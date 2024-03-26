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    OpenAI, sanatçıların Sora ile neler yaptığını paylaştı: Videolar büyüleyici

    OpenAI, metinden videoya yapay zeka aracı Sora için yeni bir güncelleme paylaştı. Güncellemede sanatçıların Sora’yı kullanarak oluşturdukları etkileyici videolara yer verildi.
    OpenAI, sanatçıların Sora ile neler yaptığını paylaştı Tam Boyutta Gör
    Seçkin bir grup sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısı OpenAI'ın yeni metinden videoya yapay zeka aracı Sora ile haşır neşir olmak için birkaç ay geçirdi ve firma, kısa bir süre sonra oluşturulan eserlerden bazılarını paylaştı. Sanatçıların ilk izlenimlerine de yer verilen blog gönderisinde Sora’nın ve gelecekteki yapay zeka araçlarının potansiyeli gözler önüne serildi.

    Sanatçıların Sora ile ürettikleri videolar

    "Sora gerçek gibi görünen şeyler üretmede ne kadar harika olsa da, bizi heyecanlandıran şey tamamen gerçeküstü şeyler yapma yeteneğidir."

    Bu söylem, Sora ile yaptığı kısa film Air Head'e eşlik eden bir açıklamada prodüksiyon şirketi Shy Kids tarafından kullanıldı. “Gerçeküstü” kelimesi, kafası sarı bir balon olan adamın yer aldığı videoyu uygun bir şekilde tanımlıyor. Videoda balon adam anatomik bozukluk ile yaşamanın zevklerini ve zorluklarını anlatıyor. Seçilen sahneler ise etkileyici. Bunlardan birisine örnek olarak ise mağazanın kaktüs reyonunda yürümesini verebiliriz. Açıkçası video, hepimizin çöküşten sadece bir iğne ucu kadar uzakta olduğumuzu yansıtıyor gibi görünüyor.

    OpenAI tam olarak kaç görsel sanatçı, tasarımcı, yaratıcı yönetmen ve film yapımcısının Sora'yı test ettiğini ya da öne çıkan filmlerin yapımında hangi parametrelerin etkili olduğunu açıklamadı. Şirket, blog yazısında "Sora'da yapmamız gereken pek çok iyileştirme olsa da, modelin yaratıcıların fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine nasıl yardımcı olabileceğine dair şimdiden bir fikir ediniyoruz" diyor.

    Sora, eskiyi taklit etmek yerine normalde asla görme fırsatı bulamayacağımız yeni ve imkansız fikirleri hayata geçirdiğinizde en güçlü halini alıyor.

    Bu sözler ise yönetmen Paul Trillo’ya ait. Uzunlukları 20 saniye ile bir buçuk dakika arasında değişen filmlerin hepsi görsel olarak çarpıcı olsa da, çoğu soyut olarak tanımlanabilecek türden. Paul Trillo, bizi ilginç bir illüzyonun içerisine çekerken yönetmen Josephine Miller'ın videosu, yarı saydam vitray gibi görünen şeylerle birleştirilmiş modelleri tasvir ediyor.

    Yazı içerisine eklediğimiz videoların yanında kaynak kısmından diğer videolara da ulaşabilirsiniz ancak genel itibariyle Sora, tüm örneklerde güçlü bir iş çıkarmış diyebiliriz. Sora’nın Hollywood’a geleceği iddiaları bir yana dursun, yapay zeka konusu daha şimdiden sanatçıları ikiye bölmüş durumda. Bazıları işsiz kalacaklarından endişe duyarken bazıları ise yaratıcılığın öleceğinden endişe duyuyor.

    İlki için bir yorum yapmak zor ancak ikinci için durum pek de öyle değil. Videolar ve filmlerden bahsedecek olursak; hayal edileni ekrana yansıtmak oldukça zorlu bir süreç. Yönetmen ve sanatçıların “hayallerimiz teknik engellere takıldı” dediğini duymuşsunuzdur. Sora gibi araçlar teknik engelleri ve fiziği ortadan kaldırarak düşündüğünüzü ortaya koyma şansı veriyor. Bir nevi Pandora'nın kutusu kutusunu açıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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