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    Nvidia’nın rekor kazancı yatırımcıları doyurmadı, hisseler düştü

    Nvidia, yılın ikinci çeyreğinde 30 milyar dolar rekor gelir elde etmiş olsa da yatırımcıların büyüme beklentilerini karşılayamadı. Bu bağlamda Nvidia’nın hisselerinde düşüş yaşandı.
    Nvidia’nın rekor kazancı yatırımcıları doyurmadı, hisseler düştü Tam Boyutta Gör
    Nvidia, çarşamba günü açıkladığı çeyreklik tahminlerle, yapay zeka teknolojilerine yönelik büyük yatırımlar yapan yatırımcıların beklentilerini karşılayamayarak, hisse senetlerinde yüzde 6'lık bir düşüşe neden oldu. Bu durum, diğer çip üreticilerinin de hisse senetlerinde baskı yarattı ve teknoloji sektöründe karışık tepkilere yol açtı.

    Nvidia rekor kırsa da yetmedi

    Nvidia'nın büyüme hızı ve kar performansı, geçtiğimiz çeyreklerde beklentileri aşarak yatırımcıları memnun etmişti. Ancak bu kez beklentiler o kadar yüksekti ki, şirketin tahminleri, analistlerin hedeflerinin çok az üzerinde kalınca, bu durum yatırımcıların tepkisini çekti. Aslında beklenti o kadar büyüktü ki Nvidia’nın yüzde 122’lik gelir artışı bile yeterli gelmedi. Son üç çeyrekte Nvidia, yüzde 200'ün üzerinde gelir artışı kaydetmişti.

    Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zeka teknolojilerindeki talebin artarak devam ettiğini vurgulasa da, şirketin yeni nesil Blackwell çiplerinin üretiminde yaşanan gecikme, yatırımcıları tedirgin etti. Şirket, tasarımını değiştirdikten sonra Blackwell örneklerini ortaklarına ve müşterilerine gönderdiğini ve dördüncü çeyrekte bu çiplerden birkaç milyar dolar gelir beklediğini söyledi.

    Nvidia’nın rekor kazancı yatırımcıları doyurmadı, hisseler düştü Tam Boyutta Gör
    Nvidia hisselerinde düşüş diğer firmaları da etkiledi. AMD ve Broadcom gibi çip üreticilerinin hisseleri yaklaşık yüzde 4 düştü. Asyalı çip üreticisi SK Hynix yüzde 4,5 düşerken, Samsung ise yüzde 2,8 değer kaybetti.

    Nvidia'nın en büyük müşterileri olan Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta Platforms'un 2024 yılında 200 milyar dolardan fazla sermaye harcaması yapması bekleniyor ve bu harcamaların çoğu yapay zeka altyapısı oluşturmak için yapılacak. Ancak bu harcamaların geri dönüşünün yavaş olması soru işaretleri oluşturuyor.

    Önümüzdeki çeyrek de beklentiler Nvidia açısından çok sıkı duruyor. Nvidia üçüncü çeyrekte düzeltilmiş brüt kar marjının artı ya da eksi 50 baz puan olmak üzere yüzde 75 olmasını bekliyor. Analistler ise ortalama olarak brüt kar marjının yüzde 75,5 olacağını tahmin ediyor. Bununla birlikte Nvidia, üçüncü çeyrek artı ya da eksi yüzde 2 olmak üzere 32,5 milyar dolar gelir öngörüyor. Tahminler ise ortalama 31,77 seviyesinde. İkinci çeyrek geliri ise 30,04 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 28,70 milyar dolarlık tahminleri aştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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