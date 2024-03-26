Nvidia, LATTE3D yapay zekasıyla 3D modeller oluşturuyor: Oyunlarda kullanılabilir

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zeka donanımlarıyla endüstriyi çalkalarken aynı zamanda yazılımlarla da geliştiricileri desteklemeye çalışıyor. Teknoloji devi bu bağlamda kısa süre önce LATTE3D olarak adlandırılan “sanal 3D yazıcı” olarak nitelendirilebilecek yapay zeka modelini duyurdu. LATTE3D ile metin komutlarını kullanarak sadece saniyeler içerisinde 3D modeller ve nesneler oluşturulabiliyor.

Nvidia, LATTE3D ile oyunlar için model oluşturacak

Nvidia, LATTE3D ile istenen modeli birkaç saniyede üretebiliyor. Bu modeller oyunlarda kullanılabileceği gibi çeşitli sektörlerde de girdi olarak kullanılabilir. Nvidia’da Yapay Zeka Araştırma Başkan Yardımcısı olan Sanja Fidler, modelin bir sene önceye kıyasla büyük bir gelişimi de temsil ettiğini belirtiyor: “Bir yıl önce, yapay zeka modellerinin bu kalitede 3D görseller üretmesi bir saat sürüyordu ve şu anda ise 10 ila 12 saniye civarında. Artık çok daha hızlı sonuçlar üretebiliyoruz ve böylece gerçek zamanlıya yakın metinden 3D'ye model üretimini tüm sektörlerdeki içerik oluşturucuların erişimine sunuyoruz.”

Firma ayrıca RTX A6000 gibi tek bir GPU üzerinde çalışarak LATTE3D’nin 3D model üretimi yapabildiğini belirtiyor. Yapay zeka görüntü oluşturucu modellerde olduğu gibi LATTE3D de içerik oluşturuculara seçenek sunmak için birkaç 3B model oluşturuyor. Yine aynı şekilde modelleri oluşturmak için sadece metin istemi kullanmak yeterli oluyor; "kremalı tarçınlı baharatlı latte" gibi.

OpenAI, sanatçıların Sora ile neler yaptığını paylaştı 11 sa. önce eklendi

3D çıktılar ayrıca RTX Remix'e güç veren NVIDIA Omniverse'e aktarılabiliyor. Bu da aslında eskimiş oyunları güncele taşımak için ek bir havuz oluşturulabileceği anlamına geliyor. Nvidia ek olarak geliştiricilerin yapay zekayı istenen veri türleri üzerinde eğitmek için aynı model mimarisini kullanabileceklerini söylüyor. Bu oldukça önemli çünkü, örneğin Blizzard, yapay zeka modelini Warcraft ile ilgili her şey üzerinde eğitebilir ve arka plan nesneleri ve sahne dekorasyonları oluşturmak için potansiyel olarak LATTE3D’yi kullanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Nvidia, LATTE3D yapay zekasıyla 3D modeller oluşturuyor