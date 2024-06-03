Nvidia Rubin yapay zekâ yongası 2026 yılında gelecek

Nvidia Rubin geliyor
Patronu Huang’ın her yıl yeni bir mimari sözü verdiği Nvidia, önümüzdeki yıl Blackwell Ultra mimarisi ile bir geçiş süreci planlıyor. Asıl hamle ise 2026 yılında Nvidia Rubin kod adlı yeni mimari ile gerçekleşecek.
Rubin AI platformu HBM4 bellek teknolojisi ile desteklenecek. Ne var ki siparişlere yetişemeyen SK Hynix, 2025 yılının hemen tüm bantlarını satmış durumda. Özellikle yapay zeka hızlandırıcılarında HBM bellek oldukça revaçta.
Nvidia ayrıca yongalarını kullanacak sunucu sistemleri için de yeni bir tasarım hazırladı. MGX programı HP, Dell gibi markaların piyasaya daha hızlı ürünler çıkarmalarını sağlayacak. Intel ve AMD de bu hızlandırıcıların yanına konumlanacak işlemciler için seçenekler arasında olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.