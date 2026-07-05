Sony doğruladı: Playstation'da yapay zeka dönemi

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Tam Boyutta Gör Sony, yapay zekânın PlayStation ekosisteminin geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını resmen doğruladı. Şirket yönetimine göre AI, oyun geliştirme süreçlerini hızlandırırken geliştiricilerin daha yaratıcı projelere odaklanmasını sağlayacak.

PlayStation'da kilit rol oynayabilir

PlayStation CEO'su Hideaki Nishino, şirket içinde gerçekleştirilen bir soru-cevap oturumunda yapay zekâyı uzun vadeli stratejilerinin "temel yapı taşlarından biri" olarak tanımladı. Nishino'ya göre Sony, AI teknolojisini geliştiricilerin tekrar eden görevlerini otomatikleştirmek ve üretim süreçlerini hızlandırmak amacıyla kullanıyor.

Şirket, yapay zekâ yatırımlarının temel amacının maliyetleri azaltmak olmadığını özellikle vurguluyor. Bunun yerine hedef, oyun geliştirme sürecini daha verimli hâle getirerek kaliteyi artırmak ve geliştiricilerin fikirlerini daha hızlı hayata geçirebilmesini sağlamak.

Sony'nin açıklamasına göre yapay zekâ bugün, geçici seslendirmeler, sentetik oyun varlıkları ve prototip içeriklerin oluşturulması gibi geliştirme aşamalarında aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca daha gerçekçi karakterler ve daha canlı oyun dünyaları oluşturmak için de AI destekli teknolojiler üzerinde çalışmalar yürütülüyor.

Şirket, Bandai Namco gibi iş ortaklarıyla birlikte üretken yapay zekâ çözümleri üzerinde de çalıştığını belirtti. Sony, gelecekte AI'ın yalnızca geliştirme süreçlerini hızlandıran bir araç değil, aynı zamanda oyunculara sunulan deneyimleri zenginleştiren önemli bir teknoloji hâline geleceğini düşünüyor.

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Öte yandan oyun sektöründe yapay zekâ kullanımı oyuncular arasında tartışılmaya devam ediyor. Özellikle üretken yapay zekânın yaratıcı süreçlerde daha fazla yer alması, bazı oyuncular ve geliştiriciler tarafından eleştirilmişti. Sony ise bu teknolojiyi geliştiricilerin yerini almak yerine onların üretkenliğini artıran bir yardımcı olarak konumlandırıyor.

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