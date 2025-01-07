Nvidia RTX 50 mobil ekran kartları tanıtıldı! İşte özellikleri

- Nvidia RTX 50 mobil ekran kartları tanıtıldı
- RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 özellikleri
- DLSS 4 dizüstüne geldi
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Nvidia RTX 50 mobil ekran kartları tanıtıldı
Nvidia’nın GeForce RTX 50 dizüstü bilgisayar kartları şu an için dört varyanta sahip olacak. Öte yandan her modelde bir önceki nesle göre önemli miktarda performans ve verimlilik artışının olduğunun altını çizelim. Ancak belirtmemiz gerekiyor ki RTX 50 mobil ekran kartları isimlendirme olarak masaüstü modelleri ile aynı adı taşısa da teknik özellik bakımından aynı değiller.
RTX 50 serisi, Nvidia'nın Blackwell mimarisine dayanıyor ve GDDR7 bellek teknolojisi ile donatılmış. Bu teknoloji, ultra düşük voltaj modları sayesinde dizüstü bilgisayarlarda hem performansı artırıyor hem de enerji verimliliğini iyileştiriyor. Ayrıca Max-Q yenilikleriyle, 14.9 mm kadar ince tasarımlar mümkün hale geliyor. Ayrıca, GDDR7 bellek teknolojisi ile ultra düşük voltaj seviyeleri sağlayarak laptopların daha uzun süre çalışmasını ve aynı zamanda daha yüksek hızlara ulaşmasını mümkün kılıyor.
RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 özellikleri
Dizüstünün yeni amiral gemisi olan RTX 5090 mobil ekran kartı 24 GB GDDR7 bellekle birlikte geliyor ve 1824 AI TOPS AI performansı sunacak. Teknik açıdan bu kartta 10.496 CUDA çekirdeği ve 256-bit bellek veri yolu bulunuyor ve maksimum 150W TGP'ye sahip olacak. Kıyaslamak adına, geçtiğimiz yıl tanıtılan RTX 4090 mobil GPU'nun 16 GB bellek ve 9.727 CUDA çekirdeğine sahip olduğunu söyleyelim.
|-
|RTX 5070
|RTX 5070 Ti
|RTX 5080
|RTX 5090
|CUDA Çekirdekleri
|4.608
|5.888
|7.680
|10.496
|Bellek
|8 GB GDDR7
|12 GB GDDR7
|16 GB GDDR7
|24 GB GDDR7
|TGP
|50-100W
|60-115W
|80-150W
|95-150W
DLSS 4 dizüstüne geldi
Performans detayları henüz açıklanmamış olsa da, masaüstü RTX 50 serisinde görülen performans iyileştirmelerine bakıldığında, mevcut RTX 40 "Ada" serisinin iki katı performans sunması bekleniyor. Ayrıca DLSS 4 desteği ile daha gelişmiş bir oyun deneyimi vaat ediliyor. Kaçıranlar için şirketin "Multi Frame Generation" (Çoklu Kare Üretimi) adını verdiği yenilikçi sistemle, DLSS 4, geleneksel render yöntemleriyle oluşturulan her bir kare için üç ek kare daha üreterek performansı 8 kata kadar artırabiliyor.
NVIDIA GeForce RTX 50 serisi laptoplar, 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MECHREVO, MSI ve Razer gibi lider üreticilerin tasarımlarını bu tarihten itibaren görmeye başlayacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.