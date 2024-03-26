OpenAI, sanatçıların Sora ile neler yaptığını paylaştı: Videolar büyüleyici

Tam Boyutta Gör Seçkin bir grup sanatçı, tasarımcı ve film yapımcısı OpenAI'ın yeni metinden videoya yapay zeka aracı Sora ile haşır neşir olmak için birkaç ay geçirdi ve firma, kısa bir süre sonra oluşturulan eserlerden bazılarını paylaştı. Sanatçıların ilk izlenimlerine de yer verilen blog gönderisinde Sora’nın ve gelecekteki yapay zeka araçlarının potansiyeli gözler önüne serildi.

Sanatçıların Sora ile ürettikleri videolar

"Sora gerçek gibi görünen şeyler üretmede ne kadar harika olsa da, bizi heyecanlandıran şey tamamen gerçeküstü şeyler yapma yeteneğidir."

Bu söylem, Sora ile yaptığı kısa film Air Head'e eşlik eden bir açıklamada prodüksiyon şirketi Shy Kids tarafından kullanıldı. “Gerçeküstü” kelimesi, kafası sarı bir balon olan adamın yer aldığı videoyu uygun bir şekilde tanımlıyor. Videoda balon adam anatomik bozukluk ile yaşamanın zevklerini ve zorluklarını anlatıyor. Seçilen sahneler ise etkileyici. Bunlardan birisine örnek olarak ise mağazanın kaktüs reyonunda yürümesini verebiliriz. Açıkçası video, hepimizin çöküşten sadece bir iğne ucu kadar uzakta olduğumuzu yansıtıyor gibi görünüyor.

OpenAI, Sora yapay zekasını Hollywood'a satmaya çalışıyor 21 sa. önce eklendi

OpenAI tam olarak kaç görsel sanatçı, tasarımcı, yaratıcı yönetmen ve film yapımcısının Sora'yı test ettiğini ya da öne çıkan filmlerin yapımında hangi parametrelerin etkili olduğunu açıklamadı. Şirket, blog yazısında "Sora'da yapmamız gereken pek çok iyileştirme olsa da, modelin yaratıcıların fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine nasıl yardımcı olabileceğine dair şimdiden bir fikir ediniyoruz" diyor.

“Sora, eskiyi taklit etmek yerine normalde asla görme fırsatı bulamayacağımız yeni ve imkansız fikirleri hayata geçirdiğinizde en güçlü halini alıyor.”

Bu sözler ise yönetmen Paul Trillo’ya ait. Uzunlukları 20 saniye ile bir buçuk dakika arasında değişen filmlerin hepsi görsel olarak çarpıcı olsa da, çoğu soyut olarak tanımlanabilecek türden. Paul Trillo, bizi ilginç bir illüzyonun içerisine çekerken yönetmen Josephine Miller'ın videosu, yarı saydam vitray gibi görünen şeylerle birleştirilmiş modelleri tasvir ediyor.

Yazı içerisine eklediğimiz videoların yanında kaynak kısmından diğer videolara da ulaşabilirsiniz ancak genel itibariyle Sora, tüm örneklerde güçlü bir iş çıkarmış diyebiliriz. Sora’nın Hollywood’a geleceği iddiaları bir yana dursun, yapay zeka konusu daha şimdiden sanatçıları ikiye bölmüş durumda. Bazıları işsiz kalacaklarından endişe duyarken bazıları ise yaratıcılığın öleceğinden endişe duyuyor.

İlki için bir yorum yapmak zor ancak ikinci için durum pek de öyle değil. Videolar ve filmlerden bahsedecek olursak; hayal edileni ekrana yansıtmak oldukça zorlu bir süreç. Yönetmen ve sanatçıların “hayallerimiz teknik engellere takıldı” dediğini duymuşsunuzdur. Sora gibi araçlar teknik engelleri ve fiziği ortadan kaldırarak düşündüğünüzü ortaya koyma şansı veriyor. Bir nevi Pandora'nın kutusu kutusunu açıyor.

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OpenAI, sanatçıların Sora ile neler yaptığını paylaştı