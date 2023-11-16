Satışlar artıyor Nvidia rekor kırıyor

Nvidia durmuyor
Firmanın geçtiğimiz hafta Nvidia H200 hızlandırıcısını tanıtması ile hisseler tavan yaptı. Satışların daha da artacağını düşünen yatırımcı hisselere yoğun ilgi gösterince Nvidia hisseleri tarihi zirve olan 499.5$ seviyesine çıktı ve piyasa değeri de 1.25 trilyon dolar olarak gerçekleşti.
Son 1 yılda yaklaşık 4 kat artış gösteren Nvidia hisseleri Nasdaq 100 ve S&P 500 endekslerinin en iyi performans sergileyen kâğıdı oldu. En iyi yapay zekâ yongalarını geliştirdiği için sektörün tek hâkimi olan Nvidia, önümüzdeki aylarda da rekor satışlar yapmaya devam edecek.
Diğer taraftan firmanın çeyrek dönem raporları da merakla bekleniyor. Geçen çeyrekte 13 milyar dolar üzerine çıkan Nvidia’nın bu çeyrekte de 15 milyar doları geçmesi bekleniyor. Gelecek yıl ise firma 20 milyar dolar üzerinde gelir elde edebilecek. Bu da yatırımcının iştahını kabartıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.