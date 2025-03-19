Nvidia, kişisel yapay zeka bilgisayarlarını tanıttı: DGX Spark ve DGX Station

Küçük ama güçlü: DGX Spark
Mac Mini boyutlarında olan DGX Spark, Nvidia’nın GB10 Blackwell Superchip işlemcisiyle güçlendiriliyor. 128GB birleşik bellek ve 4TB’a kadar NVMe SSD depolama sunan bu cihaz, FP4 destekli beşinci nesil Tensor Çekirdekleri sayesinde 1.000 trilyon işlem/saniye (TOPS) AI performansı sağlıyor. Yani, karmaşık yapay zeka modellerini yerel olarak eğitmek ve çalıştırmak için yeterli güce sahip.
Küçük sevmeyenlere: DGX Station
Eğer DGX Spark yeterli değilse Nvidia, DGX Station ile daha da güçlü bir seçenek sunuyor. Bu model, Nvidia’nın yeni GB300 Blackwell Ultra Superchip işlemcisine sahip ve 20 petaflop AI performansı ile 784GB birleşik sistem belleği sunuyor. Daha büyük dil modelleri, gelişmiş AI simülasyonları ve büyük ölçekli veri işlemleri için tasarlanan DGX Station, yapay zeka araştırmacıları ve veri bilimcileri için güçlü bir çözüm olacak.
Çıkış tarihi ve fiyatlandırma
DGX Spark, bugünden itibaren ön siparişe açıldı ve teslimatlar yaz aylarında başlayacak. Nvidia, Spark için yıl başında 3.000 dolar civarı fiyatlandırma vurgusu yapmıştı ancak halihazırda fiyatlandırma 3.999 dolar olarak görünüyor. Nvidia, DGX Station için ise henüz fiyat bilgisi paylaşmadı.Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-dgx-spark-and-dgx-station-personal-ai-computers https://www.engadget.com/ai/nvidias-spark-desktop-ai-supercomputer-arrives-this-summer-200351998.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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