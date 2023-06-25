Nvidia ilk kez Avrupa'ya yatırım yapabilir

Nvidia için kader niteliğindeki bu açıklama, CEO Jensen Huang tarafından Avrupa Birliği'nde iç pazar geliştirme konularını denetleyen AB Komiseri Thierry Breton ile yapılan bir toplantı sonrasında yapıldı.
Bloomberg'in toplantıdan aktardığı bir habere göre Breton, Nvidia'nın Avrupa'ya çok daha fazla yatırım yapması gerektiğini ve bu bölgenin şirketin geleceği için harika bir yer olduğunu düşünüyor. Avrupa Komiseri ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Jensen Huang, şirketin Avrupa'daki projelere yatırım yapma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. "Bunun nedeni, Nvidia'nın küresel bir şirket olma arzusu ve yatırım yapmak için daha iyi bir yer hayal etmenin zor olması" diyor.
Yapay zeka Nvidia ürünlerine talebi artırdı
Bu yatırımların niteliği henüz belirtilmedi, ancak Nvidia'nın, Avrupa'da araştırma merkezleri açmak veya yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde uzmanlaşmış yeni veri merkezleri kurmak gibi planları olması muhtemel.
ABD'li şirket süper bilgisayar ve bulut bilişim donanım pazarında önemli bir oyuncu. Ürünleri, yapay zeka gelişimindeki patlama ile daha da talep edilir hale geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D