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    Nvidia, RTX 4070'in özelliklerinde değişikliğe gidiyor: RTX 3090 Ti geride kalabilir

    Nvidia tarafından Eylül ayında tanıtılması beklenen RTX 40 serisi, geçtiğimiz nesle büyük bir fark atacak gibi görünüyor. RTX 4070, amiral gemisi RTX 3090 Ti modelini geride bırabilir.
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    Nvidia GeForce RTX 4070, RTX 3090 Ti modelini geride bırakabilir
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    Nvidia’nın yeni nesil Ada Lovelace mimarili ekran kartlarının çıkış tarihi yaklaşırken, gelen sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Bildirilenlere göre Nvidia, RTX 4070 ve RTX 4070 Ti modellerinde güç verecek AD104 yongasında yeni bir değişikliğe imza atacak.

    RTX 3090 Ti geride kalabilir

    Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan kopite7kimi, 18 Gbps veri aktarım hızı, 10GB GDDR6X bellek ve 160-bit bellek veri yolu ile gelmesi beklenen GeForce RTX 4070’in 21 Gbps veri aktarım hızı, 12GB bellek ve 192-bit veri yoluna sahip olacağını bildirdi. Böylece daha geniş bir veri yolu ve daha hızlı bellek ile güncellenen yeni kart, daha önce belirtilen özelliklere kıyasla yüzde 36,5 daha yüksek 504 GB/sn maksimum bant genişliği sağlayacak.

    Açıklamalarının devamında RTX 4070’in 7.680 CUDA çekirdeği ve 60 SM’den (Streaming Multiprocessor) oluşan AD104 yongasının tam konfigürasyonunu kullanacağını söyleyen Kopite7kimi, yeni değişiklikler ile beraber kartın 11.000 civarında 3DMark TimeSpy Extreme puanına erişebileceğini belirtti. Bu da RTX 3090 Ti gibi amiral gemisi GPU'lardan daha yüksek bir performansa işaret ediyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

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    #ŞARBAY# 4 saat önce

    Başlık ile içerik pek uyumlu değil... Ben başına gelen sorunu buradan edindiğim bilgilerle halletmiştim, öneririm... https://webdeyazilim.com/instagram-hesap-kurtarma.html

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    ccguven 7 saat önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 2 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 4 gün önce

    Çok güzel yaw

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