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    Merakla beklenen Nvidia GeForce RTX 4070 fiyatı belli oldu!

    Nvidia’nın RTX 40 serisinin en beklenen modellerinden birisi Nvidia GeForce RTX 4070, çok yakında piyasaya adımını atıyor. Şimdi ise kartın fiyat bilgisi güvenilir kaynaklarca onaylandı.
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    GeForce RTX 4070 fiyatı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın RTX 40 serisine çok yakında yeni bir üye daha dahil olacak. Beklenen GeForce RTX 4070’in önümüzdeki birkaç hafta içerisinde piyasaya adım atması beklenirken oyuncular da RTX 4070 fiyatını merak ediyor. Videocardz’ın haberine göre kartın fiyatı güvenilir kaynaklar tarafından onaylanmış durumda.

    GeForce RTX 4070 fiyatı belli oldu

    Aktarılanlara göre Nvidia, GeForce RTX 4070 kartını 599 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürecek. Bildirilenlere göre bu sayı her lansmandan önce gerçekleşen bir basın brifinginde doğrulanmış durumda. Hatta RTX 4070 test birimlerinin önümüzdeki hafta başlarında gönderileceği de belirtiliyor. Ek olarak RTX 4070, 13 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak. Bu tarihten bir gün önce ise ambargonun kalkması bekleniyor.

    RTX 4070’in 599 dolar fiyat etiketiyle gelecek olması oyuncular için ne iyi ne de kötü diyebiliriz. Zira bilindiği üzere RTX 4080 12 GB modeli ilk olarak 899 dolar olarak belirlenmiş, gelen tepkiler sonrasında ise iptal edilip RTX 4070 Ti olarak adlandırılarak 799 dolar etiketle piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla RTX 4070 ile RTX 4070 Ti arasında 200 dolar gibi önemli bir fark var.

    RTX 4070 fiyatlandırması, önceki nesil RTX 3070 Ti’ın çıkış fiyatıyla aynı seviyede. Yerine geldiği modelden ise 100 dolar daha pahalı. Teknik özellikler açısından 12 GB bellekli RTX 3070, 5888 CUDA çekirdeğine sahip olan AD104-250 GPU’suna sahip olacak. Daha dar bir bellek veriyoluna (192-bit) rağmen, 21 Gb/sn modüller sayesinde RTX 4070 Ti ile aynı olan 504 GB/sn bant genişliğine ulaşabilecek. Ek olarak kartın 200 TDP’ye sahip olması beklenmekte.

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