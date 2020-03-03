Nvidia, GTC 2020 konferansını çevrimiçi gerçekleştireceğini açıkladı

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Tüm dünyada devam eden Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklere bir yenisinin daha eklendiği açıklandı. Teknoloji üreticisi Nvidia'nın, yeni ekran kartlarını ve teknolojilerini tanıtacağı GTC 2020 konferansının sadece çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

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Yeni nesil ekran kartlarını tanıtacak

Nvidia şu aralar, GTC 2020'de (GPU Technology Conference) konuşma yapması planlanan katılımcılarla görüşüyor ve şirket bu görüşmeleri önümüzdeki hafta çevrimiçi yayınlamayı planlıyor. Nvidia CEO'su ve kurucusu Jensen Huang ise yıllık açılış konuşmasını canlı yayın yoluyla yapacak. Çevrimiçi canlı akışın tarihi ve saati gibi diğer detayların yakında da Nvidia tarafından duyurulacağı ifade edildi.

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GTC 2020 konferansında Nvidia'nın RTX 3000 serisi yeni nesil Ampere tabanlı tüketici ekran kartlarını tanıtması bekleniyor. Son sızıntılar bu yeni GPU'ların, mevcut RTX 2000 serisi kartlardan biraz daha güçlü ve performanslı olacaklarına işaret ediyor diyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak şirketin düzenleyeceği etkinlikte, gelecek nesil GPU teknolojilerini de kullanıcıları ile buluşturması bekleniyor.

https://www.techspot.com/news/84233-nvidia-shifting-gtc-2020-online-only-event-due.html

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