Nvidia, artık daha fazla çipe ihtiyaç olduğunu söylüyor

Nvidia gelişmelerden memnun
Nvidia’nın açıklaması, şirketin hisselerinin yatırımcı endişeleri nedeniyle yüzde 17 oranında düşmesinin ardından gelmişti. Ancak piyasadaki olumlu ve DeepSeek’in “abartılı” iddiaları etrafında dolanan söylemler sonrasında Nvidia hisseleri yeniden yükselişe geçti. Bu içerik yazıldığı sırada Nvidia hisseleri yüzde 9 oranında arttı. Yatırımcılar, DeepSeek’in rakipleri olan OpenAI gibi firmalarla benzer performansı, çok daha az sayıda Nvidia çipi kullanarak elde ettiğine dair haberler nedeniyle endişelenmişti.
Nvidia yaptığı açıklamada, “DeepSeek'in çalışması, yaygın olarak kullanılabilen modellerden ve tamamen ihracat kontrolüne uygun bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak bu tekniği kullanarak yeni modellerin nasıl oluşturulabileceğini gösteriyor” dedi.
Yapay zeka dünyasında Nvidia’nın çipleri bir gereklilik olarak görülmeye devam ediliyor. Firmanın çipleri yapay zeka araçlarının geliştirilmesinde kullanıldığı gibi onları çalışır halde tutmak için de kullanılıyor. Hatta DeepSeek ve diğer tüm yapay zeka araçları, kullanıcılara hizmet vermek için eğitim döneminden çok daha fazla GPU ve altyapıya ihtiyaç duyuyor. Nvidia’nın “çiplerimize olan talep artacak” demesinin sebebi de bu.
Öte yandan ABD’nin mikroçip ihracat kontrolleri, Çin’in nükleer silahlar geliştirmek için kullandığı süper bilgisayarlar ve yapay zeka sistemlerinin gelişimini engellemeyi amaçlıyordu. Bunun şimdiye kadar pek işe yaramadığı görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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