Nvidia GeForce RTX 4090, RTX 3090’ı ikiye katladı

Nvidia’nın yeni ekran kartı serisinin amiral gemisi RTX 4090’dan bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi planlanan model, son olarak 3DMark Time Spy Extreme sentetik testinde ortaya çıktı. Elde ettiği sonuçlar ise hayli iddialı.



RTX 4090 selefinden neredeyse iki kat daha hızlı

RTX 4090 kartının kalbinde yer alması beklenen AD102 yongasının yaklaşık olarak 100 Tflops işlem gücü vereceği belirtiliyor. Yeni gelen sızıntı ise bu bilgileri doğrular nitelikte. Zira 3DMark Time Spy Extreme testinden 19.000 grafik puanı alan RTX 4090, en yakın rakibi RTX 3090 Ti ekran kartını neredeyse ikiye katlıyor. Testin sonuçlarına göre RTX 4090 kartının, RTX 3090’a göre yüzde 90, RTX 3090 Ti’a göre ise yüzde 70 daha hızlı olduğu görülüyor.

Sonuçlar önceki nesle göre çok büyük bir performans artışını gösteriyor olsa da bunların tamamen sentetik test sonucu olduğunu ve günlük kullanımı tam anlamıyla yansıtmadığını belirtmemiz gerekiyor.



TSMC tarafındaki 4N işlem sürecinin verimliliği sayesinde GPU’ların saat frekans hızlarında artış sağlanacağı söylenmekte. Bununla birlikte yeni RTX 4000 serisi ekran kartlarında 3 GHz’in üzerinde saat hızlarına ulaşmanın zor olmayacağı belirtiliyor.



Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor

Nvidia’nın yeni ekran kartı serisinin Ekim 2022’de piyasaya çıkması bekleniyor. Raflara ilk olarak ulaşan kart ise RTX 4090 olacak. Sonrasında diğer modeller ailenin en güçlü kartını takip edecek.

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