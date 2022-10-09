Nvidia’nın GDDR6X bellekli GeForce RTX 3060 Ti modeli listelendi

Firmanın bir süredir RTX 3060, RTX 3060 Ti ve RTX 3070 Ti’nin yeni modelleri üzerinde çalıştığı aktarılıyordu. İngiltere’deki resmi satıcılardan olan Scan, RTX 3060 Ti Founders Edition modelinin satın alma sayfasında 8GB GDDR6X bellek güncellemesini göstererek söylentileri haklı çıkarıyor diyebiliriz. Ancak belirtmemiz gerekiyor ki GDDR6X bellekler sadece ürün sepete eklendiğinde görülebiliyor, onun dışında sitede gözükmüyor. Ayrıca sepete eklenen ürünün şimdilik satın alınamıyor. Dolayısıyla bu durum Scan tabanlı bir hata ya da yeni ürün için hazırlık işlemi olabilir.
RTX 3060 Ti’nin GDDR6X versiyonu Kasım’da çıkabilir
Nvidia, RTX 30 serisinden RTX 3060, RTX 3060 Ti ve RTX 3070 Ti modellerinin üretimini GDDR6X bellekler ile yenileyecek gibi duruyor. Fiyatlandırma konusunda aynı ya da çok benzer bir yol izleyerek eski kartlarının gelişmiş varyantlarını piyasaya sürecek. Henüz kartların çıkış tarihi açısından resmi bilgi yok fakat Kasım ayında bir duyurunun gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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