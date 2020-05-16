Nvidia Jetson Xavier NX geliştirici kartı satışa çıkıyor

Özellikle Raspberry Pi geliştirici kartının bir anda patlama yapmasının ardından geliştirici kartı sınıfı oldukça yaygın hale geldi. Nvidia da uzun süredir premium seviyede kendi geliştirici kartlarını hazırlıyor.

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Jetson Xavier NX özellikleri ve fiyatı

999$ değerinde Jetson AGX Xavier ve 129$ değerinde Jetson Nano geliştirici kartının ardından ikisinin arasına yerleşecek Jetson Xavier NX geliştirici kartını da piyasaya sürüyor. Jetson Xavier NX geliştirici kartı daha çok yapay zeka projeleri geliştirmek isteyenleri hedefliyor.

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Jetson Xavier NX geliştirici kartı 384 Volta çekirdeğinden oluşan bir grafik birimi barındırıyor. İşlemci tarafında 2, 4 veya 6 özelleştirilmiş çekirdekten oluşan yapılar yer alıyor. 8GB LPDDR4X bellek 51.2GB/s bant genişliğine ulaşırken 8GB eMMC depolama alanı mevcut.

Jetson Xavier NX geliştirici kartının 10W TDP değerine sahip olan versiyonu 2 veya 4 çekirdekli işlemci barındırırken grafik biriminin hızını da düşürüyor. Yapay zeka performansı ise 14 TOPS oluyor. 15W TDP değerine sahip versiyonda ise 2, 4 veya 6 özelleştirilmiş çekirdek ve daha hızlı grafik birimi yer alıyor. Yapay zeka performansı 21TOPS seviyesinde. Jetson Xavier NX geliştirici kartı 399$ fiyat etiketi ile satılacak. Fiyata anakart eklentisi de dahil.

https://www.anandtech.com/show/15799/nvidia-announces-jetson-xavier-nx-developer-kit-for-399

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