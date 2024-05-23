Yapay zekanın parlayan çocuğu Nvidia, rekor gelir elde etti

Tam Boyutta Gör Nvidia, kısa bir süre önce üç aylık gelirini açıkladı ve tüm tahminlerin üzerinde bir performans gösterildi. Firma aynı zamanda hisselerini de rekor seviyeye yükselterek yapay zekaya olan iyimserliğin devam edeceğine işaret etti. Nvidia hisseleri 1.005 dolara yükselerek psikolojik açıdan önemli olan 1.000 doların üzerine çıktı. Firmanın değeri bu yıl yüzde 90 artış gösterdi. Bu bağlamda Nvidia, 7 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere hisselerini bire on oranında böleceğini açıkladı.

Nvidia beklentileri yerle bir etti

Nvidia, üç aylık mali ilk çeyrek içerisinde 26,4 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bununla birlikte şirketin net geliri ise 14,88 milyar dolar oldu. Şirketin geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 18 artarken bir önceki yıla göre ise yüzde 262 arttı. Net gelir ise çeyrekten çeyreğe yüzde 21, yıldan yıla ise yüzde 690 gibi inanılmaz bir oranda artış gösterdi. Teknoloji devi, içinde bulunduğumuz mevcut çeyrekte ise 28 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Nvidia'nın piyasa değeri bu açıklamalardan sonra 2,34 trilyon dolar seviyesine yükseldi.

En büyük gelir ise Veri Merkezi iş kolundan geldi. Nvidia, veri merkezlerine sattığı ürünlerden 22,6 milyar dolar gelir elde etti. Bu, bir önceki çeyreğe göre yüzde 23, bir önceki yıla göre ise yüzde 427’lik yükseliş anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın ana gelir kalemi olan veri merkezi satışları firmanın yapay zeka GPU’larını içeriyor. Firma, Google, Microsoft, Meta, Amazon gibi şirketler bu ürünlerinden yüzbinlerce satıyor. Nvidia finans şefi Colette Kress gelirin büyük oranda H100 GPU'sunu içeren Hopper grafik işlemcilerinden kaynaklandığının altını çizdi.

Nvidia’nın işleri üç katına çıkmış olsa da yavaşlama emaresi bulunmuyor. CEO Jensen Huang, Blackwell adlı yeni nesil yapay zeka GPU’larının bu yıl çok fazla gelir getireceğini söyledi. Yeni çipler dördüncü çeyrekte veri merkezlerinde olacak.

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Nvidia ayrıca, şirketler birbirine bağlanması gereken on binlerce çipten oluşan kümeler oluşturdukça giderek daha önemli hale gelen ağ parçalarının güçlü satışlarının da altını çizdi. Nvidia, başta InfiniBand ürünleri olmak üzere 3,2 milyar dolar ağ geliri elde ettiğini ve bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemindeki satışların üç katından fazla olduğunu söyledi.

Bu arada Nvidia, bundan bir iki yıl önce, yapay zekanın ana aktörü olmadan önce, 3D oyunlar için donanım üreten bir şirket olarak biliniyordu. Şirket, bu çeyrekte oyun gelirlerini yüzde 18 artırarak 2,65 milyar dolar elde ettiğini açıkladı. Ek olarak firmanın Otomotiv geliri de bir önceki çeyreğe göre yüzde 17 ve bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 329 milyon dolar oldu.

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