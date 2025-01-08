Nvidia, eğlence sektörü için geliştirdiği A.I. destekli Media2 sistemini tanıttı

Nvidia yöneticisi Richard Kerris, Media2'yi "AI'dan güç alarak içerik üretimini, online yayın akışlarını ve canlı medya deneyimlerini dönüştürecek bir girişim" olarak tanımlıyor. Kerris, içerik üreticilerinin ve yayıncıların bu yeni sistem sayesinde hem izleyici tercihlerine göre şekillendirilmiş içerikler üretebileceğini, hem de izleyici deneyimini geliştirebileceğini söylüyor.
Media2, Nvidia'nın AI Yazılımlarını Bir Araya Topluyor
Media2 sistemi, medya alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak hazırlanan NVIDIA Holoscan ve NVIDIA AI Enterprise gibi AI destekli yazılımların bir araya gelmesinden oluşuyor. Örneğin NVIDIA Holoscan, yayıncılara canlı yayınlar sırasında video akışıyla AI programlarını tek bir çatı altında buluşturma imkânı veriyor. Böylece yayıncıların canlı yayınlar sırasında AI destekli çeşitli özellikleri kullanması ve izleyicilerin kullanımına sunması mümkün oluyor.
Nvidia Media2 sistemindeki yazılımlar, daha şimdiden Comcast, Verizon, Runway gibi önemli şirketler tarafından kullanılmaya başlanmış durumda. Önümüzdeki dönemde AI destekli hizmetleri daha sık görmeye başlayabiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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