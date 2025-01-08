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    Anlık Bildirim

    Nvidia, eğlence sektörü için geliştirdiği A.I. destekli Media2 sistemini tanıttı

    Nvidia yapay zeka destekli Media2 sistemini tanıttı. Şirket bu yeni sistemin içerik üretimini, izleyici deneyimini ve dijital platformları dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.
    Nvidia Media2 yapay zeka sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında yaşanan patlama sayesinde bir anda teknoloji dünyasının zirvesine tırmanan NvidiaCES 2025 fuarına da heybesi dolu geldi. CES'te gerçekleştirdiği panelde çok sayıda yeni ürün ve teknolojiyi görücüye çıkaran Nvidia, medya sektörüne yönelik olarak geliştirdiği yapay zeka destekli Media2 sistemini de tanıttı.

    Nvidia yöneticisi Richard Kerris, Media2'yi "AI'dan güç alarak içerik üretimini, online yayın akışlarını ve canlı medya deneyimlerini dönüştürecek bir girişim" olarak tanımlıyor. Kerris, içerik üreticilerinin ve yayıncıların bu yeni sistem sayesinde hem izleyici tercihlerine göre şekillendirilmiş içerikler üretebileceğini, hem de izleyici deneyimini geliştirebileceğini söylüyor.

    Media2, Nvidia'nın AI Yazılımlarını Bir Araya Topluyor

    Media2 sistemi, medya alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak hazırlanan NVIDIA Holoscan ve NVIDIA AI Enterprise gibi AI destekli yazılımların bir araya gelmesinden oluşuyor. Örneğin NVIDIA Holoscan, yayıncılara canlı yayınlar sırasında video akışıyla AI programlarını tek bir çatı altında buluşturma imkânı veriyor. Böylece yayıncıların canlı yayınlar sırasında AI destekli çeşitli özellikleri kullanması ve izleyicilerin kullanımına sunması mümkün oluyor.

    Nvidia Media2 yapay zeka sistemini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kerris, Media2'nin sadece yayıncılara yeni imkânlar sunmakla kalmayacağını, izleyici deneyimini de geliştireceğini söylüyor. Kerris, mesela canlı bir spor yayını sırasında izleyicinin sesli komutla yapay zekadan o ana kadar ne olup bittiğini özetlemesini isteyebileceğini söylüyor. Aynısnı bir dizi ya da film izlerken da yapılabilecek. Media2 bu ve benzeri özelliklerin hem canlı yayınlar sırasında hem de Netflix gibi dijital platformlarda izleyicilere sunulmasını mümkün hâle getirecek. Ne gibi özellikler sunulacağı yayıncılara bağlı olacak.

    Nvidia Media2 sistemindeki yazılımlar, daha şimdiden Comcast, Verizon, Runway gibi önemli şirketler tarafından kullanılmaya başlanmış durumda. Önümüzdeki dönemde AI destekli hizmetleri daha sık görmeye başlayabiliriz.

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