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Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Nvidia, yeni Blackwell yapay zeka çiplerinde yaşanan bir tasarım hatasını giderdiğini açıkladı. Nvidia CEO'su Jensen Huang, çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu hata nedeniyle üretimde yaşanan sorunların çözülmesinde uzun yıllardır iş birliği yaptıkları Tayvanlı üretim ortağı TSMC'nin büyük katkıları olduğunu belirtti.

"Tamamen Nvidia'nın hatasıydı"

Nvidia, Blackwell çiplerini ilk olarak Mart ayında tanıtmıştı ve bu çiplerin ikinci çeyrekte sevkiyata başlanacağı açıklanmıştı. Ancak üretimde yaşanan bu tasarım hatası nedeniyle sevkiyatlar gecikti. Bu durum, Meta, Google ve Microsoft gibi büyük müşterileri etkileyebilecek bir problem olarak değerlendirildi. Huang, yaptığı açıklamada, “Blackwell'de bir tasarım hatası vardı,” dedi ve ekledi: “Çip işlevseldi, ancak bu tasarım hatası üretim verimliliğini düşürdü. Bu tamamen Nvidia'nın hatasıydı.”

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Medya kaynaklarına göre, üretimde yaşanan bu gecikmeler Nvidia ile TSMC arasında gerilim yarattığı iddia edilmişti. Ancak Huang bu iddiaları “sahte haber” olarak nitelendirdi. Huang, “Bir Blackwell bilgisayarının çalışabilmesi için sıfırdan tasarlanan yedi farklı türde çip üretildi ve bunların hepsinin aynı anda üretime alınması gerekiyordu. TSMC, üretimde yaşadığımız zorlukları aşmamızda bize yardımcı oldu ve Blackwell çiplerinin üretimine inanılmaz bir hızla devam etmemizi sağladı,” diye konuştu.

Nvidia'nın yeni Blackwell çipleri, şirketin önceki sürümlerine kıyasla iki kat daha büyük silikon karelerini tek bir bileşen olarak birleştiriyor. Bu yenilik, sohbet robotları yapay zeka uygulamalarında yanıt hızını 30 kat artırıyor. CEO Huang, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Goldman Sachs konferansında, Blackwell çiplerinin dördüncü çeyrekte sevk edileceğini duyurdu.

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Nvidia, Blacwell çiplerindeki tasarım hatasını giderdi