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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce 572.16 sürücüsü yayınlandı: DLSS 4 desteği ve daha fazlası

    Nvidia, WHQL imzalı GeForce 572.16 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, RTX 5090 ve RTX 5080 ekran kartlarının yanı sıra, DLSS 4 desteği ve daha fazlasını getiriyor.
    Nvidia GeForce 572.16 sürücüsü yayınlandı: DLSS 4 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 572.16 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, RTX 5090, RTX 5080 desteği ve güncel yapımlar için yeni ayar seçenekleri getiriyor.

    Nvidia GeForce 572.16 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre GeForce 572.16 Game Ready Sürücüsü, yeni nesil Blackwell tabanlı GPU'lara ek olarak ve Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Star Wars Outlaws ve Indiana Jones and the Great Circle için Çoklu Kare Üretimi desteği içeriyor. Nvidia, DLSS 4.0 ile desteklenecek yapımların tam listesini henüz paylaşmadı. Ancak kısa sürede 75'ten fazla oyun ve uygulamada hazır olacağını söylüyor. 

    DLSS 4.0'a ek olarak, yeni sürücü CUDA 12.8 desteği, performans iyileştirmeleri ve hata düzeltmeleri de içeriyor. Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 572.16​​​​​​​ sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    DLSS 4.0

    • Cyberpunk 2077
    • Alan Wake 2
    • Hogwarts Legacy
    • Star Wars Outlaws
    • Indiana Jones and the Great Circle

    Game Ready

    • Marvel's Spider-Man 2
    • Kingdom Come: Deliverance II

    Düzeltilen Sorunlar:

    • [Evernote/QQ/Asus Armory Crate] normalden daha yüksek CPU kullanımı gösteriyor [4730911]
    • Blender Cycles'da bazı durumlarda hareket bulanıklığı hatalı şekilde işleniyor [4912221]
    • [KeyShot2024] Sahneyi yüklerken TDR Kamera Anahtar Kare Animasyonu [4909719]
    • Bazı G-SYNC Uyumlu monitörler, bir oyunun FPS'si 60 FPS'nin altına düştüğünde titreme gösterebilir [5003305]
    • [G-SYNC] Indiana Jones ve Great Circle, Dikey Senkronizasyon devre dışı bırakıldığında mikro takılmalar gösterebilir [5015165]
    • Snowdrop motorunu kullanan Ubisoft oyunları için geliştirilmiş kararlılık [4914325]

    Bilinen sorunlar:

    • Dizüstü bilgisayarlarda sorunlar sistemsel olabilir ve sizin dizüstü bilgisayarınızda görülmeyebilir.
    • "Bildirim Alanında GPU Etkinlik Simgesini Görüntüle" durumunun değiştirilmesi, bilgisayar yeniden başlatılıncaya kadar etkili olmuyor [4995658]
    • [VRay 6] Blackwell GPU'ları için CUDA Vpath Testlerinde Beklenmeyen Düşük Performans [4915763]
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    Mantarın Başı 14 saat önce

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