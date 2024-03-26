Nvidia, LATTE3D yapay zekasıyla 3D modeller oluşturuyor: Oyunlarda kullanılabilir

Nvidia, LATTE3D ile oyunlar için model oluşturacak
Nvidia, LATTE3D ile istenen modeli birkaç saniyede üretebiliyor. Bu modeller oyunlarda kullanılabileceği gibi çeşitli sektörlerde de girdi olarak kullanılabilir. Nvidia’da Yapay Zeka Araştırma Başkan Yardımcısı olan Sanja Fidler, modelin bir sene önceye kıyasla büyük bir gelişimi de temsil ettiğini belirtiyor: “Bir yıl önce, yapay zeka modellerinin bu kalitede 3D görseller üretmesi bir saat sürüyordu ve şu anda ise 10 ila 12 saniye civarında. Artık çok daha hızlı sonuçlar üretebiliyoruz ve böylece gerçek zamanlıya yakın metinden 3D'ye model üretimini tüm sektörlerdeki içerik oluşturucuların erişimine sunuyoruz.”
Firma ayrıca RTX A6000 gibi tek bir GPU üzerinde çalışarak LATTE3D’nin 3D model üretimi yapabildiğini belirtiyor. Yapay zeka görüntü oluşturucu modellerde olduğu gibi LATTE3D de içerik oluşturuculara seçenek sunmak için birkaç 3B model oluşturuyor. Yine aynı şekilde modelleri oluşturmak için sadece metin istemi kullanmak yeterli oluyor; "kremalı tarçınlı baharatlı latte" gibi.
3D çıktılar ayrıca RTX Remix'e güç veren NVIDIA Omniverse'e aktarılabiliyor. Bu da aslında eskimiş oyunları güncele taşımak için ek bir havuz oluşturulabileceği anlamına geliyor. Nvidia ek olarak geliştiricilerin yapay zekayı istenen veri türleri üzerinde eğitmek için aynı model mimarisini kullanabileceklerini söylüyor. Bu oldukça önemli çünkü, örneğin Blizzard, yapay zeka modelini Warcraft ile ilgili her şey üzerinde eğitebilir ve arka plan nesneleri ve sahne dekorasyonları oluşturmak için potansiyel olarak LATTE3D’yi kullanabilir.Kaynakça https://blogs.nvidia.com/blog/latte-3d-generative-ai-research/ https://www.tweaktown.com/news/97112/nvidias-latte3d-generative-ai-model-creates-game-ready-3d-models-and-objects-in-seconds/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...