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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 4070, Nisan ayında piyasaya çıkacak

    Nvidia, RTX 40 serisini büyütmeye devam ediyor. İlk olarak üst seviye kartları piyasaya süren firmanın yakın zamanda GeForce RTX 4070 ekran kartını piyasaya sürecek.
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    GeForce RTX 4070 Tam Boyutta Gör
    Nvidia, RTX 40 serisini genişletmeye devam ediyor. Firma, yeni nesil ekran kartlarını ilk olarak üst seviyeye yönelik piyasaya sürdü ve şimdi artık odak daha orta ve giriş seviyesine yönelmiş durumda. Bu bağlamda firmanın bir süredir hazırladığı GeForce RTX 4070 için çıkış tarihi bilgisi de gün yüzüne çıkmış durumda.

    GeForce RTX 4070, Nisan'da geliyor

    Nvidia GeForce RTX 4070’in çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Videocardz’ın elde ettiği bilgilere göre GeForce RTX 4070, Nisan ayı içerisinde piyasaya çıkacak. Bu bilgi ise üretici ortaklardan elde edilmiş durumda fakat spesifik bir tarih şimdilik mevcut değil. Bununla birlikte Nvidia’nın elbette tarih değişiklikleri yapması her zaman olası. Geçmişte daha erkene çekilen ve hatta iptal edilen lansmanlar da gördük.

    Öte yandan GeForce RTX 4070 özellikleri açısından elimizde birtakım bilgiler bulunuyor. RTX 4070'in 5888 CUDA Çekirdeği ve 12 GB GDDR6X belleğe sahip olması bekleniyor. Genel olarak bu katın, RTX 4070 Ti’ın kırpılmış bir versiyonu olacağı söylenmekte ve 200W seviyesinde bir TGP’ye sahip olması beklenmekte.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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