Nvidia, artık daha fazla çipe ihtiyaç olduğunu söylüyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia yaptığı açıklamada, Çinli yapay zeka firması DeepSeek’in son gelişmelerinin, şirketinin çiplerinin Çin pazarı için ne kadar önemli olduğunu ve DeepSeek'in hizmetlerine yönelik talebi karşılamak için gelecekte daha fazla çipe ihtiyaç duyulacağını söyledi. Şirket, açıklamalarında, DeepSeek’in elde ettiği başarıların, Nvidia çiplerine olan ihtiyacı artıracağını belirtti.

Nvidia gelişmelerden memnun

Nvidia’nın açıklaması, şirketin hisselerinin yatırımcı endişeleri nedeniyle yüzde 17 oranında düşmesinin ardından gelmişti. Ancak piyasadaki olumlu ve DeepSeek’in “abartılı” iddiaları etrafında dolanan söylemler sonrasında Nvidia hisseleri yeniden yükselişe geçti. Bu içerik yazıldığı sırada Nvidia hisseleri yüzde 9 oranında arttı. Yatırımcılar, DeepSeek’in rakipleri olan OpenAI gibi firmalarla benzer performansı, çok daha az sayıda Nvidia çipi kullanarak elde ettiğine dair haberler nedeniyle endişelenmişti.

Nvidia yaptığı açıklamada, “DeepSeek'in çalışması, yaygın olarak kullanılabilen modellerden ve tamamen ihracat kontrolüne uygun bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak bu tekniği kullanarak yeni modellerin nasıl oluşturulabileceğini gösteriyor” dedi.

Gemini AI artık Samsung uygulamalarıyla entegre çalışıyor 21 sa. önce eklendi

Yapay zeka dünyasında Nvidia’nın çipleri bir gereklilik olarak görülmeye devam ediliyor. Firmanın çipleri yapay zeka araçlarının geliştirilmesinde kullanıldığı gibi onları çalışır halde tutmak için de kullanılıyor. Hatta DeepSeek ve diğer tüm yapay zeka araçları, kullanıcılara hizmet vermek için eğitim döneminden çok daha fazla GPU ve altyapıya ihtiyaç duyuyor. Nvidia’nın “çiplerimize olan talep artacak” demesinin sebebi de bu.

Öte yandan ABD’nin mikroçip ihracat kontrolleri, Çin’in nükleer silahlar geliştirmek için kullandığı süper bilgisayarlar ve yapay zeka sistemlerinin gelişimini engellemeyi amaçlıyordu. Bunun şimdiye kadar pek işe yaramadığı görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, artık daha fazla çipe ihtiyaç olduğunu söylüyor