Tam Boyutta Gör Nvidia, tepe modelleri RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarını tanıttıktan sonra rotasını daha alt seviyelere çevirdi. Nvidia’nın GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarının yeni modelleri üzerinde çalıştığı belirtiliyordu. Ortaya çıkan GDDR6X bellekli RTX 3060 Ti modeli de bu söylentileri resmen onaylıyor.

GeForce RTX 4070 ihtimali güçlendi 15 sa. önce eklendi

Firmanın bir süredir RTX 3060, RTX 3060 Ti ve RTX 3070 Ti’nin yeni modelleri üzerinde çalıştığı aktarılıyordu. İngiltere’deki resmi satıcılardan olan Scan, RTX 3060 Ti Founders Edition modelinin satın alma sayfasında 8GB GDDR6X bellek güncellemesini göstererek söylentileri haklı çıkarıyor diyebiliriz. Ancak belirtmemiz gerekiyor ki GDDR6X bellekler sadece ürün sepete eklendiğinde görülebiliyor, onun dışında sitede gözükmüyor. Ayrıca sepete eklenen ürünün şimdilik satın alınamıyor. Dolayısıyla bu durum Scan tabanlı bir hata ya da yeni ürün için hazırlık işlemi olabilir.

Tam Boyutta Gör Öte yandan GDDR6X bellekle güncellenmiş olan RTX 3060 Ti’nin fiyatlandırma noktasında da hali hazırdaki GDDR6 bellekli RTX 3060 Ti ile aynı seviyede olduğunu görüyoruz. Yeni RTX 3060 Ti için belirlenen 369 sterlin (409 dolar) seviyesindeki fiyat özel tasarımlı modellere oranla çok daha uygun. Orijinal RTX 3060 Ti’nin de 399 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıktığını belirtelim.

RTX 3060 Ti’nin GDDR6X versiyonu Kasım’da çıkabilir

Nvidia, RTX 30 serisinden RTX 3060, RTX 3060 Ti ve RTX 3070 Ti modellerinin üretimini GDDR6X bellekler ile yenileyecek gibi duruyor. Fiyatlandırma konusunda aynı ya da çok benzer bir yol izleyerek eski kartlarının gelişmiş varyantlarını piyasaya sürecek. Henüz kartların çıkış tarihi açısından resmi bilgi yok fakat Kasım ayında bir duyurunun gelmesi bekleniyor.

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Nvidia’nın GDDR6X bellekli GeForce RTX 3060 Ti modeli listelendi