GeForce RTX 4070 ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın GeForce RTX 4080 ekran kartını iki versiyon halinde piyasaya sürmesi RTX 4070 ekran kartının hiç olmayacağına yorulmuştu ancak ortaya çıkan yeni bilgiler en azından bir modelin olacağını gösteriyor.

GeForce RTX 4070 geliyor mu?

Gelen yeni sızıntılar GeForce RTX 4070 Founders Edition modeline ait olduğu düşünülen bir görseli tartışmaya açtı. Bu kartın RTX 3070 Founders Edition modelinden daha büyük olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca çift fan tasarımına sahip.

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GeForce RTX 4070 ekran kartının detayları bilinmiyor ancak RTX 4080 12GB gibi AD104 grafik birimini temel alacağı tahmin ediliyor ancak biraz daha kırpılmış olarak. Yanına ise 160-bit veri yolunda 10GB veya 192-bit veri yolunda 12GB bellek olması bekleniyor. Bununla birlikte yıl sonuna kadar yeni bir RTX 4000 ekran kartı olmayacağı için GeForce RTX 4070 en erken gelecek yıl piyasada olacak.

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GeForce RTX 4070 ihtimali güçlendi