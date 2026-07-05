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    PlayStation hizmet koşulları güncellendi: Sony'den oyuncuları kızdıracak yeni karar!

    Sony, PlayStation hizmet koşullarını güncelledi. Yeni hizmet şartlarına göre, uzun bir süre aktif olmayan PSN hesapları satın alınan dijital ürünlerle birlikte silinecek.

    sony aktif kullanılmayan playstation (psn) hesapları silecek Tam Boyutta Gör
    Son birkaç günü PlayStation için PR felaketi olarak adlandırmak yetersiz kalır. Sony, 2028'de fiziksel disk basmayı durdurma kararını duyurduğundan beri hayranlar şirketi sürekli eleştiriyor. Oyuncular bu stratejiye öfkelerini ifade etmek için PS Plus aboneliklerini iptal ederken, oyun geliştiricileri de Sony'nin bu hamlesini eleştiriyor. Artık online oynamayı sevenler, PlayStation'ın hizmet şartlarında şirketin kamuoyundaki imajını daha da kötüleştirecek başka bir tüketici karşıtı kural keşfetti: aktif olmayan PSN hesapları silinecek!

    3 yıl boyunca kullanılmayan PSN hesapları silinecek!

    PlayStation'ın hizmet koşullarına göre, Sony, PSN hesaplarını 36 ay boyunca kullanmayan oyuncuların hesaplarını kapatacak ve hesaptaki tüm dijital oyun ve diğer ürünlere erişimi iptal edecek.

    Oyunlar ve diğer dijital ürünler de kaldırılacak

    Sony, oyuncuya e-posta gönderecek ve oyuncunun yanıt verip PlayStation'a PSN hesabının açık kalmasını söylemesine olanak tanıyacak. Ancak, kullanıcı e-postanın geçerlilik süresi olan 6 ay içinde yanıt vermezse, hesap kalıcı olarak kapatılacak ve mağazadan satın aldığı her dijital oyun, DLC ya da filmin lisansı iptal edilecek.

    Türkiye'deki kullanıcıları da etkiliyor

    PlayStation'ın dijital medyaya tamamen odaklanması göz önüne alındığında, hizmet şartlarındaki bu koşul tüketiciler için iyi bir işaret değil. PlayStation oyuncularının %85'inden fazlası şu anda fiziksel medya üretiminin sona erdirilmesi kararına karşı çıkıyor, bu lisans anlaşması da bunun nedenini kanıtlıyor. Bu koşullar altında fiziksel medyanın korunması her zamankinden daha fazla önemli olacak.

    İmza kampanyası 100.000'e yaklaştı

    Sony'nin bu strateji değişikliği nedeniyle bazı oyuncular, PlayStation konsollarını bırakacaklarını dile getirirken, şirketi fiziksel disk kararından geri döndürmek için başlatılan bir dilekçe yakın zamanda 90.000 imzayı geçti. Bununla birlikte, oyun diskleri aşamalı olarak kaldırılırsa tüketicilerin satın alımları üzerinde fazla söz sahibi olamayacakları hissi var.

    Kaynakça https://www.playstation.com/en-gb/legal/terms-of-service/ https://tech4gamers.com/playstation-revoke-every-game/
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