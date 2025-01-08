Nvidia, eğlence sektörü için geliştirdiği A.I. destekli Media2 sistemini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlama sayesinde bir anda teknoloji dünyasının zirvesine tırmanan Nvidia, CES 2025 fuarına da heybesi dolu geldi. CES'te gerçekleştirdiği panelde çok sayıda yeni ürün ve teknolojiyi görücüye çıkaran Nvidia, medya sektörüne yönelik olarak geliştirdiği yapay zeka destekli Media2 sistemini de tanıttı.

Nvidia yöneticisi Richard Kerris, Media2'yi "AI'dan güç alarak içerik üretimini, online yayın akışlarını ve canlı medya deneyimlerini dönüştürecek bir girişim" olarak tanımlıyor. Kerris, içerik üreticilerinin ve yayıncıların bu yeni sistem sayesinde hem izleyici tercihlerine göre şekillendirilmiş içerikler üretebileceğini, hem de izleyici deneyimini geliştirebileceğini söylüyor.

Media2, Nvidia'nın AI Yazılımlarını Bir Araya Topluyor

Media2 sistemi, medya alanında faaliyet gösteren şirketlere yönelik olarak hazırlanan NVIDIA Holoscan ve NVIDIA AI Enterprise gibi AI destekli yazılımların bir araya gelmesinden oluşuyor. Örneğin NVIDIA Holoscan, yayıncılara canlı yayınlar sırasında video akışıyla AI programlarını tek bir çatı altında buluşturma imkânı veriyor. Böylece yayıncıların canlı yayınlar sırasında AI destekli çeşitli özellikleri kullanması ve izleyicilerin kullanımına sunması mümkün oluyor.

Tam Boyutta Gör Kerris, Media2'nin sadece yayıncılara yeni imkânlar sunmakla kalmayacağını, izleyici deneyimini de geliştireceğini söylüyor. Kerris, mesela canlı bir spor yayını sırasında izleyicinin sesli komutla yapay zekadan o ana kadar ne olup bittiğini özetlemesini isteyebileceğini söylüyor. Aynısnı bir dizi ya da film izlerken da yapılabilecek. Media2 bu ve benzeri özelliklerin hem canlı yayınlar sırasında hem de Netflix gibi dijital platformlarda izleyicilere sunulmasını mümkün hâle getirecek. Ne gibi özellikler sunulacağı yayıncılara bağlı olacak.

OpenAI yapay genel zekaya odaklanacak 1 gün önce eklendi

Nvidia Media2 sistemindeki yazılımlar, daha şimdiden Comcast, Verizon, Runway gibi önemli şirketler tarafından kullanılmaya başlanmış durumda. Önümüzdeki dönemde AI destekli hizmetleri daha sık görmeye başlayabiliriz.

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