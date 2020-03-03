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    Nvidia, GTC 2020 konferansını çevrimiçi gerçekleştireceğini açıkladı

    Koronavirüs salgınından etkilenen şirketlerden birisi de Nvidia. Teknoloji devinin yeni ekran kartları ve teknolojilerinin tanıtılacağı GTC 2020 etkinliği sadece çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
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    Ekran Kartı
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nvidia, GTC 2020 konferansını çevrimiçi gerçekleştireceğini açıkladı
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    Tüm dünyada devam eden Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklere bir yenisinin daha eklendiği açıklandı. Teknoloji üreticisi Nvidia'nın, yeni ekran kartlarını ve teknolojilerini tanıtacağı GTC 2020 konferansının sadece çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği açıklandı.

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    Yeni nesil ekran kartlarını tanıtacak

    Nvidia şu aralar, GTC 2020'de (GPU Technology Conference) konuşma yapması planlanan katılımcılarla görüşüyor ve şirket bu görüşmeleri önümüzdeki hafta çevrimiçi yayınlamayı planlıyor. Nvidia CEO'su ve kurucusu Jensen Huang ise yıllık açılış konuşmasını canlı yayın yoluyla yapacak. Çevrimiçi canlı akışın tarihi ve saati gibi diğer detayların yakında da Nvidia tarafından duyurulacağı ifade edildi.

    Nvidia, GTC 2020 konferansını çevrimiçi gerçekleştireceğini açıkladı
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    GTC 2020 konferansında Nvidia'nın RTX 3000 serisi yeni nesil Ampere tabanlı tüketici ekran kartlarını tanıtması bekleniyor. Son sızıntılar bu yeni GPU'ların, mevcut RTX 2000 serisi kartlardan biraz daha güçlü ve performanslı olacaklarına işaret ediyor diyebiliriz. Tüm bunlara ek olarak şirketin düzenleyeceği etkinlikte, gelecek nesil GPU teknolojilerini de kullanıcıları ile buluşturması bekleniyor.



    https://www.techspot.com/news/84233-nvidia-shifting-gtc-2020-online-only-event-due.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Güney Mestan ( MestanX) 2 hf.
    Adamlar akıllı millet cayir cayir iptal ediyo nvidia yapmiş yapacağını
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    hdtv (ilhan duyar) 2 hf.
    ufak bir detay bu ayın 22 sin de olacakmış
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    NOR0C 2 hf. yeni yorumcu
    3060-3070 düşünüyorum hayırlısı bakalım.
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    mamad 2 hf.
    GeForce gtx30 serisini boşuna beklemesin kimse. Gtc'lerde yeni teknolojiler, gelişmeler, mimariler vs duyurulur, tanıtılır. Bunda da Ampere mimarisi ve bu mimariyi kullanan büyük gpu ve bu gpuyu kullanan Tesla modelinin tanıtılması bekleniyor.
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