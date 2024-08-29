Nvidia’nın rekor kazancı yatırımcıları doyurmadı, hisseler düştü

Nvidia rekor kırsa da yetmedi
Nvidia'nın büyüme hızı ve kar performansı, geçtiğimiz çeyreklerde beklentileri aşarak yatırımcıları memnun etmişti. Ancak bu kez beklentiler o kadar yüksekti ki, şirketin tahminleri, analistlerin hedeflerinin çok az üzerinde kalınca, bu durum yatırımcıların tepkisini çekti. Aslında beklenti o kadar büyüktü ki Nvidia’nın yüzde 122’lik gelir artışı bile yeterli gelmedi. Son üç çeyrekte Nvidia, yüzde 200'ün üzerinde gelir artışı kaydetmişti.
Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zeka teknolojilerindeki talebin artarak devam ettiğini vurgulasa da, şirketin yeni nesil Blackwell çiplerinin üretiminde yaşanan gecikme, yatırımcıları tedirgin etti. Şirket, tasarımını değiştirdikten sonra Blackwell örneklerini ortaklarına ve müşterilerine gönderdiğini ve dördüncü çeyrekte bu çiplerden birkaç milyar dolar gelir beklediğini söyledi.
Nvidia'nın en büyük müşterileri olan Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta Platforms'un 2024 yılında 200 milyar dolardan fazla sermaye harcaması yapması bekleniyor ve bu harcamaların çoğu yapay zeka altyapısı oluşturmak için yapılacak. Ancak bu harcamaların geri dönüşünün yavaş olması soru işaretleri oluşturuyor.
Önümüzdeki çeyrek de beklentiler Nvidia açısından çok sıkı duruyor. Nvidia üçüncü çeyrekte düzeltilmiş brüt kar marjının artı ya da eksi 50 baz puan olmak üzere yüzde 75 olmasını bekliyor. Analistler ise ortalama olarak brüt kar marjının yüzde 75,5 olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Nvidia, üçüncü çeyrek artı ya da eksi yüzde 2 olmak üzere 32,5 milyar dolar gelir öngörüyor. Tahminler ise ortalama 31,77 seviyesinde. İkinci çeyrek geliri ise 30,04 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 28,70 milyar dolarlık tahminleri aştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.