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    Nvidia RTX Kit ile birlikte oyunlarda görsel devrim başlıyor

    Nvidia, CES 2025’te sadece yeni donanımlarını tanıtmadı. Firma yapay zekayı merkeze alan yazılımlar ve platformlar da duyurdu. Bunlardan birisi olan Nvidia RTX Kit ise görsel devrim için geliyor.
    Nvidia RTX Kit ile birlikte oyunlarda görsel devrim başlıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yılın en iyi dönemi olan CES 2025’te sadece yeni donanımlarını tanıtmadı, aynı zamanda yapay zekayı merkeze alan yazılımlar ve platformlar da duyurdu. Bunlardan birisi olan Nvidia RTX Kit, oyun dünyasında devrim yaratmaya hazırlanan yeni bir nöral işleme teknolojisi paketi olarak karşımıza çıkıyor. En büyük etkisi ise oyunlardaki fotogerçekçi görsellerde ortaya çıkacak.

    Nvidia’nın GeForce RTX 50 Serisi GPU’ları ile birlikte sunulan bu yenilikçi araçlar, oyun geliştiricilere grafik kalitesinde çığır açan bir sıçrama yapma olanağı tanıyacak. RTX Kit, yapay zeka destekli ışın izleme hızlandırmasından gerçekçi dijital insan tasvirlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

    RTX Neural Shaders

    Nvidia RTX Kit ile birlikte oyunlarda görsel devrim başlıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın Blackwell mimarisiyle tanıttığı RTX Neural Shaders, oyun grafiklerine yapay zekanın gücünü getiriyor. Bu küçük sinir ağları, geleneksel programlanabilir gölgelendiricilere entegre edilerek performansı artırıyor. RTX Neural Shaders SDK ile geliştiriciler, Nvidia Tensor Core ile hızlandırılmış RTX AI PC'lerinde kendi oyun verilerini eğitebilecek.
    Nvidia RTX Kit ile birlikte oyunlarda görsel devrim başlıyor Tam Boyutta Gör
    RTX Neural Shaders’ın üç temel uygulama alanı bulunuyor. RTX Neural Texture Compression (NTC) ile binlerce dokuyu yalnızca bir dakika içinde sıkıştırabilir ve geleneksel yöntemlere kıyasla VRAM kullanımını 7 kat azaltılabilir. Yeni tanıtım demosunda, RTX NTC dokular yalnızca 80MB yer kaplarken, blok sıkıştırılmış dokular 520MB gerektiriyor. RTX Neural Materials aracı ise karmaşık gölgelendirici kodlarını sıkıştırarak oyunlarda daha kaliteli varlıkların kullanılmasını sağlıyor. Son olarak RTX Neural Radiance Cache (NRC) ise ışığın yüzeylerde yansımasına odaklanıyor. Araç, ilk bir ila iki sıçramadan sonra sonsuz sayıda sıçrama çıkarımı yapmak için yapay zeka kullanılıyor. Bu da dolaylı aydınlatma performansını iyileştiriyor. Bu araç yakında RTX Remix ve Portal with RTX'e eklenecek.
    Nvidia RTX Kit ile birlikte oyunlarda görsel devrim başlıyor Tam Boyutta Gör
    RTX Neural Shaders ve RTX Neural Texture Compression SDK'ları ise bu ay içinde Nvidia RTX Kit'e eklenecek. Microsoft ayrıca bugün DirectX'in yakında RTX Neural Shaders kullanılırken GeForce RTX GPU'lar için hızlandırılmış performans sağlayan Cooperative Vectors desteğini ekleyeceğini duyurdu

    RTX Mega Geometry

    Nvidia RTX Kit ile birlikte oyunlarda görsel devrim başlıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia RTX Kit ayrıca bu yılın sonlarında ücretsiz bir güncellemeyle Remedy'nin Alan Wake 2 oyununda kullanılmaya başlanacak olan RTX Mega Geometry özelliğini de içeriyor. RTX Mega Geometry, özellikle Unreal Engine 5’in Nanite teknolojisiyle çalışan oyunlar için devrim niteliğinde bir yenilik sunuyor. Bu teknoloji, yüz milyarlarca üçgeni ışın izleme yöntemine uygun hale getirerek sahnelerin detayını ve performansını artırıyor.

    RTX Neural Faces

    Nvidia RTX Kit ile birlikte oyunlarda görsel devrim başlıyor Tam Boyutta Gör
    RTX Neural Faces ise adından da anlaşılacağı üzere nöral l işleme modeli kullanarak yüz ifadelerinde daha doğal ve gerçekçi sonuçlar sunuyor. Eğitilen modeller, her açıdan çekilmiş binlerce görüntü kullanılarak optimize ediliyor ve gerçek zamanlı olarak uygulanabiliyor. Bu teknoloji, özellikle oyun karakterlerinin daha insansı ve duygusal ifadeler verebilmesini sağlıyor.

     

    Nvidia RTX Kit ile birlikte oyunlarda görsel devrim başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bu teknoloji saç ve cilt için RTX Character Rendering SDK ile bir arada kullanılabilir. Nvidia’nın geliştirdiği Linear-Swept Spheres (LSS) teknolojisi, saç şekillerini daha doğru bir şekilde eşleştirmek için üçgenler yerine küreler kullanıyor. LSS, ışın izlemeli saçların daha iyi performansla ve daha küçük bellek hacmiyle işlenmesini sağlıyor. Indiana Jones and the Great Circle oyununda ücretsiz bir güncellemeyle oyuncuların beğenisine sunulacak.

    Audio2Face

    Nvidia, Audio2Face teknolojisini de güncelleyerek daha doğru dudak senkronizasyonu ve duygusal ifadeler sunmayı hedefliyor. Yeni gerçek zamanlı difüzyon tabanlı mimari, oyun karakterlerinin ses girişlerine daha doğal tepkiler vermesini sağlıyor.

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