Nvidia GeForce RTX 4070, Nisan ayında piyasaya çıkacak

GeForce RTX 4070, Nisan'da geliyor
Öte yandan GeForce RTX 4070 özellikleri açısından elimizde birtakım bilgiler bulunuyor. RTX 4070'in 5888 CUDA Çekirdeği ve 12 GB GDDR6X belleğe sahip olması bekleniyor. Genel olarak bu katın, RTX 4070 Ti’ın kırpılmış bir versiyonu olacağı söylenmekte ve 200W seviyesinde bir TGP’ye sahip olması beklenmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?