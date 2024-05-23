Yapay zekanın parlayan çocuğu Nvidia, rekor gelir elde etti

Nvidia beklentileri yerle bir etti
Nvidia, üç aylık mali ilk çeyrek içerisinde 26,4 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bununla birlikte şirketin net geliri ise 14,88 milyar dolar oldu. Şirketin geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 18 artarken bir önceki yıla göre ise yüzde 262 arttı. Net gelir ise çeyrekten çeyreğe yüzde 21, yıldan yıla ise yüzde 690 gibi inanılmaz bir oranda artış gösterdi. Teknoloji devi, içinde bulunduğumuz mevcut çeyrekte ise 28 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Nvidia'nın piyasa değeri bu açıklamalardan sonra 2,34 trilyon dolar seviyesine yükseldi.
En büyük gelir ise Veri Merkezi iş kolundan geldi. Nvidia, veri merkezlerine sattığı ürünlerden 22,6 milyar dolar gelir elde etti. Bu, bir önceki çeyreğe göre yüzde 23, bir önceki yıla göre ise yüzde 427’lik yükseliş anlamına geliyor.
Nvidia’nın işleri üç katına çıkmış olsa da yavaşlama emaresi bulunmuyor. CEO Jensen Huang, Blackwell adlı yeni nesil yapay zeka GPU’larının bu yıl çok fazla gelir getireceğini söyledi. Yeni çipler dördüncü çeyrekte veri merkezlerinde olacak.
Nvidia ayrıca, şirketler birbirine bağlanması gereken on binlerce çipten oluşan kümeler oluşturdukça giderek daha önemli hale gelen ağ parçalarının güçlü satışlarının da altını çizdi. Nvidia, başta InfiniBand ürünleri olmak üzere 3,2 milyar dolar ağ geliri elde ettiğini ve bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemindeki satışların üç katından fazla olduğunu söyledi.
Bu arada Nvidia, bundan bir iki yıl önce, yapay zekanın ana aktörü olmadan önce, 3D oyunlar için donanım üreten bir şirket olarak biliniyordu. Şirket, bu çeyrekte oyun gelirlerini yüzde 18 artırarak 2,65 milyar dolar elde ettiğini açıkladı. Ek olarak firmanın Otomotiv geliri de bir önceki çeyreğe göre yüzde 17 ve bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 329 milyon dolar oldu.Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/05/22/nvidia-nvda-earnings-report-q1-2025-.html https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2025 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.