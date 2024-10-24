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    Nvidia, Blacwell çiplerindeki tasarım hatasını giderdi

    Nvidia CEO'su Jensen Huang yaptığı açıklamada, Blackwell yapay zeka çiplerindeki tasarım hatasının giderildiğini açıkladı. Huang, TSMC’nin de yardımcı olduğu söyledi.

    Nvidia, Blacwell çiplerindeki tasarım hatasını giderdi Tam Boyutta Gör

    Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Nvidia, yeni Blackwell yapay zeka çiplerinde yaşanan bir tasarım hatasını giderdiğini açıkladı. Nvidia CEO'su Jensen Huang, çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu hata nedeniyle üretimde yaşanan sorunların çözülmesinde uzun yıllardır iş birliği yaptıkları Tayvanlı üretim ortağı TSMC'nin büyük katkıları olduğunu belirtti.

    "Tamamen Nvidia'nın hatasıydı"

    Nvidia, Blackwell çiplerini ilk olarak Mart ayında tanıtmıştı ve bu çiplerin ikinci çeyrekte sevkiyata başlanacağı açıklanmıştı. Ancak üretimde yaşanan bu tasarım hatası nedeniyle sevkiyatlar gecikti. Bu durum, Meta, Google ve Microsoft gibi büyük müşterileri etkileyebilecek bir problem olarak değerlendirildi. Huang, yaptığı açıklamada, “Blackwell'de bir tasarım hatası vardı,” dedi ve ekledi: “Çip işlevseldi, ancak bu tasarım hatası üretim verimliliğini düşürdü. Bu tamamen Nvidia'nın hatasıydı.”

    Medya kaynaklarına göre, üretimde yaşanan bu gecikmeler Nvidia ile TSMC arasında gerilim yarattığı iddia edilmişti. Ancak Huang bu iddiaları “sahte haber” olarak nitelendirdi. Huang, “Bir Blackwell bilgisayarının çalışabilmesi için sıfırdan tasarlanan yedi farklı türde çip üretildi ve bunların hepsinin aynı anda üretime alınması gerekiyordu. TSMC, üretimde yaşadığımız zorlukları aşmamızda bize yardımcı oldu ve Blackwell çiplerinin üretimine inanılmaz bir hızla devam etmemizi sağladı,” diye konuştu.

    Nvidia'nın yeni Blackwell çipleri, şirketin önceki sürümlerine kıyasla iki kat daha büyük silikon karelerini tek bir bileşen olarak birleştiriyor. Bu yenilik, sohbet robotları yapay zeka uygulamalarında yanıt hızını 30 kat artırıyor. CEO Huang, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Goldman Sachs konferansında, Blackwell çiplerinin dördüncü çeyrekte sevk edileceğini duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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