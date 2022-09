Nvidia GeForce RTX 4080, 16 GB ve 12 GB modellerle gelebilir

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın yaklaşmakta olan GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarından yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak kısa süre önce RTX 4090 Ti olduğu belirtilen mühendislik örneği modelin üç fanlı tasarımı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise RTX 4080’in 16 GB ve 12 GB iki farklı model olarak geleceğine işaret ediliyor.

İki farklı PCB tasarımı görebiliriz

Bulunduğumuz Eylül ayı içerisinde Ada Lovelace mimarisi üzerinde şekillenen RTX 40 serisinin tanıtılması ve Ekim ayında piyasaya girmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar ise önceki Ampere neslinde olduğu gibi ilk olarak üst seviye ekran kartlarının piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu doğrultuda RTX 4090 ve RTX 4080 pazara giren ilk kartlar olacak.

Bununla birlikte MEGAsizeGPU tarafından paylaşılan bilgilere göre Nvidia, halihazırda iki farklı PCB tasarımına sahip RTX 4080 üzerinde çalışıyor. RTX 4080’in 12 GB on katmanlı PCB ve 16 GB on iki katmanlı PCB tasarımına sahip olacağını aktaran sızıntı kaynağı, her iki kartta da GDDR6X belleklerin kullanılacağını belirtiyor. Bunlara ek olarak RTX 4080’in 9728 CUDA çekirdeği ve 340W TDP değerine sahip AD103 yongasına sahip olması bekleniyor.

Bu yıl içerisinde hem AMD tarafından yeni Radeon RX 7000 serisi hem de Nvidia tarafından yeni GeForce RTX 40 serisi ekran kartlarını göreceğiz. Her iki firmanın da ilk olarak en üst modelleriyle piyasaya girmesi bekleniyor. Nvidia tarafındaki "Ti" modellerin ise 2023 yılı içerisinde raflardaki yerini alacağını söyleyebiliriz.

