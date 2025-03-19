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    Nvidia, kişisel yapay zeka bilgisayarlarını tanıttı: DGX Spark ve DGX Station

    Nvidia, yıl başında “Digits” adıyla duyurduğu kişisel yapay zeka bilgisayarların isim değişikliğine gitti. Firma DGX Spark ve DGX Station adında iyi masaüstü bilgisayarı tanıttı.
    Nvidia, kişisel yapay zeka bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka dünyasının öncülerinden Nvidia, GTC 2025 etkinliğinde AI destekli yeni masaüstü bilgisayarlarını duyurdu. Daha önce "Digits" adıyla bilinen dünyanın en küçük yapay zeka süper bilgisayarı, artık DGX Spark adıyla piyasaya çıkıyor. Üstelik yalnız da değil, daha önce duyurulmayan, daha büyük ve daha güçlü DGX Station modeli de duyuruldu.

    Küçük ama güçlü: DGX Spark

    Mac Mini boyutlarında olan DGX Spark, Nvidia’nın GB10 Blackwell Superchip işlemcisiyle güçlendiriliyor. 128GB birleşik bellek ve 4TB’a kadar NVMe SSD depolama sunan bu cihaz, FP4 destekli beşinci nesil Tensor Çekirdekleri sayesinde 1.000 trilyon işlem/saniye (TOPS) AI performansı sağlıyor. Yani, karmaşık yapay zeka modellerini yerel olarak eğitmek ve çalıştırmak için yeterli güce sahip.

    Nvidia, kişisel yapay zeka bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Özellikle Nvidia Cosmos Reason dünya modeli ve GR00T N1 robot modeli gibi büyük yapay zeka projeleriyle uyumlu olması, DGX Spark’ı yapay zeka geliştiricileri için cazip bir seçenek haline getiriyor. Küçük boyutu sayesinde, büyük veri merkezlerine bağlı kalmadan masaüstünde güçlü AI işlemleri yapmak isteyenler için ideal.

    Küçük sevmeyenlere: DGX Station

    Eğer DGX Spark yeterli değilse Nvidia, DGX Station ile daha da güçlü bir seçenek sunuyor. Bu model, Nvidia’nın yeni GB300 Blackwell Ultra Superchip işlemcisine sahip ve 20 petaflop AI performansı ile 784GB birleşik sistem belleği sunuyor. Daha büyük dil modelleri, gelişmiş AI simülasyonları ve büyük ölçekli veri işlemleri için tasarlanan DGX Station, yapay zeka araştırmacıları ve veri bilimcileri için güçlü bir çözüm olacak.

    Çıkış tarihi ve fiyatlandırma

    Nvidia, kişisel yapay zeka bilgisayarlarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Nvidia, DGX bilgisayarlarının yalnızca kendi üretimiyle sınırlı kalmayacağını duyurdu. Asus, Dell, HP, Boxx, Lambda ve Supermicro gibi büyük markalar, kendi DGX Station versiyonlarını üretecek. Aynı şekilde Asus, Dell, HP ve Lenovo da DGX Spark modellerini piyasaya sürecek.

    DGX Spark, bugünden itibaren ön siparişe açıldı ve teslimatlar yaz aylarında başlayacak. Nvidia, Spark için yıl başında 3.000 dolar civarı fiyatlandırma vurgusu yapmıştı ancak halihazırda fiyatlandırma 3.999 dolar olarak görünüyor. Nvidia, DGX Station için ise henüz fiyat bilgisi paylaşmadı.

    Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-dgx-spark-and-dgx-station-personal-ai-computers https://www.engadget.com/ai/nvidias-spark-desktop-ai-supercomputer-arrives-this-summer-200351998.html
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