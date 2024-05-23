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    Anlık Bildirim

    Yapay zekanın parlayan çocuğu Nvidia, rekor gelir elde etti

    Yapay zekanın öncülerinden Nvidia, mali yılının ilk çeyrek sonucunu açıkladı. Firma, üç aylık gelirinde tüm tahminleri aşarken aynı zamanda hisselerini de rekor seviyeye yükseltti.
    Yapay zekanın parlayan çocuğu Nvidia, rekor gelir elde etti Tam Boyutta Gör
    Nvidia, kısa bir süre önce üç aylık gelirini açıkladı ve tüm tahminlerin üzerinde bir performans gösterildi. Firma aynı zamanda hisselerini de rekor seviyeye yükselterek yapay zekaya olan iyimserliğin devam edeceğine işaret etti. Nvidia hisseleri 1.005 dolara yükselerek psikolojik açıdan önemli olan 1.000 doların üzerine çıktı. Firmanın değeri bu yıl yüzde 90 artış gösterdi. Bu bağlamda Nvidia, 7 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere hisselerini bire on oranında böleceğini açıkladı.

    Nvidia beklentileri yerle bir etti

    Nvidia, üç aylık mali ilk çeyrek içerisinde 26,4 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bununla birlikte şirketin net geliri ise 14,88 milyar dolar oldu. Şirketin geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 18 artarken bir önceki yıla göre ise yüzde 262 arttı. Net gelir ise çeyrekten çeyreğe yüzde 21, yıldan yıla ise yüzde 690 gibi inanılmaz bir oranda artış gösterdi. Teknoloji devi, içinde bulunduğumuz mevcut çeyrekte ise 28 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Nvidia'nın piyasa değeri bu açıklamalardan sonra 2,34 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

    En büyük gelir ise Veri Merkezi iş kolundan geldi. Nvidia, veri merkezlerine sattığı ürünlerden 22,6 milyar dolar gelir elde etti. Bu, bir önceki çeyreğe göre yüzde 23, bir önceki yıla göre ise yüzde 427’lik yükseliş anlamına geliyor.

    Yapay zekanın parlayan çocuğu Nvidia, rekor gelir elde etti Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın ana gelir kalemi olan veri merkezi satışları firmanın yapay zeka GPU’larını içeriyor. Firma, Google, Microsoft, Meta, Amazon gibi şirketler bu ürünlerinden yüzbinlerce satıyor. Nvidia finans şefi Colette Kress gelirin büyük oranda H100 GPU'sunu içeren Hopper grafik işlemcilerinden kaynaklandığının altını çizdi.

    Nvidia’nın işleri üç katına çıkmış olsa da yavaşlama emaresi bulunmuyor. CEO Jensen Huang, Blackwell adlı yeni nesil yapay zeka GPU’larının bu yıl çok fazla gelir getireceğini söyledi. Yeni çipler dördüncü çeyrekte veri merkezlerinde olacak.

    Nvidia ayrıca, şirketler birbirine bağlanması gereken on binlerce çipten oluşan kümeler oluşturdukça giderek daha önemli hale gelen ağ parçalarının güçlü satışlarının da altını çizdi. Nvidia, başta InfiniBand ürünleri olmak üzere 3,2 milyar dolar ağ geliri elde ettiğini ve bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemindeki satışların üç katından fazla olduğunu söyledi.

    Bu arada Nvidia, bundan bir iki yıl önce, yapay zekanın ana aktörü olmadan önce, 3D oyunlar için donanım üreten bir şirket olarak biliniyordu. Şirket, bu çeyrekte oyun gelirlerini yüzde 18 artırarak 2,65 milyar dolar elde ettiğini açıkladı. Ek olarak firmanın Otomotiv geliri de bir önceki çeyreğe göre yüzde 17 ve bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 329 milyon dolar oldu.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/05/22/nvidia-nvda-earnings-report-q1-2025-.html https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2025
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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