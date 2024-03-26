OpenAI, sanatçıların Sora ile neler yaptığını paylaştı: Videolar büyüleyici

Sanatçıların Sora ile ürettikleri videolar
"Sora gerçek gibi görünen şeyler üretmede ne kadar harika olsa da, bizi heyecanlandıran şey tamamen gerçeküstü şeyler yapma yeteneğidir."
Bu söylem, Sora ile yaptığı kısa film Air Head'e eşlik eden bir açıklamada prodüksiyon şirketi Shy Kids tarafından kullanıldı. “Gerçeküstü” kelimesi, kafası sarı bir balon olan adamın yer aldığı videoyu uygun bir şekilde tanımlıyor. Videoda balon adam anatomik bozukluk ile yaşamanın zevklerini ve zorluklarını anlatıyor. Seçilen sahneler ise etkileyici. Bunlardan birisine örnek olarak ise mağazanın kaktüs reyonunda yürümesini verebiliriz. Açıkçası video, hepimizin çöküşten sadece bir iğne ucu kadar uzakta olduğumuzu yansıtıyor gibi görünüyor.
OpenAI tam olarak kaç görsel sanatçı, tasarımcı, yaratıcı yönetmen ve film yapımcısının Sora'yı test ettiğini ya da öne çıkan filmlerin yapımında hangi parametrelerin etkili olduğunu açıklamadı. Şirket, blog yazısında "Sora'da yapmamız gereken pek çok iyileştirme olsa da, modelin yaratıcıların fikirlerini gerçeğe dönüştürmelerine nasıl yardımcı olabileceğine dair şimdiden bir fikir ediniyoruz" diyor.
“Sora, eskiyi taklit etmek yerine normalde asla görme fırsatı bulamayacağımız yeni ve imkansız fikirleri hayata geçirdiğinizde en güçlü halini alıyor.”
Bu sözler ise yönetmen Paul Trillo’ya ait. Uzunlukları 20 saniye ile bir buçuk dakika arasında değişen filmlerin hepsi görsel olarak çarpıcı olsa da, çoğu soyut olarak tanımlanabilecek türden. Paul Trillo, bizi ilginç bir illüzyonun içerisine çekerken yönetmen Josephine Miller'ın videosu, yarı saydam vitray gibi görünen şeylerle birleştirilmiş modelleri tasvir ediyor.
Yazı içerisine eklediğimiz videoların yanında kaynak kısmından diğer videolara da ulaşabilirsiniz ancak genel itibariyle Sora, tüm örneklerde güçlü bir iş çıkarmış diyebiliriz. Sora’nın Hollywood’a geleceği iddiaları bir yana dursun, yapay zeka konusu daha şimdiden sanatçıları ikiye bölmüş durumda. Bazıları işsiz kalacaklarından endişe duyarken bazıları ise yaratıcılığın öleceğinden endişe duyuyor.
İlki için bir yorum yapmak zor ancak ikinci için durum pek de öyle değil. Videolar ve filmlerden bahsedecek olursak; hayal edileni ekrana yansıtmak oldukça zorlu bir süreç. Yönetmen ve sanatçıların “hayallerimiz teknik engellere takıldı” dediğini duymuşsunuzdur. Sora gibi araçlar teknik engelleri ve fiziği ortadan kaldırarak düşündüğünüzü ortaya koyma şansı veriyor. Bir nevi Pandora'nın kutusu kutusunu açıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...