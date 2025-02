Tam Boyutta Gör Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 572.47 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, RTX 5070 Ti, DLSS 4.0 güncellemesi ve güncel yapımlar için yeni ayar seçenekleri getiriyor.

Nvidia GeForce 572.47 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre GeForce 572.47 Game Ready Sürücüsü, yeni çıkış yapan GeForce RTX 5070 Ti desteğinin yanı sıra Marvel Rivals için DLSS 4 Çoklu Çerçeve Oluşturma özelliğini beraberinde getiriyor. Ayrıca yeni sürücü, bir süredir devam eden ve monitörleri uyku modundan çıkarırken oluşan kararlılık sorunlarını da ele alıyor.

Nvidia 572.47 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.

GTA 5'in PC grafikleri yıllar sonra ilk kez yenileniyor 5 sa. önce eklendi

Yeni sürücüye ek olarak Nvidia, bu hafta Delta Force: Black Hawk Down ve Indiana Jones and the Great Circle'ı da DLSS 4 listesine ekledi. Ayrıca, DLSS Süper Çözünürlük ve DLSS Kare Oluşturma, Legend of Ymir, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii ve Lost Records: Bloom & Rage'de de mevcut olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce 572.47 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler