülmeyebilir.
- "Bildirim Alanında GPU Etkinlik Simgesini Görüntüle" durumunun değiştirilmesi, bilgisayar yeniden başlatılıncaya kadar etkili olmuyor [4995658]
- [VRay 6] Blackwell GPU'ları için CUDA Vpath Testlerinde Beklenmeyen Düşük Performans [4915763]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P