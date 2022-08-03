Microsoft DirectStorage teknolojisinin SSD gereksinimleri açıklandı

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Yeni nesil konsolların en büyük gelişmelerinden biri olan hızlı açılış ve yükleme sürelerini DirectStorage teknolojisi ile PC platformuna getirmeye hazırlanan Microsoft, sistem belleğine kopyalanan sıkıştırılmış oyun verilerinin açılmadan, doğrudan ekran kartı belleğine aktarılmasını sağlayacak.

Özel bir donanım yazılımı gerektirecek

İlk olarak Windows 10 için tasarlanan ancak ani bir karar değişikliği ile Windows 11’e özel hale getirilen teknolojinin SSD gereksinimleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Bildirilenlere göre DirectStorage için özel olarak tasarlanan Rocket 4 Plus G modelini piyasaya sürmeye hazırlanan ve PCGamer’a açıklamalarda bulunan Sabrent, sürücülerin teknolojiyi kullanabilmesi için özel bir bellenim (Donanım Yazılımı) gerektirdiğini söyledi.

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Bununla birlikte sektörde yer alan kaynaklar, DirectStorage'ın sürekli olarak 32K rastgele okuma akışıyla uzun süreler boyunca 2,5 GB/sn veri atarım hızı sağlayacak bir NVMe SSD'ye ihtiyaç duyacağını söylüyor. Böylece yeterince hızlı bir SSD çözümüne sahip olan kullanıcıların, üreticiler tarafından paylaşılacak donanım güncellemeleri ile teknolojiyi kullanabileceklerini söyleyebiliriz.

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DirectStorage teknolojisinin SSD gereksinimleri açıklandı