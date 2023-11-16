Satışlar artıyor Nvidia rekor kırıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınasının başlaması ile birlikte Nvidia’nın başına adeta devlet kuşu kondu. Yapay zekâ hızlandırıcı siparişlerine yetişemeyen Nvidia, sektörde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerini geçen yonga firması olmuştu.

Nvidia durmuyor

Firmanın geçtiğimiz hafta Nvidia H200 hızlandırıcısını tanıtması ile hisseler tavan yaptı. Satışların daha da artacağını düşünen yatırımcı hisselere yoğun ilgi gösterince Nvidia hisseleri tarihi zirve olan 499.5$ seviyesine çıktı ve piyasa değeri de 1.25 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

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Son 1 yılda yaklaşık 4 kat artış gösteren Nvidia hisseleri Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerinin en iyi performans sergileyen kâğıdı oldu. En iyi yapay zekâ yongalarını geliştirdiği için sektörün tek hâkimi olan Nvidia, önümüzdeki aylarda da rekor satışlar yapmaya devam edecek.

Diğer taraftan firmanın çeyrek dönem raporları da merakla bekleniyor. Geçen çeyrekte 13 milyar dolar üzerine çıkan Nvidia’nın bu çeyrekte de 15 milyar doları geçmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise firma 20 milyar dolar üzerinde gelir elde edebilecek. Bu da yatırımcının iştahını kabartıyor.

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