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    Nvidia Jetson Xavier NX geliştirici kartı satışa çıkıyor

    Nvidia Jetson Xavier NX geliştirici kartı 384 Volta çekirdeği, özelleştirilmiş işlemci, 8GB LPDDR4X RAM gibi özelliklerle 14TOPS yapay zeka performansı sunuyor.
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    Haber Editörü
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    Nvidia Jetson Xavier NX geliştirici kartı satışa çıkıyor

    Özellikle Raspberry Pi geliştirici kartının bir anda patlama yapmasının ardından geliştirici kartı sınıfı oldukça yaygın hale geldi. Nvidia da uzun süredir premium seviyede kendi geliştirici kartlarını hazırlıyor.

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    Jetson Xavier NX özellikleri ve fiyatı

    999$ değerinde Jetson AGX Xavier ve 129$ değerinde Jetson Nano geliştirici kartının ardından ikisinin arasına yerleşecek Jetson Xavier NX geliştirici kartını da piyasaya sürüyor. Jetson Xavier NX geliştirici kartı daha çok yapay zeka projeleri geliştirmek isteyenleri hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "İş istasyonlarına en güçlü AMD çözümü: AMD Radeon Pro VII"

    Jetson Xavier NX geliştirici kartı 384 Volta çekirdeğinden oluşan bir grafik birimi barındırıyor. İşlemci tarafında 2, 4 veya 6 özelleştirilmiş çekirdekten oluşan yapılar yer alıyor. 8GB LPDDR4X bellek 51.2GB/s bant genişliğine ulaşırken 8GB eMMC depolama alanı mevcut.

    Jetson Xavier NX geliştirici kartının 10W TDP değerine sahip olan versiyonu 2 veya 4 çekirdekli işlemci barındırırken grafik biriminin hızını da düşürüyor. Yapay zeka performansı ise 14 TOPS oluyor. 15W TDP değerine sahip versiyonda ise 2, 4 veya 6 özelleştirilmiş çekirdek ve daha hızlı grafik birimi yer alıyor. Yapay zeka performansı 21TOPS seviyesinde. Jetson Xavier NX geliştirici kartı 399$ fiyat etiketi ile satılacak. Fiyata anakart eklentisi de dahil.



    https://www.anandtech.com/show/15799/nvidia-announces-jetson-xavier-nx-developer-kit-for-399 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fearless_tr (Cengiz ................) 3 sa.
    Su karti alip pc'den bagimsiz yayin araci yapicak bir babayigit yokmu slow preset'de 4k 60fps giris downscale 1080p 60fps cikis 10 kbps kadar görüntü aktarimi yeminle peynir ekmek gibi satardi ayarlamalarida telefon yada tablet üzeriden web api kullanarak yapicaksin yer yerinden oynardi
    1 Yanıt Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 3 sa. Fearless_tr
    Fiyat 390 dolar filan diyor ama bayağı yüksek
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