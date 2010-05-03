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Nvidia GTX 480M ile Fermi'ye dizüstü bilgisayar yolu göründü

Nvidia, GTX 480M ile Fermi'yi dizüstü bilgisayarla buluşturmaya hazırlanıyor
9 yıl
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Nvidia, masaüstü bilgisayarlarda kullandığı Fermi mimarisi dizüstü bilgisayarlara taşımaya hazırlanıyor. Eurocom adlı bilgisayar üreticisinin sitesinde de yer alan bilgiye göre, dizüstü bilgisayarlar Nvidia Fermi mimarisine GTX 480M ile kavuşacak. Opsiyonel ekran kartları listesine eklenen Nvidia GTX 480M, 2 GB DDR5 belleğe sahip olarak dizüstü bilgisayarlardaki yerini alacak. ATI Mobility Radeon HD 5870 oranla 345$ daha pahalı olan Nvidia GTX 480M, 256 bit'lik veriyolunu kullanıcıların hizmetine sunacak. Eurocom'un 17 inç'lik Cheetah modelinde, Panther modelinde ve 18.4 inç'lik Leopard modellerinde Haziran ayından itibaren tecih edilebilir GPU listesine koyacağı Nvida GTX 480M, dizüstü bilgisayarlar kullanıcıların oyun zevkine yeni tatlar katacak gibi görünüyor. Nvidia'nın Fermi mimarisinin dizüstü bilgisayarlarda nasıl bir performans sunacağını önümüzdeki haftalara içerisinde daha da netleşmesini bekliyoruz
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Erasmus78 9 yıl
100W bir mobil cihaz için fazla değil mi?
Makul bir kullanım süresi sunabilmesi için en az 9 hücreli batarya gerekecek hatta belki de 12 hücreli...
Bu da GTX480M li bir laptopun ağırlığının 5,5-6kg olmasına neden olacak.
Böyle bir cihaza para vermek isteyenin de acilen bir psikoloğa ihtiyacı olacak.
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ReDComrade 9 yıl
laptopun yanında teflon plaka da versinler ihtiyaç olunca kullanılır
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Mechatronik 9 yıl
100W mı
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Guest 9 yıl
bence mobile versiyonlarda ati kadar ısınmaz. şimdiye kadar böyle oluyordu.
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1ol3irol 9 yıl
dirokzana katılıyorum. dizimin 100 derece ısınmasını istemem şahsen :) umarım iyi bi çözüm bulurlar. yoksa çocuk oranında ciddi düşüş yaşanır :)
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buckethead® 9 yıl
Bu hp ile birleşince neler olacağını düşünemiyorum
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dirokzan 9 yıl
dizüstü üreticileri fermili bilgisayar alacaklara diz yanmaları için sigorta da vermeli. o kadar ısınan gpu nun mobil versiyonu muhakkak ki daha düşük saat hızlarına sahip olur ve masaüstü versiyonlarına kıyasla daha az ısınır da yine de ati nin mobil gpu ları ile kıyaslanınca epey ısınacağı kesin gibi görünüyor.tabi güç tüketimi de var.pil ile nasıl idare edecek ki o bilgisayar. umarım yazdıklarım sadece önyargılardır ve düzgün birşey ortaya çıkar...
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