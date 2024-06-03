Nvidia Rubin yapay zekâ yongası 2026 yılında gelecek

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Tam Boyutta Gör Adeta patlama yapan üretken yapay zekâ Nvidia’yı tarihin en önemli firmalarından birisi haline getirmek üzere. Firma bu yıl Blackwell mimarisini işletmelerin kullanımına sunarken siparişler beklentileri aştı. Gelecek yıl da aynı mimariyi kullanacak olan Nvidia, 2026 yılında yeni mimariye geçiş yapıyor.

Nvidia Rubin geliyor

Patronu Huang’ın her yıl yeni bir mimari sözü verdiği Nvidia, önümüzdeki yıl Blackwell Ultra mimarisi ile bir geçiş süreci planlıyor. Asıl hamle ise 2026 yılında Nvidia Rubin kod adlı yeni mimari ile gerçekleşecek.

Nvidia uçuşa geçti 6 gün önce eklendi

Rubin AI platformu HBM4 bellek teknolojisi ile desteklenecek. Ne var ki siparişlere yetişemeyen SK Hynix, 2025 yılının hemen tüm bantlarını satmış durumda. Özellikle yapay zeka hızlandırıcılarında HBM bellek oldukça revaçta.

Nvidia ayrıca yongalarını kullanacak sunucu sistemleri için de yeni bir tasarım hazırladı. MGX programı HP, Dell gibi markaların piyasaya daha hızlı ürünler çıkarmalarını sağlayacak. Intel ve AMD de bu hızlandırıcıların yanına konumlanacak işlemciler için seçenekler arasında olacak.

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