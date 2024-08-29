Nvidia’nın rekor kazancı yatırımcıları doyurmadı, hisseler düştü

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Tam Boyutta Gör Nvidia, çarşamba günü açıkladığı çeyreklik tahminlerle, yapay zeka teknolojilerine yönelik büyük yatırımlar yapan yatırımcıların beklentilerini karşılayamayarak, hisse senetlerinde yüzde 6'lık bir düşüşe neden oldu. Bu durum, diğer çip üreticilerinin de hisse senetlerinde baskı yarattı ve teknoloji sektöründe karışık tepkilere yol açtı.

Nvidia rekor kırsa da yetmedi

Nvidia'nın büyüme hızı ve kar performansı, geçtiğimiz çeyreklerde beklentileri aşarak yatırımcıları memnun etmişti. Ancak bu kez beklentiler o kadar yüksekti ki, şirketin tahminleri, analistlerin hedeflerinin çok az üzerinde kalınca, bu durum yatırımcıların tepkisini çekti. Aslında beklenti o kadar büyüktü ki Nvidia’nın yüzde 122’lik gelir artışı bile yeterli gelmedi. Son üç çeyrekte Nvidia, yüzde 200'ün üzerinde gelir artışı kaydetmişti.

Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zeka teknolojilerindeki talebin artarak devam ettiğini vurgulasa da, şirketin yeni nesil Blackwell çiplerinin üretiminde yaşanan gecikme, yatırımcıları tedirgin etti. Şirket, tasarımını değiştirdikten sonra Blackwell örneklerini ortaklarına ve müşterilerine gönderdiğini ve dördüncü çeyrekte bu çiplerden birkaç milyar dolar gelir beklediğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Nvidia hisselerinde düşüş diğer firmaları da etkiledi. AMD ve Broadcom gibi çip üreticilerinin hisseleri yaklaşık yüzde 4 düştü. Asyalı çip üreticisi SK Hynix yüzde 4,5 düşerken, Samsung ise yüzde 2,8 değer kaybetti.

Nvidia, rekor kırmaya devam ediyor: 30 milyar dolar gelir 13 sa. önce eklendi

Nvidia'nın en büyük müşterileri olan Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta Platforms'un 2024 yılında 200 milyar dolardan fazla sermaye harcaması yapması bekleniyor ve bu harcamaların çoğu yapay zeka altyapısı oluşturmak için yapılacak. Ancak bu harcamaların geri dönüşünün yavaş olması soru işaretleri oluşturuyor.

Önümüzdeki çeyrek de beklentiler Nvidia açısından çok sıkı duruyor. Nvidia üçüncü çeyrekte düzeltilmiş brüt kar marjının artı ya da eksi 50 baz puan olmak üzere yüzde 75 olmasını bekliyor. Analistler ise ortalama olarak brüt kar marjının yüzde 75,5 olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Nvidia, üçüncü çeyrek artı ya da eksi yüzde 2 olmak üzere 32,5 milyar dolar gelir öngörüyor. Tahminler ise ortalama 31,77 seviyesinde. İkinci çeyrek geliri ise 30,04 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 28,70 milyar dolarlık tahminleri aştı.

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