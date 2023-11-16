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    Satışlar artıyor Nvidia rekor kırıyor

    Çin ambargosunu kırpılmış hızlandırıcılar ile aşan ve H200 hızlandırıcısı ile adeta şov yapan Nvidia, rekor üstüne rekor kırıyor. Hisseler ABD borsalarının en iyi performansını gösterdi.
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınasının başlaması ile birlikte Nvidia’nın başına adeta devlet kuşu kondu. Yapay zekâ hızlandırıcı siparişlerine yetişemeyen Nvidia, sektörde ilk kez 1 trilyon dolar piyasa değerini geçen yonga firması olmuştu.

    Nvidia durmuyor

    Firmanın geçtiğimiz hafta Nvidia H200 hızlandırıcısını tanıtması ile hisseler tavan yaptı. Satışların daha da artacağını düşünen yatırımcı hisselere yoğun ilgi gösterince Nvidia hisseleri tarihi zirve olan 499.5$ seviyesine çıktı ve piyasa değeri de 1.25 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

    Son 1 yılda yaklaşık 4 kat artış gösteren Nvidia hisseleri Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerinin en iyi performans sergileyen kâğıdı oldu. En iyi yapay zekâ yongalarını geliştirdiği için sektörün tek hâkimi olan Nvidia, önümüzdeki aylarda da rekor satışlar yapmaya devam edecek.

    Diğer taraftan firmanın çeyrek dönem raporları da merakla bekleniyor. Geçen çeyrekte 13 milyar dolar üzerine çıkan Nvidia’nın bu çeyrekte de 15 milyar doları geçmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise firma 20 milyar dolar üzerinde gelir elde edebilecek. Bu da yatırımcının iştahını kabartıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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