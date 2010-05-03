Nvidia GTX 480M ile Fermi'ye dizüstü bilgisayar yolu göründü

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Nvidia, masaüstü bilgisayarlarda kullandığı Fermi mimarisi dizüstü bilgisayarlara taşımaya hazırlanıyor. Eurocom adlı bilgisayar üreticisinin sitesinde de yer alan bilgiye göre, dizüstü bilgisayarlar Nvidia Fermi mimarisine GTX 480M ile kavuşacak. Opsiyonel ekran kartları listesine eklenen Nvidia GTX 480M, 2 GB DDR5 belleğe sahip olarak dizüstü bilgisayarlardaki yerini alacak. ATI Mobility Radeon HD 5870 oranla 345$ daha pahalı olan Nvidia GTX 480M, 256 bit'lik veriyolunu kullanıcıların hizmetine sunacak. Eurocom'un 17 inç'lik Cheetah modelinde, Panther modelinde ve 18.4 inç'lik Leopard modellerinde Haziran ayından itibaren tecih edilebilir GPU listesine koyacağı Nvida GTX 480M, dizüstü bilgisayarlar kullanıcıların oyun zevkine yeni tatlar katacak gibi görünüyor. Nvidia'nın Fermi mimarisinin dizüstü bilgisayarlarda nasıl bir performans sunacağını önümüzdeki haftalara içerisinde daha da netleşmesini bekliyoruz