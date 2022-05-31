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    Nvidia GeForce GTX 1630, 15 Haziran'a ertelendi

    Nvidia, yeni giriş seviyesi ekran kartı GeForce GTX 1630'un tanıtım tarihinde değişikliğe gidiyor. GTX 1050 Ti modelinin yerine geçmesi beklenen yeni kart beklenen performansı sunmayabilir.
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    Nvidia GeForce GTX 1630, 15 Haziran'a ertelendi
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    Yakında yeni nesil RTX 40 serisi ekran kartlarını duyurmaya hazırlanan Nvidia, GTX serisine yeni bir giriş seviyesi model daha eklemeyi planlıyor.  Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve 31 Mayıs’ta duyurulması beklenen GeForce GTX 1630 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

    Beklenen performansı sunmayabilir

    Bilindiği üzere GTX 1650’nin sahip olduğu TU117-300 yongasının kırpılmış bir versiyonu olan TU117-150’den güç alması beklenen GTX 1630, 512 CUDA çekirdeği, 12 Gbps 4 GB GDDR6 bellek ve 64 bit veriyolunu kullanacak. Bununla birlikte toplam 96 GB/s bant genişliğine ulaşması beklenen yeni ekran kartı, 6 yıllık GeForce GTX 1050 Ti ile benzer ya da daha düşük bir performansa sahip olacak gibi gözüküyor.

    Bildirilenlere göre ortaklarına yeni bir ambargo bilgisi sağlayan Nvidia, GTX 1630 için belirlenen tanıtım tarihini 31 Mayıs’tan 15 Haziran’a kaydırmış durumda. Şirket tarafından henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmayan yeni ekran kartı, yalnızca belirli bölgelere özel olarak satışa sunulabilir.  

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