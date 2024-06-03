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    Anlık Bildirim

    Nvidia Rubin yapay zekâ yongası 2026 yılında gelecek

    Bu yıl Blackwell yapay zekâ yongası, gelecek yıl da Blackwell Ultra yongasını piyasaya sürecek olan Nvidia, 2026 yılında ise Rubin AI platformunun tanıtımını yapacak.
    Nvidia Rubin Tam Boyutta Gör
    Adeta patlama yapan üretken yapay zekâ Nvidia’yı tarihin en önemli firmalarından birisi haline getirmek üzere. Firma bu yıl Blackwell mimarisini işletmelerin kullanımına sunarken siparişler beklentileri aştı. Gelecek yıl da aynı mimariyi kullanacak olan Nvidia, 2026 yılında yeni mimariye geçiş yapıyor.

    Nvidia Rubin geliyor

    Patronu Huang’ın her yıl yeni bir mimari sözü verdiği Nvidia, önümüzdeki yıl Blackwell Ultra mimarisi ile bir geçiş süreci planlıyor. Asıl hamle ise 2026 yılında Nvidia Rubin kod adlı yeni mimari ile gerçekleşecek.

    Rubin AI platformu HBM4 bellek teknolojisi ile desteklenecek. Ne var ki siparişlere yetişemeyen SK Hynix, 2025 yılının hemen tüm bantlarını satmış durumda. Özellikle yapay zeka hızlandırıcılarında HBM bellek oldukça revaçta.

    Nvidia ayrıca yongalarını kullanacak sunucu sistemleri için de yeni bir tasarım hazırladı. MGX programı HP, Dell gibi markaların piyasaya daha hızlı ürünler çıkarmalarını sağlayacak. Intel ve AMD de bu hızlandırıcıların yanına konumlanacak işlemciler için seçenekler arasında olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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