Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 4090, RTX 3090’ı ikiye katladı

    Merakla beklenen RTX 4000 serisi ekran kartlarından yeni detaylar gelmeye devam ediyor. 3DMark testinde ortaya çıkan RTX 4090, performans anlamında RTX 3090’ı ikiye katladı.
    Oy Ver
    Nvidia GeForce RTX 4090, RTX 3090’ı ikiye katladı
    Tam Boyutta Gör

    Nvidia’nın yeni ekran kartı serisinin amiral gemisi RTX 4090’dan bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi planlanan model, son olarak 3DMark Time Spy Extreme sentetik testinde ortaya çıktı. Elde ettiği sonuçlar ise hayli iddialı.

    RTX 4090 selefinden neredeyse iki kat daha hızlı

    RTX 4090 kartının kalbinde yer alması beklenen AD102 yongasının yaklaşık olarak 100 Tflops işlem gücü vereceği belirtiliyor. Yeni gelen sızıntı ise bu bilgileri doğrular nitelikte. Zira 3DMark Time Spy Extreme testinden 19.000 grafik puanı alan RTX 4090, en yakın rakibi RTX 3090 Ti ekran kartını neredeyse ikiye katlıyor. Testin sonuçlarına göre RTX 4090 kartının, RTX 3090’a göre yüzde 90, RTX 3090 Ti’a göre ise yüzde 70 daha hızlı olduğu görülüyor.

    Nvidia GeForce RTX 4090, RTX 3090’ı ikiye katladı
    Tam Boyutta Gör

    Sonuçlar önceki nesle göre çok büyük bir performans artışını gösteriyor olsa da bunların tamamen sentetik test sonucu olduğunu ve günlük kullanımı tam anlamıyla yansıtmadığını belirtmemiz gerekiyor.

    TSMC tarafındaki 4N işlem sürecinin verimliliği sayesinde GPU’ların saat frekans hızlarında artış sağlanacağı söylenmekte. Bununla birlikte yeni RTX 4000 serisi ekran kartlarında 3 GHz’in üzerinde saat hızlarına ulaşmanın zor olmayacağı belirtiliyor.

    Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor

    Nvidia’nın yeni ekran kartı serisinin Ekim 2022’de piyasaya çıkması bekleniyor. Raflara ilk olarak ulaşan kart ise RTX 4090 olacak. Sonrasında diğer modeller ailenin en güçlü kartını takip edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    juanmata09 5 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M33
    Samsung Galaxy M33
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız