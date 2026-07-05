Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony doğruladı: Playstation'da yapay zeka dönemi

    Sony, yapay zekânın PlayStation'ın geleceğinde temel bir rol üstleneceğini açıkladı. Şirket, AI'ın maliyet düşürmekten çok oyun geliştirme sürecini hızlandıracağını söylüyor.

    Sony doğruladı: Playstation'da yapay zeka dönemi! Tam Boyutta Gör
    Sony, yapay zekânın PlayStation ekosisteminin geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını resmen doğruladı. Şirket yönetimine göre AI, oyun geliştirme süreçlerini hızlandırırken geliştiricilerin daha yaratıcı projelere odaklanmasını sağlayacak.

    PlayStation'da kilit rol oynayabilir

    PlayStation CEO'su Hideaki Nishino, şirket içinde gerçekleştirilen bir soru-cevap oturumunda yapay zekâyı uzun vadeli stratejilerinin "temel yapı taşlarından biri" olarak tanımladı. Nishino'ya göre Sony, AI teknolojisini geliştiricilerin tekrar eden görevlerini otomatikleştirmek ve üretim süreçlerini hızlandırmak amacıyla kullanıyor.

    Şirket, yapay zekâ yatırımlarının temel amacının maliyetleri azaltmak olmadığını özellikle vurguluyor. Bunun yerine hedef, oyun geliştirme sürecini daha verimli hâle getirerek kaliteyi artırmak ve geliştiricilerin fikirlerini daha hızlı hayata geçirebilmesini sağlamak.

    Sony'nin açıklamasına göre yapay zekâ bugün, geçici seslendirmeler, sentetik oyun varlıkları ve prototip içeriklerin oluşturulması gibi geliştirme aşamalarında aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca daha gerçekçi karakterler ve daha canlı oyun dünyaları oluşturmak için de AI destekli teknolojiler üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

    Şirket, Bandai Namco gibi iş ortaklarıyla birlikte üretken yapay zekâ çözümleri üzerinde de çalıştığını belirtti. Sony, gelecekte AI'ın yalnızca geliştirme süreçlerini hızlandıran bir araç değil, aynı zamanda oyunculara sunulan deneyimleri zenginleştiren önemli bir teknoloji hâline geleceğini düşünüyor.

    Öte yandan oyun sektöründe yapay zekâ kullanımı oyuncular arasında tartışılmaya devam ediyor. Özellikle üretken yapay zekânın yaratıcı süreçlerde daha fazla yer alması, bazı oyuncular ve geliştiriciler tarafından eleştirilmişti. Sony ise bu teknolojiyi geliştiricilerin yerini almak yerine onların üretkenliğini artıran bir yardımcı olarak konumlandırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Profil resmi
    Miragle 1 saat önce

    parasına değer veren varsa a101 den uzak dursun.bazı şeylere sahip olmak güzel ama bim v a101 den bedava gelse çöpüme atmam.gıdasından iğnesine kadar ürünler kalitesi.burda bu marketleri görmezdik eskiden şimdi ise kürdan satsa bu sitede bayram havası varmış gibi a101 reklamı yapılıyor.biraz da bim'i övün sonra kızmasınlar. :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.5 bluehdi motor nasıl üniversite bitince tecil düşer mi yedek su deposu su yükselmesi neden olur ders verici hikayeler kısa baymak klima yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo ThinkPad L13
    Lenovo ThinkPad L13
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum